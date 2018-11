Von Stefan Kern

Weinheim. Besteht eine Stadt normalerweise aus Gebäuden, Straßen und Plätzen, aus Menschen, die durch sie hindurcheilen, arbeiten und Einkäufe erledigen, war das am Samstag in der Zweiburgenstadt ganz anders: Die gesamte Stadt war Musik. Fast zwei Dutzend Bands verwandelten sie in eine Art musikalisches Meer, in dem der Alltag geradezu versank. Überall nur Rhythmen sowie Cafés und Restaurants, die aus allen Nähten platzten. Der "Nightgroove" in Weinheim geriet zum riesigen Lagerfeuer, an dem sich die Menschen sichtlich wohlfühlten. Vom stillen Genießen bis zur lautstarken Party bot die Stadt aus musikalischer Sicht jedem Besucher fast alles.

Das Herz des "Nightgrooves" schlug dabei auf dem Marktplatz. Wobei es nicht nur die sieben Cafés samt Livemusik waren, die es zum Schlagen brachten. Die gesamte Szenerie wirkte fast magisch: Der Halbmond stand schräg über der Stadt, einige Sterne funkelten am nachtschwarzen Himmel, und auf dem Marktplatz spielte das Percussion-Duo "Capt. Bongo", umstellt von einigen Feuertonnen. Niemand, der hier nicht betont lässig, aber trotzdem mit aller Wucht mitgerissen wurde. Die beiden Musiker verstanden es, ihr Publikum musikalisch auf Temperatur zu bringen.

Mit Glühwein in der Hand und neben einer dieser Feuertonnen stehend, war der Marktplatz in den frühen Abendstunden der mit Abstand wärmste und coolste Ort zugleich. Susanne und Stefan Kick hatten zwar anstatt eines Glühweins einen Milchkaffee vor sich, aber auch sie gaben der Szenerie zehn von zehn möglichen Punkten. "Besser geht nicht."

Von hier ging es dann in die Bars und Cafés, wobei der Drängelfaktor schon früh sehr hoch war. Im Montmartre ging mit "Gentle Groove Agency" fast nichts mehr. Aber sogar vor der Tür stehend waren die Musiker ein kleines Stimmungsereignis. Im Hamilton trat mit "Men in Black" eine legendäre Jonny-Cash-Tribute-Band auf, die diesem Ausnahmemusiker mehr als gerecht wurde. Und das Café Florian geriet mit der Truppe "Karibik Tropical" zum maximal möglichen meteorologischen Kontrastprogramm. Das Trio verstand etwas davon, die Kälte vor der Tür schnell vergessen zu machen.

Für die 16-jährige Lucy, zum ersten Mal mit ihren Freunden hier unterwegs, war es denn auch das ganz große Fest. Sich von Musikstil zu Musikstil treiben lassen, Bekanntem wieder begegnen und Neues entdecken - "es gibt fast nichts Schöneres". Eine Sicht, die auch Niko Kyriakis und Pili Rumbo im Café Florian teilten: "Es ist einfach eine richtig tolle Nacht."

Durch die Hauptstraße ging es dann zur Alten Münze, wo "The Hokey Pokeys" der frühen Rock’n’Roll-Zeit frönten. Schon zeitig am Abend wurde aber auch klar, dass leider nicht alles geht: zu viel gute Musik an zu vielen Standorten. Leider, so Peter Lemke, könne man sich ja noch nicht klonen. Ganz oben stand für ihn wieder der Weg zurück auf den Marktplatz. "Ich habe zu Anfang im Diebsloch ,Just Brill’ gehört, was für eine Stimme." Und danach, darauf bestand sein Kumpel Moritz, müsse man noch in die evangelische Stadtkirche zu den "The Blue Berries", die den 1980ern ein Fest bereiteten. Die Frage nach dem Wohin war das wohl einzige Problem dieser Nacht.

Von der Panaderia ("Die Gallier") und das Moderne Theater ("Uta Proschka & Friends") über die Piano Lunge ("2-Plugged") ging es über den Muddy’s Club ("Running Five") sowie die Alte Druckerei ("Pat Fisher & Sonja Josan feat. SC Records Band") zum krönenden Abschluss zur SWR3-Club-Party ins Autozentrum Lind. Hier tobte bis in die frühen Morgenstunden der Elch und machte Weinheim für ein paar Stunden zur angesagten Partymetropole.

Für sommerliche Klänge sorgten "Karibik Tropical" beim "Nightgroove" am Samstagabend im Café Florian. Foto: Dorn