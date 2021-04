Von Silke Beckmann

Ladenburg. Auf breites Interesse stieß die digital organisierte Informationsveranstaltung der "Planungsgemeinschaft Vielfalt". Aktuell befindet sich die Gruppe, die in der Nordstadt ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit sozialer Mitte realisieren möchte, in der Vorentwurfsplanung – nun ist es an der Zeit, weitere Mitstreiter zu gewinnen. 77 Interessenten hatten sich angemeldet, weshalb sich die Veranstalter bereits im Vorfeld auf ein anderes Format anstelle des ursprünglich angedachten verständigt hatten: Statt einzelner digitaler Räume, in denen über jeweils über verschiedene Themen informiert wurde, gab es ein Plenum mit Kurzvorträgen und der Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen.

Heiko Zillich, Geschäftsführer der "Planungsgemeinschaft Vielfalt" und Projektleiter des gemeinnützigen Vereins "Habito", der das Vorhaben einst angestoßen hatte, erläuterte die Historie und die wesentlichen Säulen des Wohnprojekts, das einen "bunten Mix der Gesellschaft" abbilden soll, die hier als Eigentümer, Mieter oder Genossenschafter einziehen wird.

Insbesondere zu Letzteren gab es zahlreiche Fragen, weshalb ein weiterer Termin speziell zu diesem Thema ins Auge gefasst wurde. Mit "mindestens zwölf bis 15, nach oben offen" bezifferte auf Nachfrage Kirsten Klempert die Zahl der künftigen Genossenschaftswohnungen: "Wir werden hoffentlich bald eine ‚Genossenschaft in Gründung‘ sein – dann kann man beitreten", die Höhe der Einlage sei noch nicht festgelegt.

Die "Preis-Fragen" hatte Rainer Kroll von der "Wohnprojekt+Beratung und Entwicklung GmbH" erwartet, der das Projekt professionell begleitet: "Sie möchten wissen: Was gibt es noch an Wohnungen, und was werden sie kosten?" Tatsächlich können schon sehr bald konkrete Zahlen genannt werden, denn der sogenannte Preis- und Reservierungsbeschluss soll dieser Tage gefasst werden. Für den Erwerb von Eigentumswohnungen rechnet er aber, fünf Prozent Baupreissteigerung einkalkuliert, mit "sehr guten Preisen, deutlich unter Marktwert". Ein kostenpflichtiger Bonitätscheck gebe Aufschluss über individuell leistbare monatliche Belastungen. Derweil herrscht in puncto Wohnungsauswahl noch keine Knappheit: Aktuell gehören der Vielfalt-Kerngruppe 20 Erwachsene mit insgesamt 13 Kindern an sowie der Verein "Habito". Damit sind erst 13 Wohnungen der voraussichtlich rund 70 Einheiten belegt, und noch besteht Gestaltungsspielraum. "Wir planen nach Ihren Wünschen", versicherte Architektin Inka Drohn vom Berliner Architekturbüro "Arch.id" und veranschaulichte, dass dies durchaus wörtlich zu nehmen ist. Denn die Basis-Standard-Wohnung liegt bei einer Größe von 80 Quadratmetern. Diese lässt sich jedoch individuell verändern, beispielsweise um ein Zimmer vergrößern, sofern benachbarte Flächen frei sind, die dadurch zu einer entsprechend kleineren Wohneinheit werden: "Wir können noch ziemlich spezifisch auf Ihre Wünsche eingehen", sagte Drohn, die unter anderem moderne WG-Formen vorstellte, in denen um einen mittigen Gemeinschaftsraum die Zimmer mit jeweils eigenem Badezimmer gruppiert werden. Architektonisch wie auch sozial ansprechend gestaltet sich der innen liegende Laubengang, im Englischen als "Living Street" bezeichnet. Alle Wohnungen seien barrierearm erreichbar, die meisten mit Balkonen versehen, und entlang der Weinheimer Straße wird es auch Flächen für eigene Gärten geben, beantwortete die Architektin weitere Fragen.

Zum Zeitplan fasste Rainer Kroll zusammen: Kauf des 6700 Quadratmeter großen Grundstücks zu Jahresende, Baubeginn vier bis sechs Monate später. Die Mindestbauzeit liege bei eineinhalb Jahren, sodass der Einzug frühestens Ende 2023 erfolgen könne, "es kann auch ein halbes Jahr länger werden".

"Wir freuen uns auf Zuwachs", hatten die "Vielfalt"-Mitglieder vor Kurzem betont. Beim Info-Abend erklärte Christoph Weinig, wie es für Interessierte weitergehen kann. Informationen erhalten sie etwa durch den Besuch weiterer Info-Treffen, die auch künftig vorerst digital stattfinden müssen. Hinsichtlich gegenseitigen Kennenlernens sei das "leider aktuell ein Manko". Oder aber man schaut sich auf der Homepage (www.vielfalt-ladenburg.de) um, beziehungsweise kommt direkt nach Ladenburg: Das Schaufenster der Geschäftsräume Hauptstraße 6, die sich sogar als Begegnungszentrum anbieten würden, ist mit Informationsmaterial bestückt. Einem Viertel der Teilnehmer dürfte es längst bekannt sein, denn so viele stammten, wie eine zwischengeschaltete Umfrage ergab, aus der Römerstadt. Jeweils ein knappes Fünftel gab Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis als aktuellen Wohnort an.

Hanne Zuber empfahl außerdem einen Besuch des Online-Stammtischs. Und freute sich, dass schon kurz nach der Veranstaltung fast zehn Steckbriefanfragen eingegangen waren: der erste Schritt, mit dem Interessenten in die Intensivkennenlernphase eintreten.