Von Stephan Kraus-Vierling und Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Am Montag ist bekannt geworden, dass das Mannheimer Markthaus Insolvenz angemeldet hat. Die Nachricht trifft nicht nur die rund 100 Beschäftigten hart, sondern bringt auch nach Neckarhausen Sorgen und Ungewissheit. Jenen Menschen nämlich, die für ihren täglichen Einkauf auf den Markthaus-Nahversorger in der Hauptstraße angewiesen sind. So vor allem ältere Einwohner, die kein Auto besitzen oder nicht mehr fahren. Für sie ist das zentral gelegene Geschäft ein unschätzbarer Garant für die Grundversorgung mit Lebensmitteln direkt am Ort.

Droht nun dem Standort Neckarhausen mit seinem vierköpfigen Team, davon zwei Menschen mit Behinderung, das Aus?

"Bei einer Insolvenz sind viele Dinge denkbar", sagt der Neckarhäuser Filialleiter Roger Zimmermann. So wurde zunächst der Insolvenzantrag gestellt, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, muss sich in den kommenden Monaten entscheiden. Daher könne er zum jetzigen Zeitpunkt keine Einschätzung geben, sagt Zimmermann: "Alles, was man dazu sagt, wäre Spekulation."

Seit das "Markthaus" 2010 den Standort Neckarhausen hinzunahm, leitet der 47-Jährige das Geschäft. Zunächst war es schräg gegenüber in der Hauptstraße und hieß noch "Bonus"-Markt, in Nachfolge des "Neckarmarkts", der wiederum wenige Jahre zuvor im Zuge der Neckarhäuser Ortskernsanierung aus dem früheren Kino-Gebäude an der Eisenbahnbrücke umgezogen war.

Die Kommune hatte den Umzug damals wegen der Bedeutung eines solchen Lebensmittelversorgers in Fuß- und Radnähe mit 50.000 Euro gefördert. Das Geld galt für Umbau, Ladenausstattung und Gewinnausfall, sagt Carola Koch von der Stabstelle des Bürgermeisters.

2015 nutzte das "Markthaus" die Chance zum Umzug in die leer stehenden größeren Räume einer vormaligen Volksbank-Filiale. Fünf Kurzzeit-Parkplätze direkt vor dem Geschäft sind ein weiteres Plus. Denn auch wenn die Lage mitten im Ort prädestiniert ist für den Einkauf ohne Auto, nehmen trotzdem viele das Fahrzeug.

Das Markthaus wird gut frequentiert. Doch gerade die Kunden im mittleren Alter und mit größeren Einkäufen könnten "schon noch etwas mehr sein", sagt Zimmermann. "Die Leute wissen, was dahinter steht, aber die jungen, die ein Auto haben, kommen eher nicht." Zwar sei er insgesamt schon zufrieden, sagt Zimmermann. Doch erfahre sein Markt von der sogenannten "Mittelschicht" leider "mehr verbalen Zuspruch als Zulauf". Das heißt, diese Bürger finden es toll, dass es das Geschäft gibt, kommen aber selten zum Einkaufen vorbei.

Dabei sollte, wie Zimmermann anfügt, gerade wer sich fürs ökologische Denken und Handeln ausspricht, ein solches innerörtliches Angebot nutzen und das Auto stehen lassen. Zumal die Markthaus-Filiale nicht teurer als die Discounter sei und die Kunden durch den Einkauf hier noch dazu einen sozialen Beitrag leisten. Schließlich sind etwa die Hälfte der Beschäftigten des Markthauses, eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Menschen mit Behinderung oder anderen wesentlichen Beeinträchtigungen.

Ein Nahversorger vor Ort mit gesellschaftlicher Bedeutung - die Sorge darum treibt auch die Edingen-Neckarhäuser SPD um. Sofort nachdem die Insolvenz des Mannheimer Markthauses bekannt wurde, stellten die Sozialdemokraten bei Bürgermeister Simon Michler den Antrag, mit dem Insolvenzverwalter und der Geschäftsführung Kontakt aufzunehmen.

Das habe die Verwaltung bereits getan, sagt Carola Koch. Die Geschäftsführung sei zwar nicht erreichbar gewesen, aber mit dem Insolvenzberater habe man telefoniert. Der wisse auch um die Bedeutung des Einkaufsmarktes für Neckarhausen. Ein weiteres Gespräch soll es noch vor der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch geben. "Wir sind absolut interessiert daran, dass die Nahversorgung gesichert ist", sagt Koch. Außer dem Markthaus gibt es in Neckarhausen nur noch einen Bäcker und die Bauernläden.

Doch was kann die Gemeinde tun, um das Markthaus in Neckarhausen zu halten, sollte das Insolvenzverfahren tatsächlich eröffnet werden?

Das Mannheimer Markthaus erhält Zuschüsse unter anderem von der Stadt. Seit vergangenem Jahr geben der Fachbereich Arbeit und Soziales und das Mannheimer Jobcenter 35.000 Euro jährlich. Das könnte nun auch eine Option für den Neckarhäuser Lebensmittelladen sein. Doch wie die Gemeinde den Lebensmittelladen unterstützen kann und ob man das will, muss Bürgermeister Michler aber zunächst mit dem Gemeinderat besprechen.