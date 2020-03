Von Nadine Rettig

Schriesheim. Nach einem ausgiebigen Rundgang auf dem Rummel des Festplatzes sind sie für viele Besucher der perfekte Ausklang: die Straußwirtschaften. Von Schlager bis zu kräftigen Rocksongs – das Programm ist in jedem Jahr so bunt wie der Mathaisemarkt selbst. Auch in diesem Jahr wird in Schriesheim wieder kräftig gefeiert, getanzt und gesungen. Viele Organisatoren setzen dabei auf feste Größen, die schon in den vergangenen Jahren die Straußwirtschaften zum Beben brachten. Doch es gibt auch Neues zu entdecken. Das Programm im Überblick:

Auf Altbewährtes können sich die Besucher im "Goldenen Hirsch" freuen. Dort treten an den beiden Samstagen des Mathaisemarktes ab 20 Uhr "Gonzo’s Jam" auf. Die Band coverte sich auch schon im vergangen Jahr durch die Rock- und Popgeschichte der Jahrzehnte und begeisterte dabei ihr Publikum.

Auch im Partykeller des Weinguts Wehweck wird kräftig getanzt und gefeiert. Am 6., 7. und 8. März können Freunde der Rockmusik ab 20 Uhr ihre Stimmbänder strapazieren. DJ Sigges sorgt an den beiden folgenden Tagen ab 20 Uhr für eine Alternative zur Live-Musik. "Das kam schon im letzten Jahr sehr gut an", erinnert sich Philipp Wehweck. Die "Crew105" macht schließlich am 13. und 14. März den Abschluss . Wer dort schon in den vergangenen Jahren zu Gast war, weiß, dass die musikalischen Programmpunkte alle schon Mathaisemarkt erprobt sind. "Wir haben Bewährtes belassen", findet Wehweck.

Wem weniger nach lautstarker Party ist, für den hat das Weingut noch seine Straußwirtschaft im oberen Bereich des Weingutes zu bieten. Hier sorgen die "Zwoa Spitzbuam" für musikalische Untermalung. Jeweils zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr stehen dort als besondere Höhepunkte am 10. März das Wellfleischessen sowie am 14. März das traditionelle Knöchelessen auf dem Programm.

Kultig wird es auch in Majer’s Weinscheuer. Gleich drei Mal tritt dort die "beinahe-Kultband uff de Trepp" von Franz Herb auf. Er wird am 8. März ab 15 Uhr sowie am 9. und 10. März jeweils ab 18 Uhr für fröhliche Schunkelrunden sorgen. Zur "Opening Party" in der Weinscheuer lädt am 6. März schon ab 19 Uhr Roberto Moreno und bringt spanisches Flair und südländische Rhythmen mit. Das musikalische Programm in den urigen Gemäuern runden die "Who2Ladies" auf der Trepp mit drei Auftritten am 7., 13. und 14. März, jeweils um 18 Uhr, ab.

Bei allen musikalischen Höhepunkten darf auch Schriesheims wohl bekannteste Feierstube nicht zu kurz kommen: der Zehntkeller. Ebenso bekannt wie das Gewölbe selbst ist wohl auch die Band, die dort den Auftakt gibt: Ab 20 Uhr gibt die "T-Band" am Samstag, 7. März, dort den Ton an. Auch am darauffolgenden Samstag können die Schriesheimer zu den Klängen der Mathaisemarkt-Veteranen tanzen und mitsingen.

Die Gruppe "Britkrauts" feiert am 8. März ab 12 Uhr ihre Premiere in der "guten Stube der Stadt". Dabei spielt die Band nicht nur Coversongs, sondern präsentiert auch einige ihrer eigenen Lieder. Für manche Mitglieder der Gruppe wird der Auftritt im Zehntkeller zum Heimspiel. Die Frontleute der Band, Jan Wölfer und Sharon Stopford, stammen zwar aus Hamburg und Manchester, leben aber beide schon lange in Schriesheim.

Am "Schriesemer Abend" der Winzergenossenschaft wird es am eigentlich ruhigen Mittwoch zur Mathaisemarkt-Weinprämierung wieder laut: Für die Party-Stimmung sorgt ab 18.30 Uhr "Garden Party". Auch die "Strahlemänner" haben ihren Auftritt in dem historischen Gewölbe, am 13. März ab 20 Uhr. Zum Abschluss wird es am 15. März den ganzen Tag musikalisch: Von 11 bis 14 Uhr, von 15 bis 19 Uhr und von 20 bis 23 Uhr runden die "Flamingos" das musikalische Programm ab.