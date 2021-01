Edingen-Neckarhausen. (nip) Zum 1. Februar übernimmt Kaufland den Real-Markt im Edingen-Neckarhäuser Einkaufscenter in der Rosenstraße. Wie eine Sprecherin von Kaufland auf Nachfrage der RNZ erklärte, werden alle 90 Real-Mitarbeiter vor Ort weiterbeschäftigt. "Wir brauchen diese Mitarbeiter und ihre Sach- und Ortskenntnis ja auch – sie werden Teil unseres Teams, und mit ihnen gemeinsam werden wir den Markt weiter erfolgreich betreiben", sagte Andrea Kübler. Für die Kunden bleibt der Markt als Nahversorger für Lebensmittel und für den täglichen Bedarf erhalten.

Am Montag, 1., und Dienstag, 2. Februar, bleibt der Markt geschlossen. An diesen beiden Tagen wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Bereits am Mittwoch, 3. Februar, können die Kunden bei Kaufland in der Rosenstraße einkaufen. In den folgenden Wochen wird der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert. Die Arbeiten laufen bei laufendem Betrieb ab, sodass wie gewohnt eingekauft werden kann.

Bundesweit betreibt Kaufland über 670 Märkte. Das Unternehmen bietet ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Ergänzt wird dieses Angebot unter anderem durch Haushaltswaren, Elektroartikel sowie Schreib- und Spielwaren.

Update: Montag, 4. Januar 2021, 19.34 Uhr

Real-Markt in Neu-Edingen schließt

Bürgermeister Simon Michler hofft, dass Mitarbeiter übernommen werden

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Der Real-Markt in Neu-Edingen schließt. Noch bis Ende Januar sollen die Pforten des Vollsortimenters geöffnet bleiben, dann übernehme Kaufland den Standort, bestätigt Bürgermeister Simon Michler auf Anfrage der RNZ. "Die wesentlichen Faktoren stehen fest", sagt der Bürgermeister.

Nachdem das Kartellamt kurz vor Weihnachten der Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten durch Kaufland zugestimmt hat, sei Michler nun über die nächsten, kurzfristigen Schritte für den Standort in Neu-Edingen informiert worden. "Es ist schön, dass wir nach dieser langen Wartezeit jetzt Gewissheit haben", sagt er. Michler geht davon aus, dass der Standort auch weiterhin ein Vollsortimenter bleiben wird. "Ich habe das Signal, dass es mit Kaufland weitergeht", sagt der Bürgermeister.

Wann der Standort nach der Schließung des Real-Markts wieder öffnen wird, wisse er allerdings noch nicht. "Schön wäre natürlich, wenn es im Februar nahtlos weitergeht", formuliert er einen Wunsch. Außerdem hofft Michler, dass die derzeitigen Mitarbeiter des Real-Markts übernommen werden. Für ihn sei das logisch und von Vorteil, nachdem das Personal vor Ort bereits erfahren ist. Deswegen bleibe er auch in diesem Punkt optimistisch, dass eine gute Lösung gefunden werde.

Ein Sprecher der Real GmbH äußert sich auf Anfrage verhaltener zum Standort Neu-Edingen. "Derzeit gibt es von unserer Seite noch keine Bestätigung von Übernahmeterminen für bestimmte Standorte", teilt er mit. Auf die Frage nach einem Übernahmekonzept, und was mit den Mitarbeitern passiert, verweist der Sprecher auf eine Stellungnahme von Anfang Dezember. Darin heißt es: "In jedem Fall liegt die Priorität aller Verfahrensbeteiligten darauf, die bestmögliche Lösung für den jeweiligen Standort zu finden, sodass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden können." Das gelte ebenso für den Standort in Edingen-Neckarhausen.

Auch eine Sprecherin der Kaufland Stiftung will noch nicht näher auf die Übernahme einzelner Standorte eingehen, da die Märkte sukzessive übernommen würden und die Übernahme von verschiedenen Faktoren abhängig sei. Die lokale Presse werde bei jeder Marktübernahme zeitnah informiert.