Von Riccardo Ibba

Weinheim. Max Mutzke und die SWR Big Band haben in Weinheim zum Auftakt ihrer diesjährigen Tour einen Galaauftritt hingelegt. Das Programm aus Jazz-Titeln sowie Liedern des Ausnahmesängers verwandelte die Stadthalle in ein wahres Tollhaus. Am Ende gab es Standing Ovations.

"You have a good Band": Mit diesen lakonischen Worten beschrieb Jazz-Legende Quincy Jones (unter anderem auch Produzent von Michael Jackson), im letzten Jahr einen Auftritt der SWR Big Band Beim Festival Jazz Open. Der Mann hat recht, denn was die als "Daimler der Big Bands" titulierten Musiker des SWR im Verbund mit dem begnadeten Sänger und Entertainer Max Mutzke auf das Weinheimer Parkett zauberten, war schlicht sensationell.

"Wir sind gut drauf, wir kommen aus dem Brauhaus, da haben wir ein Eis gegessen", begrüßte der sichtlich gut gelaunte Bandleader Klaus Wagenleiter die Zuschauer. Dann legte die 18-köpfige Combo los. Jazz-Perlen wie "Sweet Emma", "Strasbourg - Saint-Denis" oder das hinreißende "Quarter Master" rissen das Publikum gleich zu Beginn mit. Die Soli von Matthias Erlewein am Saxofon, Karl Farrent an der Trompete und Klaus Graf am Altsaxofon waren auf den Punkt gespielt und bestachen durch unglaubliche Tempowechsel.

Als Max Mutzke mit seinem Hit "Welt aus Glas" zum ersten mal die Bühne betrat, kochte die Stimmung im Saal bereits über. Mit Stimmgewalt und lässiger Bühnenpräsenz verzauberte der Musiker seine Fans von der ersten Sekunde an. Die ersten Damen im Saal kreischten bereits, was der gewohnt schlagfertige Künstler umgehend kommentierte: "Wenn ihr Frauen weiter so laut schreit, fühlt es sich auf der Bühne noch besser an." Bevor er seinen nächsten Hit "Unsere Nacht" zum Besten gab, hielt der Sänger ein berührendes Plädoyer für eine multikulturelle Gesellschaft. Der mit Rap-Elementen versehene Song kam ungemein kraftvoll daher - und sorgte für Standing Ovations.

Abgerundet wurde das erste Set durch eine sagenhafte Interpretation des Soul-Klassikers "Me and Mrs. Jones". Die unfassbar geschmeidigen Bassläufe von Bassist Decebal Badila, gepaart mit der souligen Stimme eines Max Mutzke, sorgten für Gänsehaut-Atmosphäre pur.

Der zweite Teil des Abends begann mit dem melancholischen Liebeslied "Telefon", einer Hommage an die Sehnsucht. Auch der Song "Magisch" handelte vom Zauber, der jedem Anfang innewohnt und beschrieb Gefühlslagen von grenzenloser Liebe, bis hin zu Verlustängsten trefflich. Zwischen den Liedern zeigte der Sänger immer wieder, dass er auch ein großartiger Entertainer ist. Mal ließ er die Zuschauer daran teilhaben, wie er vor seinem Durchbruch gelebt hatte und welche Veränderungen das plötzliche öffentliche Leben mit sich bringt, dann brachte er den Saal mit Kalauern zum Lachen.

Sein Song "Schwarz auf Weiß", mit dem er den Durchbruch schaffte, wurde vom Publikum frenetisch abgefeiert. Das Gleiche galt für seine neue Single "No one", die hier Premiere feierte. Das Zusammenspiel zwischen der Big Band und dem Sänger war einzigartig, die Freude am Miteinander spürbar. Auf der Bühne wurde gelacht, die Musiker lagen sich in einem fort in den Armen, Musik als friedenstiftendes Element, auf wunderschöne Weise dargebracht. Zum Ende gaben die Künstler noch eine wahnwitzige Interpretation von Jay Z und Alica Keys Welthit "Empire State of Mind" zum Besten.

Als Zugaben wurden noch die Mutzke Hits "Can’t wait until Tonight" und "Soviel mehr" gespielt, bevor das Licht in der ausverkauften Halle ein letztes Mal ausging. "Danke, ihr wart ein geiles Publikum", rief Mutzke. Der Rest war nicht enden wollender Applaus.