Zu "Time to Say Goodbye" kullerten die Tränen: die ehemalige Weinkönigin Lisa Menges (M.) und ihre Prinzessin Annalena Spieß (r.) verabschiedeten sich von Alt-Prinzessin und Neu-Königin Sophie Koch.

Von Frederick Mersi

Schriesheim. Mit einem Schlag ins neue Amtsjahr: Punkt 19.36 Uhr regnete es am Freitag Gold auf die frisch gekrönte Weinkönigin Sophie Koch und ihre Prinzessinnen Sofia Hartmann und Ivanka Crößmann. Den 439. Mathaisemarkt hatte Bürgermeister Hansjörg Höfer bereits gut 20 Minuten zuvor offiziell eröffnet. Es war trotz frostiger Temperaturen und Schneefall ein kurzweiliger, atmosphärisch stimmiger Abend mit einigen Überraschungen im Festzelt von Ilona Böhm.

Das begann schon beim Einmarsch der scheidenden Hoheiten: Statt des Fanfarenzugs des Kraftsportvereins schwangen die Schriesheimer Löwen erstmals die Fahnen auf dem Weg zur Bühne. Auch Moderatorin Astrid Spies, die souverän und schlagfertig durch das Programm führte, wartete mit einer Neuerung auf: Zu ihrem 30-jährigen Krönungsjubiläum, das sie gemeinsam mit ihrer damaligen Prinzessin Silke Stang feierte, hatte sie sich ihr Hoheiten-Dirndl von Stefanie Wittemaier zu einem Abendkleid schneidern lassen.

Dann hieß es Abschied nehmen für Weinkönigin Lisa Menges: von ihrer Krone, aber vor allem von ihren Prinzessinnen Annalena Spieß und ihrer designierten Nachfolgerin Sophie Koch. "Was uns bleibt, sind Erfahrungen und Erinnerungen an ein unvergessliches Jahr", sagte Menges. Auch an den ersten Versprecher im Festzelt, gleich zu Beginn der Amtszeit. "Doch wie sich herausstellte, war das gar nicht so schlecht: Das Eis war direkt gebrochen." 130 Termine folgten, von Breisach bis Hannover, von Uzès bis Berlin, von Weinfesten bis zu einer Begegnung mit dem britischen Herzogspaar William und Kate in Heidelberg. Ein persönlicher Dank der Hoheiten ging an den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers, der die Begegnung möglich gemacht hatte. Doch dann war es Zeit, ein letztes Mal anzustoßen ("Sehr zum Wohl und Stößchen!") und die Kronen weiterzugeben, zunächst an Katrin Hartmann, Weinkönigin des Amtsjahres 2016/17.

Während Spies die kleinen Hoheiten Antonia Brand, Annalena Schmitt und Hedi Lamprecht vorstellte und sich der Männerchor des Gesangvereins Liederkranz für "80 Millionen" und "An Tagen wie diesen" auf der Bühne formierte, hieß es dann für Sophie Koch: aus dem Prinzessinnen-Dirndl raus, ins neue Königinnen-Dirndl rein und schnell in Richtung Festzelt-Eingang.

Dort wartete eine weitere Überraschung: Sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr begleiteten die designierten Hoheiten zu "Gewinnen" von Cassandra Steen im Fackelschein ins Festzelt. Im vergangenen Jahr hatten die Besucher Leuchtstäbe in den Händen gehalten, nachdem Wunderkerzen wegen des Brandschutzes untersagt worden waren. Doch nun kehrte man zu einer noch weiter zurückliegenden Tradition zurück, die ihren Zweck gestern gänzlich erfüllte.

Überrascht wurde auch Peter Haas: Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Winzergenossenschaft (WG) durfte die Krönung seiner Enkelin Sophie vornehmen. Ein emotionaler Moment. Just als die Krone auf ihrem Kopf saß, zündeten die Kanonen den goldenen Konfetti-Regen.

"So eine Sauerei hat es auf der Bühne im Festzelt noch nie gegeben", hatte Spies noch im Vorfeld gesagt. Dass diese dort nicht liegen blieb, lag auch an den jüngsten Besuchern, die während der Vorstellung der neuen Schriesheimer Weinbotschafterinnen durch Friedrich Ewald, den Vorstandsvorsitzenden der WG, fleißig das goldene Konfetti einsammelten. Es folgte der erste Auftritt von Sophie Koch als Weinkönigin, die nicht nur die Begrüßung der Gäste aus der Partnerstadt Uzès auf Französisch souverän meisterte. "Hinter uns liegt eine sehr aufregende Zeit, in der wir auf den heutigen Tag hingefiebert haben", sagte Sophie auch im Namen ihrer Prinzessinnen. "Nun ist er endlich gekommen, und unsere Amtszeit beginnt." Schon als kleine Weinhoheit vor elf Jahren habe sie sich gewünscht, einmal dieses Amt bekleiden zu dürfen: "Umso größer die Freude, dass ich nun schon zum zweiten Mal die Ehre habe, die Winzergenossenschaft, die Stadt Schriesheim und die Schriesheimer Winzer repräsentieren zu dürfen."

Musikalisch begrüßt wurden Sophie, Sofia und Ivanka dann auch vom Ensemble "Posaune Pur", in dem Hartmut Haas, Onkel der neuen Königin, mitwirkt. Drei Line-Dance-Vorführungen gab es für die neuen Hoheiten von Rabea Schmidt und Uwe Riedling, die im TSC Blau-Silber Ladenburg erfolgreich sind. Unter der Anleitung einer "SOS-Gruppe" des Stadtorchesters eroberten dann die Hoheiten aus der Umgebung mit "When the Saints Go Marching In" die Bühne, um ihre neuen Kolleginnen zu beglückwünschen und sich von ihren ehemaligen zu verabschieden.

Schließlich läuteten die fünf Musiker von "Posaune Pur" und das "Schriesemer Lied" lautstark eine Feier ein, die unter Begleitung von "Martin Böhm & Friends" noch bis in die späten Abendstunden andauerte. Daran konnten auch die eisigen Nachttemperaturen nichts ändern.