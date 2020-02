Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Ich bin eigentlich ganz normale Klassenlehrerin", sagt Katrin Birkenstock und zuckt die Achseln. Das wäre auch nichts Besonderes, hätte die Martin-Stöhr-Schule mit ihr nicht auch noch "Schwein gehabt". So hieß 2007 das erste Musical, das sie damals noch mit ihren Haupt- und Werkrealschülern auf die Bühne brachte.

Inzwischen ist die Schulaula jedes Jahr vor den Sommerferien mindestens zweimal ausverkauft, wenn die Musical-AG und der Grundschul-Chor, beide unter der Leitung von Katrin Birkenstock, ihr über das Schuljahr einstudierte Kindermusical aufführen.

Die Erfolgsgeschichte nahm 2008 ihren Lauf, ein Jahr nach Birkenstocks Musical-Debüt. "Da haben wir mit unserem eigenen Musical ‚Herz-Ass‘ bei dem Lotto/Toto-Musikwettbewerb mitgemacht und tatsächlich den dritten Platz geholt", erzählt sie stolz. Ihr Vater hatte die Texte geschrieben, Birkenstock selbst und ihr Mann die Musik dazu. Dann war erst mal Babypause, aber danach ging es Schlag auf Schlag.

Mit "Toms Traum" war 2019 das sechste Musical in Folge in der Martin-Stöhr-Schule zu sehen. Dabei ist es immer wieder erstaunlich, was Birkenstock aus ihren kleinen Darstellern herausholt. "Das bin gar nicht ich, das haben die Kinder alles in sich", wehrt sie bescheiden ab. Kinder hätten von Natur aus unheimlich viel Musikalität. "Es ist schade, dass oftmals zu Hause so wenig Musik gemacht oder gesungen wird", sagt Birkenstock. Dabei sei Singen etwas so Tolles, so Befreiendes, so Schönes.

Musikalisches Hirschberg: Katrin Birkenstock Kamera: Peter Dorn / Produktion: Reinhard Lask

"Ich freue mich selber immer, was aus den Kindern rauskommt. Wenn man dann sieht, wie sich die Kinder entwickeln und in ihre Rollen reinwachsen, das ist schon toll", sagt sie.

Im Schnitt besuchen 35 Kinder die Musical-AG, die immer sofort ausgebucht ist. Im Grundschul-Chor sind nochmals weitere 60 Kinder. "Mit Gesang und Musik bekommt man die aber alle in den Griff", sagt Birkenstock und lacht. Ihre eigene "Disziplin" ist der Gesang, daneben spielt sie noch Klavier, Gitarre und Schlagzeug. "Aber alles nicht so wirklich gut", sagt sie. "Ich bin auch nicht so der Notenmensch, ich fühle die Musik einfach und habe ein gutes Gehör."

Ihr musikalischer Mentor war der heute von vielen Gemeindeveranstaltungen bekannte Alleinunterhalter Franz Herb. "Er war mein Musiklehrer in der Schule", erzählt die gebürtige Bensheimerin. Damals sang sie in der Schulband und Herb führte sie auch ans Schlagzeug heran. "Er hat bei mir musikalisch was ins Rollen gebracht, dafür bin ich ihm heute noch dankbar", schwärmt Birkenstock.

Mit 17 Jahren schloss sie sich ihrem ersten Chor an: dem Bensheimer Gospelchor "Getogether", der auch schon öfter in der evangelischen Kirche zu hören war. "Mit diesem Chor bin ich groß geworden, ihm habe ich musikalisch auch einiges zu verdanken", sagt die 44-Jährige. Heute ist sie mit ihrer wunderschönen Sopranstimme Solistin im Chor. "Gospel bedeutet mir sehr viel, es ist eine Musik, die einfach mitreißt", sagt Birkenstock. Egal, ob es ruhige Stücke sind, die emotional bewegen oder ob es die groovigen, funkigen Stücke sind. Und natürlich die Inhalte, die in dieser Musik vermittelt werden. "Diese Urgefühl und das Gottvertrauen in der Musik, das kann man einfach so aus dem Herzen singen", schwärmt sie. Dazu kommen die Gesten und die Bewegung.

"Sologesang, das ist die eine Sache. Da kann man aus sich herausgehen, da kann man selbst was gestalten, aber im Chor zu singen, das ist noch mal eine ganz spezielle Sache", sagt sie. "Wenn man merkt, jetzt haben wir einen Puls und plötzlich schwingt alles gemeinsam, das ist ein Wahnsinnsgefühl", sagt sie. Umso mehr weiß sie zu auch schätzen, was ihre kleinen Chorsänger in der Schule leisten.

Vor gut drei Jahren warb Pfarrerin Tanja Schmidt sie dann für die Band des "Spätschicht-Gottesdienstes" in der evangelischen Kirche. Viermal im Jahr wird hier sonntagsabends ein "etwas anderer Gottesdienst" gefeiert. Mit aktuellen Themen, jungen Texten und moderner Musik. Für die sorgen Hannah Wetzel, Franz-Ulrich Keppler und Peter Reinig, sowie der kleine Spätschicht-Chor mit Katrin Birkenstock als Solo-Sängerin. "Mir ist wichtig, auch mal andere Wege zu gehen, um christliche Inhalte zu vermitteln", sagt sie. Zu zeigen, das ist nicht alt und verstaubt, sondern die Inhalte sind aktuell. Die Musik sei eine wunderbare Art, das rüberzubringen, sowohl textlich als auch emotional.

Nicht umsonst wird sie auch öfter mal angefragt, bei Hochzeiten oder in einem Ensemble zu singen. "Ich singe mal hier mit und mal da", erzählt Birkenstock. "Mein großer Traum ist aber, mal wieder eigene Sachen zu machen", verrät sie. Eigene Songs zu schreiben – oder mal wieder ein eigenes Musical.