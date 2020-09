An der Startlinie bei der Heinrich-Beck-Halle durften als erste die Männer der höchsten Leistungskategorie, der sogenannten „Elite“, am Sonntagmorgen Aufstellung nehmen. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Etwas befand sich Leutershausen an diesem Sonntagmorgen im Ausnahmezustand, denn der 20. Odenwald-Bike-Marathon (OBM) und die damit verbundene Deutsche Mountainbike-Marathonmeisterschaft zogen knapp 500 Teilnehmer und ihre Betreuer in die Bergstraßengemeinde. So waren in den Straßen rund um die Heinrich-Beck-Halle alle Parkplätze besetzt, und einige Straßen waren für den Durchgangsverkehr sogar gesperrt. Zudem gab es aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der Vorgaben der Deutschen Meisterschaften ein Großaufgebot an Rettungsfahrzeugen, die an der Nordseite der Martin-Stöhr-Schule geparkt waren. Mehrere Fernsehteams waren ebenso unterwegs, um von den Meisterschaften zu berichten.

Dazu waren überall Mountainbiker zu sehen, die sich für den OBM aufwärmten. Die meisten benutzten dafür die Straßen rund um Leutershausen, einige hatten aber ihre "Rolltrainer" mitgebracht und fuhren sich auf dem Parkplatz beim Edeka-Markt oder gegenüber dem Wohnpark Mozartstraße warm. Das war nicht ganz geräuschlos, denn die Rollen der Geräte verursachten einen durchdringend surrenden, Pfeifton.

Hintergrund Deutsche Meister Mountainbike-Marathon und Sieger des Odenwald-Bike-Marathons (75 Kilometer) > Herren: 1. David List (2:46:55), 2. Luca Schwarzbauer, 3. Simon [+] Lesen Sie mehr Deutsche Meister Mountainbike-Marathon und Sieger des Odenwald-Bike-Marathons (75 Kilometer) > Herren: 1. David List (2:46:55), 2. Luca Schwarzbauer, 3. Simon Schneller. > Frauen: 1. Nadine Rieder (3:16:44), 2. Leonie Daubermann, 3. Laura Philipp. > Senioren I: Sascha Weber (2:47:15), 2. Markus Kaufmann, 3. Simon Steibjahn. > Senioren II: Karl Platt (2:54:15), 2. Markus Westhäuser, 3. Sven Baumann. > Senioren III: Jürgen Scholtes (3:11:42), 2. Ralf Egle, 3. Roland Kienzler. Kurzstrecke (25 Kilometer) > Herren: 1. Lucas Dyck (1:03:16), 2. Bjarne Knievel, 3. Andreas Thiel. > Frauen: 1: Kathrin Halter (1:22:51), 2. Mira Rehberger, 3. Carina Volkmuth. ze

Angesichts dieses Trubels in der Gemeinde fühlte sich Revierförster Walter Pfefferle an die Anfangszeiten des OBM erinnert. In den ersten Jahren habe dieser deutlich mehr Teilnehmer nach Leutershausen gelockt als bei seinen letzten Auflagen. "Damals gab es noch ein richtiges Camp", wusste Pfefferle, der sich aber etwas Sorgen wegen der Befahrbarkeit der Waldwege machte. Denn durch das trockene Wetter der letzten Tage seien vor allem die Schotterwege rutschig geworden.

Währenddessen liefen rund um die Heinrich-Beck-Halle die letzten Vorbereitungen. OBM-Organisator Markus Kunkel begrüßte über Lautsprecher die Teilnehmer. Etwa eine Viertelstunde vor dem Start ging es dann in die Startaufstellung.

Auch hier hatten die Corona-Auflagen und die Deutschen Meisterschaften für einige Besonderheiten gesorgt. So war Maskenpflicht im Startbereich angesagt, woran sich auch alle Sportler hielten. Zudem wurden die Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften und die "nur" am OBM teilnehmenden Starter räumlich voneinander getrennt.

An der Startlinie durften als erste die Männer der höchsten Leistungskategorie, der sogenannten "Elite", Aufstellung nehmen. Für Ordnung sorgten dabei die Kommissionäre des Bunds Deutscher Radfahrer, denn in der Startaufstellung standen die Teilnehmer mit den niedrigsten Startnummern ganz vorne.

"Zehn, neun, acht, ...", zählte Organisator Markus Kunkel die letzten Sekunden rückwärts, und nach dem Startschuss machten sich die 114 gemeldeten "Elite-Fahrer" auf den 25 Kilometer langen Rundkurs zwischen Hirschberg und Ursenbach, der dreimal zu durchfahren war.

Wenige Minuten später gingen die insgesamt 97 Senioren über die Startlinie und mit einer Pause von rund zehn Minuten die an der Deutschen Meisterschaft teilnehmenden 33 Frauen. Es folgten die 85 "Hobbyfahrer", die wie die "Elite-Fahrer" die Langstrecke zu bewältigen hatten, gefolgt von den 139 Teilnehmer für die 25 Kilometer lange Kurzstrecke.

Nachdem alle gestartet waren, meinte Bürgerbüro-Leiter Christian Müller, der die Einhaltung der Corona-Auflagen überwacht hatte: "Gut organisiert." Der Abstand sei eingehalten worden. "Und auch sonst hat alles geklappt", stellte er bezüglich der Vorgaben fest.