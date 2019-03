Von Frederick Mersi

Schriesheim. Konfetti-Regen, voll besetzte Bänke und große Emotionen im Festzelt: Mit der Krönung der neuen Weinkönigin Annalena Spieß mit ihren Prinzessinnen Ann-Kathrin Haas und Nadja Grittmann vor fast 2000 Besuchern hat am Freitagabend der 440. Mathaisemarkt begonnen. Der Empfang mit Konfettikanonen auf der Bühne war nicht der einzige Knalleffekt während der Krönungsfeier am Eröffnungstag, an dem die Weinstadt von den vorhergesagten Regenfällen verschont blieb. "Ich hoffe, dass wir den ganzen Mathaisemarkt über so ein Glück haben", sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer.

20 Jahre nach dem "verdammt aufregenden" Auftakt in das eigene Amtsjahr durfte Milleniumsweinkönigin Michaela Brand von der Theke aus zunächst verfolgen, wie sich Sophie Koch, Sofia Hartmann und Ivanka Crößmann verabschieden mussten. "Es ist Zeit zu gehen", sagte die scheidende Weinkönigin Sophie. "Letztes Jahr haben wir uns noch gefreut, dass wir eine Woche länger im Amt sind, und trotzdem ist heute, viel zu schnell, der Tag gekommen, an dem wir uns verabschieden müssen."

Das taten die Drei im Wechsel: "In unserem Jahr als Schriesheimer Weinhoheiten haben wir viel erlebt", sagte Sofia Hartmann. "112 Termine und 7000 Kilometer Fahrtweg liegen hinter uns." Ob in Berlin, Stuttgart und in der südfranzösischen Partnerstadt Uzès: Es habe nie einen Termin gegeben, an dem das Hoheitentrio keinen Spaß gehabt habe.

Neben gemeinsamen Erinnerungen blieben wertvolle neue Freundschaften, betonte Ivanka Crößmann, vor allem innerhalb der "Wochenendfamilie": "Am Anfang unserer Amtszeit fand ich die Bezeichnung Familie etwas übertrieben. Aber ihr habt uns so gut aufgenommen - mittlerweile ist es fast, als würde man sich schon länger als dieses eine Jahr kennen."

Nach unzähligen Lachanfällen, Sonnenbränden und Diskussionen über Luxusprobleme mit Dirndln und drückenden Kronen gaben die drei jungen Frauen ihre Ämter schließlich um Punkt 19.34 Uhr ab. Lisa Menges, Sophie Kochs Vorgängerin, überließ die Kronen zu Unheiligs "Es ist Zeit zu gehen" in die Obhut der kleinen Hoheiten Lena Markmann, Hedi Lamprecht und Anna-Lena Schmitt. Die Drei stellten sich wie ihre großen Vorbilder souverän und fehlerfrei dem Publikum vor.

Die letzten Minuten bis zum großen Moment läuteten die Sänger des MGV Eintracht ein. Dann erhoben sich die fast 2000 Besucher von ihren Bierbänken und begrüßten unter dem Klang von Mark Forsters mitsingtauglichem Hit "Chöre" die zu krönenden Hoheiten. Begleitet wurden sie von Bürgermeister Höfer, Annalenas Vater und Vorstandsvorsitzendem der Winzergenossenschaft (WG), Karlheinz Spieß, sowie dem CDU-Bundestagsabgeordneten und "treuen Fan" Karl A. Lamers als Überraschungsgast - was bei Vertretern anderer Parteien wenig Begeisterung auslöste.

Um 19.55 Uhr folgte dann der große Moment: Zu "Feuerwerk" des deutschen Popsängers Wincent Weiss wurden im Festzelt wieder die Konfettikanonen gezündet, als Annalena, Ann-Kathrin und Nadja ihre Kronen aus den Händen von Karlheinz Spieß, Lamers und Höfer erhielten.

Die erste Rede als neue Weinkönigin meisterte Spieß, die vor zwei Jahren zur Weinprinzessin gekrönt worden war, souverän: "Das war eins der schönsten Jahre meines Lebens. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt, fast zwei Jahre später, die Ehre habe, die Winzergenossenschaft, die Stadt Schriesheim und ihre Winzer erneut für ein Jahr vertreten zu dürfen."

Dazu gratulierten nicht nur ihr "ein bisschen stolzer" Vater und ihre Vorgängerinnen, sondern auch viele Hoheiten aus der Region, die schwungvoll vom Fanfarenzug "Peña" aus der Partnerstadt Uzès auf die Bühne geführt wurden. Die Musiker sind nach einer Pause im vergangenen Jahr auch beim Festzug angemeldet.

Eine letzte Überraschung hatte sich Moderatorin Astrid Spies, seit 2015 für die Leitung durch den Krönungsabend verantwortlich, für den Schluss aufgehoben: ihren eigenen Abschied in Liedform von der Rolle der Moderatorin. "Sie haben die Krönung neu belebt", lobte Höfer zum Abschied. Auch WG-Geschäftsführer Harald Weiss sprach seine Anerkennung aus. Die Feierstimmung bremste der Abschied keineswegs: Mit dem gemeinsam gesungenen "Schriesemer Lied" leiteten Bühne und Publikum die große Krönungsparty ein, die "Martin Böhm & Friends" bis spät in den Abend im Festzelt fortsetzte.