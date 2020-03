Schriesheim. (vkn) Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken? Stefan Hertel schüttelte den Kopf und sagte lachend: "Ich war bisher jeden Tag auf dem Mathaisemarkt." Kaum ausgesprochen, feierte er mit nach Angaben der Veranstalter 1718 anderen Gästen bei der "Maximum Sunshine Party" unter dem Motto "Schriese goes Mallorca" weiter. Allerdings blieben im Festzelt am Dienstag einige hintere Tischreihen leer.

Die Stimmung war dennoch ausgezeichnet. Nicht zuletzt wegen des Überraschungsgastes Willi Herren, der zu den ganz Großen in der Ballermann-Szene zählt. Er kam quasi auf Entzug nach Schriesheim. "Mein erster Auftritt nach einem Monat. Ich war einen Monat lang ohne Musik", brüllte er ins Mikro. Dann rannte er das erste Mal im Trainingsanzug auf den Laufsteg, immer in direktem Kontakt zu seinem Publikum.

Mallorca-Feeling bei der "Maximum Sunshine Party" Interview: Florian Busch / Kamera und Produktion: Artjom Bathauer

Zum Auftakt gab er die sofort lauthals vom Publikum erwiderte, von ihm geschaffene "einzig wahre Nationalhymne" zum Besten: "So gehen die Deutschen, die Deutschen gehen so." Die Hände, wie von Willi Herren aufgefordert, nach oben genommen ging das Publikum rechts und links voll mit.

Spätestens da war die Stimmung an diesem Abend im Festzelt am Kochen. Allerdings hatten dafür schon "Micha von der Rampe" und danach die "Kreisligalegende" Vorarbeit geleistet. Zum Abschied und Finale vor dem Auftritt Herrens rauschten die Hits der Kreisligalegende "Geh doch zu Netto" und "Kreisligalegenden" vielstimmig mitgesungen durchs Festzelt in Schriesheim.

"Schriesheim, Ihr seid die Größten": Immer wieder aufs Neue peitschen die Sänger ihr Publikum im Festzelt an. Auf vier Tischreihen links der Rampe und vier Tischreihen rechts dicht gedrängt auf den Bänken stehend suchten die Gäste den Kontakt zu den jeweiligen Stars der Ballermann- und Mallorca-Szene, die auf dem Laufsteg hin- und zurückeilten.

Mallorcaparty auf dem Mathaisemarkt - Die Fotogalerie













































"Ich war letztes Jahr schon hier, und wir haben heute eine Klausur geschrieben", erzählte Tim Schmidt aus Dossenheim, warum er sich trotz der Warnungen wegen des Coronavirus dieses Ereignis auf dem Mathaisemarkt keinesfalls entgehen lassen wollte. Gemeinsam mit einem Studienkollegen aus Karlsruhe war er deshalb zum Feiern nach Schriesheim gekommen. Inmitten des ausgelassenen Publikums bestand für die beiden beste Gelegenheit, es an diesem Abend ordentlich krachen zu lassen.

Neben dem Auftritt von Willi Herren gab es eine weitere gelungene Überraschung an diesem Abend. Sängerin "Isi Glück" präsentierte im Duett mit Julian Benz ihren neuen Song "Für immer auf Mallorca". Das Publikum geriet dabei einmal mehr an diesem Abend aus dem Häuschen. Kaum verwunderlich, dass die beiden Interpreten das Stück in ihrer Zugabe noch einmal auf die Bühne brachten.

Die Party brachte eine weitere Erkenntnis zutage: Sollte das Publikum Glücks Frage "Wer von euch kommt dieses Jahr nach Mallorca?" im Festzelt mit der lauten Zusicherung ehrlich beantwortet haben, dürften in diesem Sommer die Gäste aus der Kurpfalz allein schon einen Flieger füllen.

Partylegende DJ Peter Henninger ("Ich kenne Jürgen Drews seit 35 Jahren") führte durch das an Überraschungsgästen reiche Programm mit allen "seinen Freunden", wie er sagte. Henninger hat auch Schlagersängerin Isi Glück aufgebaut, wie er den Gästen in seiner Anmoderation verriet. So präsentierte er einen Star der Ballermann-Szene nach dem anderen.

Ikke Hüftgold war auch darunter, dessen Hits meist von derber bis vulgärer Machart sind. Die kamen allerdings vor allem beim männlichen Teil des Publikums sehr gut an. Das galt auch für Lorenz Büffel, der mit seinem Party-Hit "Johnny Däpp", die Stimmung nach Sängerin Isi Glück an diesem Partyabend noch einmal nah an den Siedepunkt heranbrachte.