Schilder zeigen an, was Fahrgäste mit Autos an Bord zu tun haben. Foto: Manceron

Von Carsten Blaue

Rhein-Neckar. Die Flussfähren in der Region sind sicher. Davon ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) überzeugt. Nach dem tödlichen Unfall auf dem Neckar bei Ladenburg sieht die Behörde keine Notwendigkeit, die Bauvorschriften zu verschärfen. Die Polizei betont, dass die Fähre keine technischen Mängel hatte. Am Mittwoch wurde auch bekannt, dass die Ermittlungen gegen den Fährführer eingestellt wurden.

Es war ein furchtbares Unglück. Am Abend des 29. September fiel ein Auto von der Neckarfähre zwischen Ladenburg und Edingen-Neckarhausen in den Fluss. Darin ein betagtes Ehepaar. Der 86-jährige Mann und seine zehn Jahre jüngere Frau ertranken, gefangen in ihrem Wagen. Die Rettungskräfte konnten trotz aller Bemühungen nichts mehr tun. Das Auto hatte einen Satz nach vorne gemacht und die geschlossene Schranke aufgedrückt.

"Es war ein tragischer Unfall", sagt Jörn Heilmann, Schifffahrtssachbearbeiter beim Mannheimer WSA. Das ist unter anderem für den Betrieb der Fähren zuständig und dafür, dass im Flussverkehr alles reibungslos abläuft. Und eigentlich ist der Rhein Heilmanns Revier. Dazu gehören in der Region auch die Fähren bei Sandhofen, Altrip, Brühl, Rheinhausen und Leopoldshafen.

Für den Neckar, also für die Fähren bei Ladenburg und flussaufwärts zwischen Neckarhäuser Hof und dem Neckarsteinacher Ortsteil Neckarhausen, sind seine Heidelberger Kollegen zuständig. Doch was bei Neckar-Flusskilometer 14 geschehen ist, hat auch Heilmann mitbekommen. Die Frage an ihn und die stellvertretende Leiterin des Heidelberger WSA, Johanna Reek, ist einfach: Sind die Flussfähren mit ihren Schranken an beiden Enden sicher genug? Ihre Antworten sind etwas komplexer.

"Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben", sagt Heilmann. "Und wenn man die Fähren so sicher machen wollte, dass zumindest theoretisch gar nichts passieren kann, dann gäbe es sie bald nicht mehr." Denn eine Umrüstung zum Beispiel auf hydraulische, selbstschließende Systeme oder aufklappbare Rampen sei technisch aufwändig und so teuer, dass sie entweder das "Ende der Fähren" bedeuten würde, so Heilmann, "oder man müsste in Zukunft zehn bis 15 Euro für eine Fahrt bezahlen. Und dazu ist sicher kein Fahrgast bereit", so Heilmann. Heute kostet für einen Autofahrer die Überfahrt zwischen Ladenburg und Neckarhausen 1,50 Euro.

Etwa 30.000 bis 50.000 Euro müssten die Betreiber, also Kommunen oder private Fährleute, für eine Umrüstung hinlegen, schätzt Heilmann. Außerdem brauche man an Bord Platz für den Stromgenerator und die ganze Technik. Auf dem Rhein gebe es zwar Fähren mit komplett hydraulischen Schranken, sagt der Sachbearbeiter: "Aber die ersetzen dort auch die Brücken."

Heilmann will nicht falsch verstanden werden: Es gehe hier nicht um eine Abwägung von Sicherheit und Kosten. Denn es gebe die Fährverordnung, aus der klar hervorgehe, dass den Vorgaben des Fährführers Folge zu leisten sei. Und es gebe überall die Schilder, auf denen steht, was der Fahrgast an Bord mit seinem Auto zu machen hat. Auf der Fähre zwischen Ladenburg und Neckarhausen bekommt man so die Anweisungen "Handbremse anziehen, Gang einlegen, Motor abstellen". Schwarz auf weiß, mit rotem Rand. Daran müsse man sich eben halten, so Heilmann.

Das sieht Reek genauso. Sie unterstreicht, dass die Fähre, auf der das Unglück geschah, weder Mängel noch Sicherheitsdefizite habe. Und auch Bernd Mink, Leiter der Wasserschutzpolizeistation in Mannheim bestätigt: "Nach dem jetzigen Ermittlungsstand wurden keine technischen Mängel an der Fähre festgestellt."

Die Schranke wird hier von den Fährleuten manuell heruntergedrückt und liegt mit ihrer Spitze in einer V-förmigen Stahlgabel, damit sie nicht wegrutschen kann. Einen Riegel über dieser Verankerung gibt es nicht. Nach der Überfahrt geht die Schranke automatisch wieder auf. Alle fünf Jahre würden die Technik und die Sicherheitsvorrichtungen von einem Sachverständigen geprüft und die Zulassung erneuert: "Das ist wie beim Tüv", so Reek.

Sie sagt, dass die Schranken auf den Fähren gar nicht dazu da seien, Autos im Ernstfall aufzuhalten: "Sie sind eher ein optischer Schutz, wie an Bahnübergängen." Auf die Frage, ob das genügt, antwortet Reek lediglich: "Es ist nicht mehr vorgeschrieben." Und Heilmann sieht keinen Anlass, die Bauvorschriften zu verschärfen. Bis vor etwa zehn Jahren waren nicht mal die Schranken Pflicht. Ketten reichten früher. Als die Vorgaben geändert worden seien, so Heilmann, hätten alle Fähren angepasst werden müssen. Heute hängen Ketten nur noch wie Fransen von den Schranken herunter. Auch auf dem Neckar bei Ladenburg.

Am Rhein sind die Fähren im Schnitt zwischen 30 und 40 Meter lang und bieten Platz für drei Fahrzeuge neben- und hintereinander. Auf dem Neckar sind sie bis zu 25 Meter lang und sechs bis sieben Meter breit. Berücksichtigt ist dabei, dass die Autotüren problemlos aufgehen müssen. Dafür gebe es einen Sicherheitsabstand, so Heilmann. Gleichwohl sei es keine Pflicht, an Bord während der Fahrt auszusteigen.