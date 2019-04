Mit einem großen Schieberschlüssel schließt Markus Schnabel auf dem TTM-Gelände in Edingen-Neckarhausen den sogenannten Absperrschieber, der sich im Gully daneben befindet. Interessiert verfolgen Dirk Holderbach (M.) und Marcus Bien die Arbeit des Kollegen. Die Schieber sind keine Pflicht, können aber eine Katastrophe verhindern. Foto: Kreutzer

Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen/Ilsfeld. Sandro Fillbrunn legt im Besprechungsraum ein DIN-A4-Blatt auf den Tisch. Drei Stockwerke darunter biegen Lastwagen auf den Hof der Spedition TTM im Edingen-Neckarhäuser Industriegebiet ein. "In diesem Ausmaß wäre ein Unfall bei uns nie passiert", sagt Fillbrunn.

Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Tragisch wird es, wenn andere darunter leiden müssen. In Ilsfeld im Kreis Heilbronn verendeten vor fast zwei Wochen zahllose Fische, viele Wasservögel und ein Reh, weil ein Grundstoff für Reinigungsmittel von einem Speditionsgelände offenbar ungehindert in zwei Bäche gelangte. Umweltschutzorganisationen und der Landesfischereiverband fordern politische Konsequenzen. Es könne nicht sein, dass bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände giftige Chemikalien in umliegende Gewässer gelangten.

Doch ist der Ruf nach politischem Eingreifen nötig? Sollte nicht vielmehr ein Unternehmen selbst in der Lage sein, dafür Sorge zu tragen, dass derartige Umweltkatastrophen nicht gesehen? Sandro Fillbrunn ist Geschäftsführer von TTM. Auf den Tisch legt er den Wocheneinsatzplan für das Lagerpersonal. Dort ist aufgelistet, welcher Mitarbeiter wann zur Arbeit erscheint und für welche Aufgabe zuständig ist, sollte es zu einem Unfall mit Gefahrgut kommen. An erster Stelle auf dem Blatt steht für diese Woche Markus Schnabel.

Seit 6 Uhr ist er bei der Be- und Entladung. Bei einem Zwischenfall hätte er den Absperrschieber geschlossen, den Unfallbereich abgesperrt, den Gefahrgutbeauftragten informiert. Um 8 und um 12 Uhr folgen weitere Kollegen, die einen Teil der Aufgaben übernehmen. Alles ist genauestens geplant. Rund 40 Prozent aller Waren, die auf dem Gelände in der Rosenstraße lagerten und auf Lastwagen verteilt würden, seien Gefahrstoffe, sagt Marcus Bien, Prokurist und Beauftragter für das Qualitätsmanagement. Sie sind ätzend, giftig, brennbar. Oder wassergefährdend, wie der Stoff in Ilsfeld.

Der Absperrschieber schließt das Kanalrohr, auslaufende Stoffe werden so aufgefangen. Foto: Kreutzer

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in Heilbronn gegen zwei Mitarbeiter, einer soll den Unfall verursacht und ihn gemeinsam mit dem anderen vertuscht haben. Ein Sprecher der Anklagebehörde teilt mit, dass sich die Ermittlungen bis in den Herbst ziehen werden, "da jetzt erst einmal ein gewässerökologisches Gutachten eingeholt wird". Die Männer müssten bei einer Verurteilung mit empfindlichen Strafen rechnen. Bei fahrlässiger Gewässerverunreinigung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Bei Vorsatz sind es fünf Jahre.

"Bei Gefahrgut gilt eine Null-Toleranzgrenze", sagt Bien. Das bedeutet: Jeder Tropfen, der bei TTM ausläuft, muss von den Arbeitern gemeldet werden. Was aber, wenn diese Konsequenzen fürchten, vielleicht, ihren Arbeitsplatz zu verlieren? "Es ist absolut ausgeschlossen, dass bei TTM etwas aus Angst verheimlicht wird", sagt Stephan Zimmer, Gesamtkommandant der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, "so gehen sie dort nicht mit den Mitarbeitern um. Und außerdem sind die tatsächlich geschult".Zwei Störfälle gab es in der Vergangenheit auf dem Gelände.

2011 stach ein Arbeiter mit dem Zinken seines Gabelstaplers ein Leck in ein Fass, das mit Morpholin befüllt war. Die Flüssigkeit verursacht Verätzungen, Lungenödeme, Leber- und Nierenschäden. Die Feuerwehr konnte den ausgelaufenen Stoff mit viel Wasser verdünnen, sagt Zimmer, Umweltschäden gab es nicht. "Wir haben uns danach sofort gefragt, was können wir besser machen?", sagt Dirk Holderbach, bei TTM zuständig für die Logistik. Die Feuerwehr riet der Spedition, Absperrschieber einzubauen.

Das ist ein Bauteil, das in Kanäle eingesetzt wird und Rohre verschließt. Wenn ein Giftstoff in den Gully läuft, kann er im Abwasserkanal aufgefangen werden. TTM hat zwei davon. "Das waren Eingriffe, die für TTM richtig teuer waren", sagt Zimmer. Zwar müssen Firmen, die mit sehr giftigen Stoffen arbeiten, eine Rückhalteeinrichtung haben, so Margarete Schuh, Leiterin des Wasserrechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises. Absperrschieber seien aber nicht Pflicht.

Vor vier Jahren lief dann auf dem Areal Chromsäure aus. "Als wir ankamen, hatten die Mitarbeiter schon abgeschiebert", so Feuerwehrkommandant Zimmer. Erneut blieb eine Katastrophe aus. Zimmer: "Jede Firma sollte Absperrschieber haben, schon aus Eigeninteresse." Denn bei einem Unfall mit Gefahrgut müsse das Unternehmen die Kosten tragen.

Bien und Holderbach stehen auf dem Hof der Spedition und sehen zu, wie Markus Schnabel mit einem großen Schlüssel den Absperrschieber zudreht. Wenige Meter weiter hängt ein rotes Kissen an der Außenwand der Lagerhalle. Die Gullyabdeckung ist mit Frostschutzmittel befüllt und kann schnell auf die Abwasserrinne gelegt werden, wenn Flüssigkeit ausläuft. So ist der Gully schon abgedichtet, während Schnabel noch den Schlüssel dreht. Einmal im Jahr werden alle Mitarbeiter für den Ernstfall geschult, auch die Feuerwehr ist dabei. "Das Schlimmste ist", sagt Geschäftsführer Fillbrunn, "wenn ein Hühnerhaufen herumrennt. Bei uns wissen alle, was bei einem Unfall zu tun ist."

Im Innern der Lagerhalle stehen unzählige Fässer und Tanks, auf den meisten kleben rote Rauten, viele mit Totenköpfen. Sollte hier ein Unfall geschehen, gibt es Bergefässer. Das sind Vorrichtungen, in die der beschädigte Behälter gestellt werden kann. Außerdem gibt es Auffangwannen, darauf kommen die größeren Tanks. "Man darf den Respekt vor dem Produkt nicht verlieren", sagt Bien und läuft an zwei Havarieboxen vorbei, "die Mitarbeiter müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein". Es war Markus Schnabel, der vorgeschlagen hatte, die Boxen anzuschaffen. Darin lagern Bindemittel und weitere Notfallprodukte.

Rund 1000 Liter Dehypon LS 54 flossen in Ilsfeld in zwei Bäche. Im Besprechungszimmer bei TTM in Edingen-Neckarhausen bekräftigt Prokurist Bien: "Mit dieser Wucht wäre das bei uns nicht passiert."