Hirschberg-Großsachsen. (ans) Aufregende Tage liegen hinter der Chefin des Hotels Krone, Sabine Grüber, und ihrem Team. Schließlich besuchte einmal mehr ein Kamerateam das Traditionshaus. Für die Doku-Soap "Mein Lokal, dein Lokal", die auf kabel eins läuft, kam die "Good Times Fernsehproduktion-GmbH" ins Haus.

"Das war super", schwärmt Grüber. Am Freitag machte das Kamerateam die letzten Aufnahmen in der "Krone". Fünf Drehtage, jeweils von 9 Uhr morgens bis zwei Uhr nachts, liegen nun hinter der Hotel-Chefin. "Ich bin leidensfähig", sagt sie schmunzelnd. "Aber es war auch ein wenig wie Urlaub für mich." So habe sie richtig nette Menschen kennengelernt - vor wie hinter der Kamera.

Die "Krone" tritt in der Doku-Soap, bei der sich verschiedene Restaurants miteinander messen, gegen das Restaurant "Cottage" und die "Nana Lieblingsbar", jeweils aus Heidelberg, das Mannheimer "Frenk’s" und das Restaurant "Schloss Neuburg" aus Obrigheim an. Die Gastronomen dürfen beim jeweiligen Konkurrenten speisen und am Ende des Drehtags bis zu zehn Punkte vergeben. Der Gewinner erhält schließlich den "goldenen Teller" von kabel eins und ein Preisgeld über 3000 Euro. Bei der Bewertung mischt auch ein Promi mit: Mike Süsser. Der Koch ist durch einige TV-Formate bekannt. Er arbeitet auch als Showkoch auf großen deutschen und internationalen Gastro- und Foodmessen. 2014 hat er die Küchenleitung des "Aenea Private Designhotel" am Wörthersee übernommen.

"Mein Ex-Mann und er sind befreundet, hatten sich aber schon eine Weile nicht mehr gesehen. Da war die Wiedersehensfreude jetzt groß", erzählt Sabine Grüber. Süsser schaut den Köchen über die Schulter (in Großsachsen Alexander Hahn), gibt Tipps und am Schluss Punkte.

Wer "Mein Lokal, dein Lokal - der Profi kommt" letztlich gewonnen hat, erfahren die Teilnehmer erst in ein paar Wochen. Die Sendetermine stehen noch nicht fest, aber voraussichtlich im Mai ist die Staffel mit der "Krone" bei kabel eins zu sehen. 2015 war das Hotel schon einmal im Fernsehen. Damals waren Grüber und ihr Team bei der VOX-Sendung "Mein himmlisches Hotel" erfolgreich.

Nicht geklappt hat es mit dem "Bib Gourmand" für den Restaurantführer "Guide Michelin" 2019. Vier Jahre lang hatte das "Hotel Krone" diese Auszeichnung für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis inne. Dass sie ihn diesmal nicht erhalten haben, kommt für Grüber nicht überraschend. Denn eine der Voraussetzungen, ein Menü bis 37 Euro, erfüllten sie zumindest abends nicht mehr. "Wir hatten unser Konzept umgestellt, um Punkte im Gault&Millau zu bekommen", erzählt sie. Da sie damit aber nicht erfolgreich waren, haben sie nun wieder ein Menü bis 37 Euro. "Unsere Gäste sind unsere Sterne", sagt Grüber.