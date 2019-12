Von Silke Beckmann

Ladenburg. „Lebens- und praxisnaher kann man ein solches Quartier nicht entwickeln“, lobte Bürgermeister Stefan Schmutz in Hinblick auf das Mehrgenerationen-Wohnprojekt, das die Planungsgemeinschaft Vielfalt im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann anstrebt und bereits auf den Weg gebracht hat. „Wir kommen gut voran“, befand Rainer Kroll, Geschäftsführer der Wohnberatung und -entwicklung GmbH aus Karlsruhe, der den Prozess begleitet. Denn mit der Vergabe einer Grundstücksoption durch den Gemeinderat sei „eine große Hürde genommen“ worden. Von einer „gewissen Planungssicherheit“ sprach Fred Hammerschlag im Domhof.

Dort informierten Gesellschafter der Planungsgemeinschaft über die Entwicklungen. Unter den zahlreichen Interessenten war ein beachtlicher Teil erstmals dabei, viele von außerhalb, was der Bürgermeister als „starkes Zeichen“ dafür wertete, „dass das Thema weit über die Stadtgrenzen hinaus reicht“. Schließlich handelt es sich um ein Novum in Ladenburg, das exemplarisch für das ganze Neubaugebiet steht, in dem bekanntlich ebenfalls Vielfalt regieren soll.

Die Stadtverwaltung geht für das gesamte Gebiet von 550 bis 600 Wohneinheiten aus, in denen, so die Prognose, 1000 bis 1200 Menschen leben werden – also ein Plus von fast zehn Prozent der aktuellen Einwohnerzahl. Der Planungsgruppe soll eine Fläche von über 6000 Quadratmetern zur Verfügung gestellt werden, die Zahl der künftigen Wohneinheiten liegt bei 50 bis 70.

Aktuell werden 15 Gesellschaftsanteile gehalten, von Privatpersonen und dem Verein habito, der schon das Mehrgenerationenhaus in Heidelberg-Rohrbach betreibt. Wie Heiko Zillich, Geschäftsführer der Gruppe, ausführte, sind 20 Erwachsene mit neun Kindern fest dabei, von denen einige ihre Motivation erläuterten. Der Mannheimer Michael Koob und seine Frau etwa sind vom Plan eines „schönen Häuselsches im Grünen“ abgekommen, denn stürbe ein Ehepartner, bliebe der andere dort allein. Außerdem habe ein mehrjähriger beruflich bedingter Aufenthalt in Afrika die Erfahrung mit sich gebracht, „was Gemeinschaft im positiven Sinne bedeuten kann“.

Hannah Prokesch-Lang hat sich mit ihrer Familie eine Weile in einem Wiener Wohnprojekt einquartiert und in der „so intensiven Nachbarschaft“ erkannt, „was zu unserem Glück noch fehlt“. „Wir sollten uns über den Weg laufen, nicht anonym bleiben“, bekräftigte Bernd Höner, der seit 30 Jahren in der Altstadt lebt, und Christoph Weinig bekannte, dass für ihn seit seinem Einritt im August die Immobilie sogar in den Hintergrund trete zugunsten der sozialen Gemeinschaft.

Wichtig seien sowohl Kontakt als auch Rückzugsmöglichkeiten, sagte Weinig. Fünf Prozent ihrer Einlagen wollen die Gesellschafter für gemeinschaftlich nutzbare Flächen verwenden: Versammlungsräume, Werkstatt, Gästewohnung, Multifunktionsräume für Kulturelles oder Büroräume für Homeoffice-Tätige. Zudem wünsche man sich Gewerbeflächen, etwa für ein Lädchen oder Café, aber auch für Praxen oder Therapeuten. Auch Car-Sharing oder eine Essenskooperation böte sich an. Es soll möglichst ressourcenschonend gebaut werden.

Die Ideen werden in Arbeitsgemeinschaften ausgearbeitet, in denen sich weiter alle Interessenten einbringen können: „Sie übernehmen die Gestaltung ihres Lebensraumes“, betonte Kroll. Ab Februar beginnt die Suche nach einem Architektenbüro.

„Wer zahlt das eigentlich alles?, fragen Sie sich“, sprach Kroll einen grundlegenden Punkt an. Dies soll unter anderem über die Gründung einer eigenen Genossenschaft gelingen, sodass nicht nur Eigentumswohnungen, sondern auch Miet- und Genossenschaftswohnungen bezogen werden können. Befragt nach Mietpreisen, nannte Hammerschlag den feststehenden Grundstückspreis von 800 Euro pro Quadratmeter. Daran und an den Baukosten „können wir nichts ändern“, sagte Kroll, doch lasse sich einiges etwa durch geschickte Wohnungsschnitte auffangen und durch sozialen Umgang mit der Kostenverteilung.

Für eine bezugsfertige Immobilie dieser Größenordnung wagt Kroll nur sehr vorsichtige Prognosen hinsichtlich des zeitlichen Rahmens: „Drei Jahre wären ein guter Verlauf.“ Nur wenn alles gut laufe, man Mitte 2020 die Genossenschaft gründe und somit im Herbst finanzierungsfähig sei, könne man in anderthalb Jahren das Grundstück kaufen: „Das wäre das Allerfrüheste.“ Für die Bauzeit rechnet er mit weiteren 1,5 Jahren.

Info: Wer sich über das Projekt informieren oder Genaueres über Einstiegsmöglichkeiten oder Fördermittel erfahren möchte, findet Kontaktdaten auf der Homepage unter www.vielfalt-ladenburg.de.