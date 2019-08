Nach den anfänglich zumeist privaten Auftritten kommen für "Mick" Maier immer mehr öffentliche dazu. In Leutershausen kann man ihn am 18. Januar beim "Winter-Open-Air" erleben. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Gesungen hat Matthias Maier schon immer gern. Es gibt alte Tonbandaufnahmen, die bereits eine frühe Liebe zum Schlager beweisen. Als Kind sang er begeistert "Mit 66 Jahren" einen Titel des großen Udo Jürgens. Schlager der 70er zählen heute zum Markenkern seiner Show, wenn er bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder inzwischen vermehrt bei großen Mallorca-Partys auftritt.

Doch seine Musikalität hat er nicht zum Hauptberuf gemacht: Der gebürtige Weinheimer, der seit dem 14. Lebensjahr in Hirschberg lebt, studierte Betriebswirtschaft und ist als Versicherungsmakler tätig. "Das lässt sich mit dem Singen gut vereinbaren", erklärt er im Gespräch mit der RNZ.

Das Singen mache Spaß, man komme viel herum und treffe Kollegen. Inzwischen ist er so gut vernetzt, dass neue Projekte möglich sind: Im Januar fand beispielsweise das "Erste Heisemer Winter-Open-Air" im Sportzentrum Leutershausen statt.

Matthias Maier hat es zusammen mit Tom Herbig und Ben Erdmann organisiert. Eine fast schon schicksalhafte Nachbarschaft, denn Herbig ist DJ und als solcher auch für Matthias Maier tätig. Ben Erdmann ist sowohl Maiers Manager als auch "DJ Ben at work". "Wir kooperieren in allen Bereichen, was Musik angeht und haben hierzu im vergangenen Jahr auch die Firma BTM Entertainment gegründet", schildert Maier. Bei 35 Grad Hitze haben sie im vergangenen Sommer die Idee des musikalischen Winterspecials entwickelt.

Musikalische Hirschberg - Schlagersänger Mick Maier Kamera: Peter Dorn / Produktion: Götz Münstermann

Zu seinem Künstlervornamen "Mick" kam der begabte Sänger mit der warmen sonoren Stimme im Kontext eines Filmes mit Mickey Rourke. Damals - Mitte der 90er Jahre - wurden ihm Ähnlichkeiten mit dem Schauspieler nachgesagt. Das war noch lange vor Rourkes nicht ganz geglückten Schönheitsoperationen. "Je-denfalls wurde Mick mein Spitzname und schließlich auch mein Künstlername", sagt Maier.

Aus den Gesangsdarbietungen im Bekannten- und Verwandtenkreis wurde mehr. "Da gab es einen sehr guten Elvis-Imitator aus Offenbach, der mich im Jahre 1999 bei einer Gelegenheit gehört hat", erzählt er. Mit ihm zusammen ging er ins Tonstudio und in dessen Vorprogramm bei Auftritten. "Dann nahm das Ganze Fahrt auf." Neben Buchungen auf Privatfeiern stand er zum Beispiel einige Jahre beim Winzerfest in Lützelsachsen oder auf dem Straßenfest in Schriesheim im Kaffeehaus auf der Bühne.

Mittlerweile verfügt Mick Maier über eine große Licht- und Tontechnik und hat sein eigenes Tonstudio im Keller. Bei Auftritten singt er "live" und hat auch überhaupt kein Problem damit, auf Bitten der RNZ spontan eine kleine Kostprobe zu geben. "Ich singe deutsche Schlager, so ähnlich wie Dieter Thomas Kuhn." Dieser habe ihn anfangs inspiriert. Heute macht er sein eigenes Ding, gerne auch mit anderen Künstlern zusammen. Beispielsweise mit Nachwuchssängerin Kathi Kess, die er im vergangenen Jahr bei der "LaOla-Party" in Sandhausen kennenlernte. Dschungelcamper Willi Herren war dabei, Pepe Palme, der Mann mit der Strandfigur, BB Klaus, der 2010 ins Big-Brother-Haus einzog, und eben Kathi Kess aus Reutlingen, mit der Matthias Maier ein Duett singt. Alles Künstler, die Richtung Ballermann singen.

Matthias Maier sagt, er passe gut auf diese Partys - seine Schlager geben dem Ganzen noch einmal einen anderen Akzent als reine Ballermann-Musik. Die "Ballermann-Mallorca-Partys" seien immer gut besucht, und er selbst werde zunehmend dafür gebucht. Der Fanclub dieser Veranstaltungen sei recht groß. Apropos Fanclub: Zur LaOla-Party in Sandhausen fuhr sogar ein Fanbus, voll mit Mick-Maier-Fans, die ihn dann bei seinem Auftritt lautstark unterstützten. "Da hatte ich echt Gänsehaut - das war ganz groß".

Seine Auftragslage steigt. Nach den anfänglich zumeist privaten Auftritten kommen immer mehr öffentliche dazu. Hirschberg profitiert davon, denn auch im kommenden Jahr wird es das "Heisemer Winter-Open-Air" wieder geben. Es findet am 18. Januar 2020 statt, und die Planungen hierfür sind bereits in vollem Gange.

Info: Mehr zu Mick Maier gibt es auf www.mick-maier.de.