Weinheim. (RNZ) Neue Herausforderungen erfordern neue Lösungen: Wenn die Bibliotheksnutzer nicht in die Bibliothek kommen können, kommt die Bibliothek eben zu den Nutzern. Ab sofort können diese Bücher, DVDs, Hörbücher und Computerspiele bestellen und nach Hause liefern lassen. Wie das geht? Im Online-Katalog unter bibliotheken.kivbf.de/weinheim recherchiert man, welche Medien verfügbar sind. Diese können per Mail an bibliothek@weinheim.de rund um die Uhr oder Per Telefon unter 06201 / 90 56 10 montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr bestellt werden.

Jede Woche werden bis zu zehn Medien geliefert

Das Team der Bibliothek stellt sinnvolle Routen zusammen und liefert die Medien zügig aus. Um den Ablauf reibungslos zu organisieren und einen sicheren hygienischen Standard zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: Pro Benutzerausweis werden bis zu zehn Medien pro Woche geliefert, Rückgaben werden nicht entgegengenommen, alle Medien bleiben bis zur Wiedereröffnung bei den Nutzern. Die genauen Liefermodalitäten werden individuell vereinbart. Diesen Service können alle Nutzer mit gültigem Bibliotheksausweis in Anspruch nehmen. Wer noch einen gültigen Ausweis benötigt, kann sich auf dem Online-Katalog oder der Facebook-Seite stadtbibliothek.weinheim der Stadtbibliothek informieren.