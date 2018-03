Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. "Einen Warnschuss auf die Wiese!", befahl Kummets- tolle-Präsident Markus Schläfer seinen Kanonieren als Druckmittel gegen die Schloss-Verteidiger um Bürgermeister Simon Michler. Doch der Schuss ging nach hinten los: "Mir hawwe nix mehr", beteuerten die Artillerie-Elferräte, dass ihnen schon nach zwei Signal-Schüssen in der Einfahrt und auf dem Parkrasen die Munition ausgegangen war. So kam alles auf Prinzessin Darline I. an. Deren Charme und Liebreiz verdankten Neckarhausens Narren schließlich, dass die Rathaus-Machtübernahme auch mit leerem Pulverfass glückte.

Trotz Schmuddelwetters füllte sich der Schlosshof rasch beim Narren-Putsch, dem traditionellen Neckarhäuser Neujahrs-Auftakt. Viele Mitglieder und Freunde des KVK sowie zahlreiche andere Fans des örtlichen Kulturlebens waren erschienen. Bürgermeister Michler suchte sogleich nach seinen Ratsmitgliedern. Alleine, das war klar, hätte er sich dem Ansturm der erfahrenen Kampagne-Revoluzzer mit ihrem fast 40-köpfigen Elferrat erst gar nicht entgegenzustellen brauchen. Michaela Keinert, Irene Daners, Wolfgang Jakel, Klaus Merkle und Stips Kraus-Vierling bildeten eine Drei-Fraktionen-Phalanx, verstärkt durch die Alträtinnen Heidi Gade und Inge Honsel, Kultur-und Heimatbundvorsitzenden Wolfgang Ding, Ex-Kulturringschef Josef Stein junior und Arbeitersängerbund-Vorsitzende Elvira Kirsch.

Im offenen Cabrio rollte Prinzessin Darline I. "aus der Stadt der Engel" in den Schlosshof. Schon standen sich Offensive und Defensive direkt gegenüber, und "Junta-Chef" Schläfer forderte unmissverständlich: "Gebt das Schloss frei!" Dazu die Drohung: "Normal schieße mir nur nach Edinge, awwer heut ...". Allerdings blieb es wegen Munitionsmangels bei der verbalen Kanonade. "Der KVK steht heute wieder hier; die Augen sind voll von Verlangen und Gier", machte sich Gemeindeoberhaupt Michler seinen Reim auf die Attacke und ließ wissen: "Aber Ihr Leut’, ich will Euch sagen, so leicht lass ich mich nicht verjagen." Anschließend, nach einem herzlichen Neujahrsgruß, skizzierte er prägende Themen der nächsten Zeit für die Gemeinde - unter anderem die "Zukunftswerkstatt" mit einer Bürgerveranstaltung am 18. Januar in der Pestalozzihalle, die Flüchtlings-Integration unter ehrenamtlicher Hilfe sowie die Partnerschafts-Jubiläumswoche Ende August.

Zudem erwähnte Michler die Fertigstellung der - gerade erstmals glimpflich Hochwassergefluteten - "Fischkinderstube" und den für 2019 angekündigten Baubeginn der Neckarbrücke (L 597 neu), mit Flüsterasphalt als - einzigem vom Land zugesagten- Lärmschutz für Neckarhausens Anwohner. Gleich darauf unterlag Michler der Anmut der KVK-Lieblichkeit: Ein Busserl links, ein Busserl rechts, und schon hielte Darline I. das Kissen mit dem Ratsschlüssel in Händen. In ihrer Proklamation knüpfte die Interims-Regentin an die Ortsthemen an, etwa mit dem von der Feuerwehr angedachten "knallroten Luftkissenboot". Auch das Kälble-Prinzenpaar Verena I. und Marcel II. musste dabei lächeln.

Dann hieß es "Bühne frei" für den Western-Schautanz der KVK-"Konfettis". Deren neue Trainerin Anisa Metz hatte mit den Kleinen eine tolle Choreografie auf "das Lied Schlumpfen-Cowboy Joe" einstudiert.

Vor dem abschließenden Gläschen Sekt stellte Präsident Schläfer den Jahresorden der Blau-Weißen vor. Janusköpfig thematisiert er die geliebte alte TVN-Turnhalle - derzeit wegen Sicherheitsauflagen für größere Veranstaltungen tabu - sowie die Eduard-Schläfer-Halle als Ausweichdomizil. Frei nach dem Motto: "Die Halle, sie ist austauschbar, der KVK bleibt immer da!"