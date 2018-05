Weinheim. (RNZ) Die Bewerbungs-Frist für mögliche OB-Wahl-Kandidaten läuft am Dienstag, 15. Mai, ab. Die FDP ist also keineswegs früh dran mit ihrer Wahlempfehlung. Aber jetzt liegt sie vor: Die Liberalen sprechen sich für Manuel Just aus. Dieser hat bereits mit CDU, Freien Wählern sowie GAL einen Großteil des Gemeinderats hinter sich vereint. Das Gremium hat am Wahltag, dem 10. Juni, trotzdem nichts zu melden: den OB wählen die Bürger.

Die FDP hatte ursprünglich den amtierenden Bürgermeister von Sankt Leon-Rot, Alexander Eger, ins Gespräch gebracht. Doch bei den anderen Gruppierungen bissen die Liberalen damit auf Granit. "Mit den jetzt feststehenden Kandidaturen hat sich die FDP in zwei erweiterten Vorstandssitzungen befasst", heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach einer Vorauswahl durch den FDP-Vorstand habe man mit zwei Bewerbern ausführliche Gespräche geführt. Ausschlaggebend seinen Justs Vorstellungen zur Stadtentwicklung und damit verbundene Planungsaktivitäten gewesen, die eine "Zukunftswerkstatt" und die Erneuerung der Flächennutzungsplanung beinhalten. Weitere Argumente waren Justs Vorstellungen zur Gewerbeentwicklung und seine Einschätzungen zur Haushaltspolitik.