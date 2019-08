Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Dichte Rauchschwaden hängen in der Luft, das Feuer lodert noch aus dem Dach des kleinen Zweifamilienhauses. Die Anwohner sind betroffen, der Schock steht allen ins Gesicht geschrieben. „Ich hab’ die Sirenen gehört und aus dem Fenster geschaut“, sagt Ferdinand Roth, der direkt gegenüber wohnt. „Dann habe ich den Rauch bemerkt und gesehen, dass der ganze Dachstuhl brennt.“ Und dann sei ja auch gleich die Feuerwehr gekommen.

Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag waren die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen und die Polizei wegen eines Brandes im Dachgeschoss eines Hauses in der Neu-Edinger Fliederstraße alarmiert worden. 25 Einsatzkräfte, Gesamtkommandant Stephan Zimmer eingeschlossen, waren mit fünf Fahrzeugen samt Drehleiter vor Ort. Zur Eigensicherung standen die Johanniter aus Friedrichsfeld mit drei Helfern bereit, abgesichert wurde die Brandstelle von Polizeibeamten aus Edingen-Neckarhausen und Ladenburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 41-jähriger Bewohner des Hauses die Dachrinnen des Anwesens von einer Leiter aus säubern wollen. Beim Putzen der Rinne verlor er offenbar eine glimmende Zigarette, die wiederum den Dachstuhl in Brand setzte.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, bereiteten ihr die Löscharbeiten Schwierigkeiten. „Wir sind hier noch lange nicht fertig“, so Zimmer am Mittag angesichts der immer wieder auflodernden Brandherde. Ein weiteres Problem stellten für die Wehrleute die neben dem brennenden Haus abgestellten Autos dar. „Wir wollten die Fahrzeuge entfernen lassen, aber die Leute sind in Urlaub“, erklärte der Wehrführer. Ein Auto wurde letztlich von herabfallenden Ziegeln beschädigt.

Kurz vor 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert. „Wir haben auf beiden Seiten im Dachstuhl über 200 Grad Hitze gemessen und können mit einer Leiter nicht beide Seiten abdecken“, sagte Zimmer. So traf kurz darauf die angeforderte Verstärkung aus Ilvesheim ein, und der Brand wurde von den Wehrleuten unter schwerem Atemschutz von zwei Seiten in die Zange genommen.

Das war für die Feuerwehr nicht ganz ungefährlich: Um an den oder die Brandherde zu gelangen, mussten auch auf der nunmehr zweiten Dachseite mit einem langen Hebelwerkzeug nahezu alle Ziegel abgetragen werden, damit das Feuer sich nicht neu entfachte und alle Glutnester gefunden werden konnten.

Erst gegen 15 Uhr konnten die beiden Feuerwehren den Brand löschen. Das Haus ist Polizeiangaben zufolge unbewohnbar. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 250 000 Euro. Für den mutmaßlichen Verursacher könnte der Brand ein juristisches Nachspiel haben: Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Update: 15. August 2019, 19.10 Uhr