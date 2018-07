Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Wenn Fußballer ins Sportzentrum gehen, wollen sie vor allem eines: ihrer Leidenschaft, dem Ballsport, nachgehen. Doch vor allem dem Fußballverein Leutershausen (FVL) wird das schwer gemacht. Denn der Verein wird immer wieder Opfer von Vandalen. So müssen die Fußballer, wenn sie sonntagmorgens zum Training oder zum Spiel antreten, erst einmal auf dem von der Gemeinde gepachteten Areal aufräumen.

Erst kürzlich war es wieder so weit: Die D-Jugend hatte Trainingslager und die Erste Mannschaft ein Spiel, aber das Umfeld glich einer Müllhalde, wie die vom FVL auf Facebook geposteten Bilder beweisen.

Überquellende Tonnen und ringsherum verstreuter Abfall am Spielfeldrand: Die Fußballer mussten sich an die Arbeit machen. "FV Müllhalde Leutershausen e.V., so könnte der Verein in Leutershausen auch heißen", schreiben die Fußballer "stocksauer" auf ihrer Facebook-Seite.

Vorsitzender Marcel Fischer war zwar an diesem Morgen nicht vor Ort, kann den Vorfall aber bestätigen. "Das ist einfach nur ärgerlich", sagt er der RNZ. "Diesmal hatten wir noch Glück im Unglück, dass nichts kaputtgemacht wurde." Immer wieder toben sich unten am Sportzentrum Vandalen aus und zerstören Sachen, auch am Clubhaus. Fischer kann von eingeschlagenen Scheiben berichten ebenso wie von Schäden an der vom Verein selbst gebauten Terrasse. "Wir schließen mittlerweile alles ein", verdeutlicht er die Situation.

Screenshot: RNZonline

"Auch Scherben liegen immer mal wieder auf dem Platz, und dann wird’s richtig blöd", weist der Vorsitzende auf die damit einhergehende Verletzungsgefahr für die Spieler hin. Eine schlimme Situation, die aber nicht so einfach zu ändern ist, denn das Sportzentrum ist für jedermann zugänglich. "Und wir wollen und können es nicht abschließen", betont Fischer. So befindet sich dort unter anderem auch ein gern genutzter Bolzplatz oder in unmittelbarer Nähe auch eine Skater-Anlage und ein Jugendhaus der Gemeinde.

Apropos: Besagtes Jugendhaus beziehungsweise deren Mieter machen einige auf Facebook für diese Misere im Sportzentrum verantwortlich. "Am Wochenende ist beim Jugendhaus immer was los", sagt Fischer. "Aber es müssen ja nicht die Veranstalter sein, die die Situation verursachen. Es können auch ungebetene Gäste oder Leute von außerhalb sein, die die Schäden hier anrichten", so der Vorsitzende.

Er sei überhaupt kein Gegner des Jugendhauses, aber Aufsichtspersonal dort sei vielleicht eine Idee, meint der Vorsitzende, der auch das Gespräch mit der Gemeinde suchen will. Zumal es immer mal wieder Beschwerden über die Lautstärke dort gibt oder über auf dem Heimweg grölende Jugendliche.

Aufsichtspersonal sei hier nicht möglich, sagt wiederum Familienbüro-Leiter Bernd Lauterbach der RNZ. Denn es handele sich hierbei nicht um einen offenen Jugendtreff, sondern um eine Vermietung.

Auch an besagtem Wochenende war das Jugendhaus vermietet. Von der aktuellen Situation wusste Lauterbach noch nichts. Als es im Zeitraum Dezember bis März Probleme gegeben hatte, habe man das Gespräch mit der Polizei gesucht und Verhaltensregeln erarbeitet, die vor Ort ausliegen.

Klar ist hier: "Der Veranstalter muss seinen Müll wieder mitnehmen." Um 13 Uhr am nächsten Tag muss das Jugendhaus dann wieder an die Gemeinde zurückübergeben werden. "Dann kontrollieren Ehrenamtliche auch, in welchem Zustand das Haus ist", erklärt Lauterbach. Sie würden sich zwar auch die Umgebung anschauen, aber das gesamte Sportzentrum zu kontrollieren, könnten sie nicht leisten.

Zudem machte er deutlich, dass die Gemeinde "das geringste Problem im jugendlichen Bereich im Vergleich mit anderen Kommunen hat". Falls der FVL mit ihm das Gespräch suchen wolle, sei er dazu gerne bereit.

Es ist aber offenbar nicht das erste Mal, dass der Fußballverein bei der Verwaltung mit seinen Problemen vorstellig wird. So wusste Bürgermeister Manuel Just, dass unter anderem der Hauptamtsleiter schon mit dem FVL im Gespräch war.

Just hatte vollstes Verständnis dafür, dass das für den FVL "eine ärgerliche Geschichte" ist. "Ich ärgere mich selbst darüber." Seiner Meinung nach hat Vandalismus in öffentlichen Einrichtungen generell zugenommen, und die Strafen hierfür seien einfach nicht hart genug.

Auch aus seiner Sicht ist es keine Option, das Sportzentrum einzuzäunen, könnte es dann doch nicht mehr von Freizeitsportlern genutzt werden. Außerdem würde es Personalkosten verursachen, da ja jemand das Ganze auf- und zusperren müsste.

Eine Patentlösung hatte Just zwar auch nicht parat, dachte aber laut nach, ob man vielleicht die bisherige Video-Kamera am Sportzentrum durch eine mit besserer Auflösung austauschen sollte. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für den FVL.