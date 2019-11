Während die Offiziellen noch fürs Einweihungsfoto posierten, arbeiteten die AC-Sportler schon an den Geräten. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. „Pure Fitness – Athletik Club 1892 Weinheim e.V.“: Nicht nur das Vereinslogo zeigt sich modernisiert. Auch inhaltlich stellt sich der AC neu auf, um neuen Trends und veränderten Verhältnissen auf dem Markt die Stirn zu bieten. Mehr als eine halbe Million Euro hat der mitgliederstärkste Weinheimer Verein in den Umbau seines Fitnessstudios gesteckt, das am Wochenende wiedereröffnet wurde.

Was aber nur den Anfang der Neuausrichtung des knapp 7800 Mitglieder zählenden Vereins bedeute, wie Vorsitzender Thomas Schulz betonte. Optisch fallen beim Rundgang durch die bereits eifrig genutzten, mehr als 700 Quadratmeter großen Studioräume der neue Vinylboden in Holzoptik, die abgeblendeten Leuchtkörper und der frische Anstrich ins Auge. Außerdem sollen die Trainierenden künftig noch besser betreut werden.

„Im Mittelpunkt steht die Verbindung der traditionellen Trainingsphilosophien mit modernen Ergänzungen“, erläuterte Vorsitzender Schulz. Als strategische Ergänzung haben auch die Gewichtheber und die Kraftdreikämpfer durch die Verlegung und stellenweise Verdoppelung ihres Raumangebots hinzugewonnen.

In dem separat gelegenen „Functional Room“ werden unterschiedliche Trainingsphilosophien angeboten. „Damit können alle Mitglieder nach ihren Wünschen trainieren, ohne einander zu stören.“ So kommen unter anderem Ergometer, Kardio- Trainingsgeräte, Laufbänder, Gewichte, Kurz- und Langhanteln in der „Cross-Fit-Box“ zum Einsatz.

OB Manuel Just, AC-Vorsitzender Thomas Schulz und Trainerin Vera Battenberg im neuen Funktionalraum (v.l.). Foto: Dorn

Ursprünglich hatte der AC-Vorstand sogar einen knapp vier Millionen Euro teuren Anbau an das an der Waidallee gelegene Sportparkgebäude favorisiert. „Die erforderlichen Baupläne lagen in der Schublade, die Finanzierung war dank einer Zusage der Hector-Stiftung gesichert“, sagt Schulz. Die erforderliche Satzungsänderung war jedoch gescheitert, weil auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der 23 AC-Abteilungen zwei Stimmen gefehlt hatten.

Dennoch fühle sich die Vereinsführung auch mit der jetzigen „kleinen“ Erweiterung gewappnet, vor allem gegenüber der rein kommerziell ausgerichteten Konkurrenz, zeigt sich Schulz optimistisch: „Bei uns gibt es keinen Schnickschnack. Hier steht das Training im Vordergrund.“ Das Thema Anbau bleibt dennoch im Fokus.

Insgesamt strebt der Verein unter dem Projekttitel „AC 2025“ ein Gesamtkonzept an, wie der Leiter der Hockey-Abteilung, Klaus Leister, sowie die ehemalige Hockey-Nationalspielerin und seit 2017 als Studioleiterin verantwortlich zeichnende Eva Battenberg ergänzten. Derzeit ist der AC noch mit der Standortanalyse beschäftigt. Auf der voraussichtlich im März stattfindenden Delegiertenversammlung soll der erste Sachstandsbericht vorliegen.

Ziel der Neuausrichtung des AC ist die Förderung eines stärkeren Gemeinschaftsgefühls, gerade auch das Zusammenspiel der fast zwei Dutzend Abteilungen. Und auch die Tatsache, dass AC-Mitglieder mit ihrem Vereinsbeitrag die Angebote aller Abteilungen ohne weitere Kosten nutzen können, soll stärker betont werden.

Im Nachwuchsbereich wollen die Vereinsverantwortlichen die Kontakte zu Schulen und hier insbesondere zu dem entstehenden Schulzentrum Weinheim-West intensivieren. Unter dem Stichwort „Special-Hockey“ ist die Einrichtung eines inklusiven Sportangebots für Menschen mit geistigen Behinderungen im Gespräch. „Auf Inklusionsangebote soll ohnehin bei der Entwicklung der Zukunftsvisionen ein besonderes Augenmerk gelegt werden“, verdeutlichte Schulz.

Oberbürgermeister Manuel Just, der gleichfalls zur Wiedereröffnung gekommen war, zeigte sich nicht nur von den Räumen und Geräten, sondern auch von der „Wohlfühlatmosphäre“ und Betreuung durch die Trainer beeindruckt. Hier werde permanent korrigiert, angeleitet und überprüft.

Diese Präsenz unterscheide das AC-Pure-Fitness-Studio entscheidend von den gewerblich betriebenen Wettbewerbern. Die Erweiterungsmaßnahme sei inhaltlich über jeden Zweifel erhaben, so der Oberbürgermeister: „Hier wurde alles richtig gemacht.“