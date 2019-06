Eigentlich hätten die Arbeiten für die Zufahrtsrampe bereits am Dienstag beginnen sollen. Doch auch wegen des schlechten Wetters ist noch alles ruhig westlich von Neckarhausen. Am Montag sollen die ersten Lastwagen Bodenmaterial antransportieren. Foto: Pilz

Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. In drei Jahren soll der Bau der neuen Neckarbrücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg beginnen. Am Montag entsteht bereits eine der Zufahrtsrampen. Westlich von Neckarhausen werden voraussichtlich bis Ende August etwa 26.000 Kubikmeter Boden aufgeschüttet und verdichtet. Bis zu 60 Lastwagen am Tag sind nötig, um das Bodenmaterial anzutransportieren, sie fahren über die Kreisstraße 4138, die Rudolf-Diesel-Straße und die Neckarstraße.

Am Donnerstag vor einer Woche wurden die Arbeiten vom Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe angekündigt, das für den Neubau der L 597 mit der Neckarbrücke zuständig ist. In der Pressemeldung hieß es noch, die ersten Lastwagen würden schon wenige Tage später, am Dienstag, 11. Juni, fahren.

Wäre das so gekommen, hätte die Gemeinde keine Möglichkeit mehr gehabt, die Information und die erwartetet Belastung durch den Lasterverkehr vorher im Amtlichen Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. Denn auch er habe vom Beginn der Bauarbeiten erst durch die Pressemeldung des RP erfahren, sagte Bürgermeister Simon Michler. Und das Mitteilungsblatt erscheint immer mittwochs.

Das zuständige Fachamt der Gemeinde sei bereits vorab darüber in Kenntnis gesetzt worden, sagt die Pressesprecherin des RP, Irene Feilhauer. Das Bauamt war das nicht, sagte dessen Leiter Dominik Eberle. Zwar sei ihm vor längerer Zeit mitgeteilt worden, dass die Arbeiten anstünden. Es sei aber nur gesagt worden, dass es 2018 nichts mehr werde, sondern eher 2019. Pressesprecherin Feilhauer sagt, der Fortschritt des Projekts werde auch auf einer eigenen Seite im Internet festgehalten, dort könne jeder die Informationen einsehen. Das stimmt, doch auch dort steht nicht der genaue Beginn der Bauarbeiten.

Die Fahrtroute der Lastwagen, sagt Bauamtsleiter Eberle, sei vom Regierungspräsidium gut gewählt worden. "Sie ist so gut wie möglich Anwohner schützend." Schon am heutigen Donnerstag sollen die Vermesser vor Ort sein, um das Baufeld abzustecken, sagt André Nieder, Projektleiter des Regierungspräsidiums für den Neubau der L 597 mit der Neckarbrücke.

Am Montag sollen dann die ersten Laster rollen. Nicht immer werden es 60 Transporter am Tag sein, manchmal werden auch keine Laster fahren, etwa wenn das Wetter nicht mitspielt. Die Arbeiten für die Zufahrtsrampe finden schon jetzt statt, damit der aufgeschüttete Boden ausreichend Zeit hat, sich zu setzen, bevor es dann an den Bau der Neckarbrücke geht. Welches Material für die Vorschüttung genutzt wird, werde nicht vorgeschrieben, sagte Nieder. Es könne sich dabei um Sand, Kies oder Lehm handeln. "Es muss nur funktionieren."