Der Name erinnert daran, dass zwischen Hauptbahnhof und Ortsdurchfahrt einst eine Teigwarenfabrik stand. Binnen drei Jahren soll hier ein Stadtquartier entstehen. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. In wenigen Tagen soll es so weit sein: Für Ende dieses Monats ist der Auszug der Drogeriekette Rossmann aus dem Drei-Glocken-Center angekündigt. Die Filiale folgt damit dem Verbrauchermarkt Hit, der schon dichtgemacht hat. Dass sich das Center im Einvernehmen von Rossmann trennt, hatte Immobilienentwickler Max Zeitz bereits im Mai kommuniziert – zusammen mit der Botschaft, das Center in ein urbanes Quartier umzuwandeln.

Wie es mit dem Handel im Center künftig bestellt ist, weshalb neue Läden selten von heute auf morgen kommen und was man im Drei-Glocken-Center von der Weinheimer Hotel-Debatte hält, fasst die RNZ an dieser Stelle zusammen.

Immobilienentwickler Max Zeitz. F.: Dorn

Bekommen Hit und Rossmann Nachfolger? Prinzipiell ja – aber anders, als sich der Laie das vorstellt: "Ein Center wie dieses ist keine Ansammlung von Schuhkartons, die man bei Bedarf leert und wieder auffüllt", sagt Zeitz. Beim Umbau des Centers in ein Quartier ändere sich nicht nur das Konzept, sondern auch die Raumaufteilung. Ziel bleibe aber, wieder Einzelhändler ins Gebäude zu bekommen: "Wir führen diesbezüglich bereits Gespräche."

Dabei verspürten er und Gebäudeinhaber Michael Rihm allerdings keinen Zeitdruck: "Bei Hit handelt es sich ohnehin um ein laufendes Verfahren", erinnert Zeitz daran, dass Hit den Mietvertrag einseitig gekündigt hatte, obwohl dieser noch zehn Jahre lang läuft. Rihm will das nicht akzeptieren und gegen Hit vorgehen. Aber auch ohne diese Thematik kommen neue Läden nicht von einem Tag auf den anderen in die Quartiere, erklärt Zeitz: "Wenn Sie mit einem Anbieter verhandeln, der bundesweit tätig ist, müssen Sie mit etwa einem halben Jahr Vorlauf rechnen." Bis alle Verträge wasserdicht, die baulichen Gegebenheiten verändert und die Geschäfte eingezogen sind, vergeht noch mehr Zeit. Rihm und er hätten nicht umsonst von einer Quartierentwicklung gesprochen, die drei Jahre in Anspruch nimmt.

Gibt es eine Abstimmung mit der Stadt Weinheim? Es habe Gespräche mit Erstem Bürgermeister Torsten Fetzner und Oberbürgermeister Manuel Just gegeben, bestätigt Zeitz: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber nicht nötig, in die Genehmigungsphase einzutreten." Zumal es einen Bebauungsplan, der die Vorhaben im Prinzip gestattet, ja seit 2010 gibt. "Wir pochen aber nicht einfach nur auf Beschlüsse aus der Vergangenheit, sondern stimmen uns gern mit der Stadt ab", betont Zeitz.

Wie reagiert das Drei-Glocken-Center auf die Hotel-Thematik? Gebäudeentwickler Zeitz stellt vorab klar, dass es sich bei seinen Stellungnahmen um persönliche Einschätzungen handelt. Vor allem bedauert er, dass die Pläne für ein 135-Zimmer-Hotel die anderen Aspekte der Drei-Glocken-Entwicklung in der öffentlichen Wahrnehmung an den Rand gedrängt hätten. Immerhin will er innerhalb des künftigen Quartiers unter anderem eine geriatrische Reha, Treffpunkte für Konferenzen und verschiedene Formen des Wohnens anbieten – und damit endlich Menschen auf die Innenstadtflächen zwischen Hauptbahnhof und B 3 bringen.

Er ist keineswegs der Meinung, dass seine Pläne das schräg gegenüberliegende und vom Gemeinderat beschlossene Hotelkonzept an der Mannheimer Straße torpedieren: "Unsere Planungen hätten etwas Unsauberes, wenn das andere Vorhaben schon weit gediehen wäre." Dies sei nicht der Fall, im Gegenteil: Planungsrechtlich sei man auf dem Drei-Glocken-Areal schon weiter als anderswo, zumal hier kein Grundstücksdeal vonnöten ist.

Selbstredend hat auch Zeitz erfahren, dass die etablierten Hoteliers vor einem Überangebot und vor Preiskämpfen warnen. Er kann dem jedoch nur sehr bedingt folgen: Gerade in der Altstadt seien ja in erster Linie die Restaurants stilprägend, findet er. Und denen mache eine Entwicklung auf dem Drei-Glocken-Areal keine Konkurrenz, im Gegenteil: "Die dort Arbeitenden und Lebenden gehen abends gern in die Altstadt." Wenn das Quartier erschlossen und bezogen ist, könne es eine dreistellige Zahl an Jobs bieten, geht Zeitz auf das Thema Arbeitsplätze ein: "Das ist ein Bekenntnis zum Standort Weinheim."