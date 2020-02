Von Frederick Mersi

Schriesheim. Das Telefon von Werner Kranz klingelte eine knappe Stunde, bevor das Landratsamt die erste bestätigte Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus im Rhein-Neckar-Kreis bekannt gab: Der geplante Gegner für die diesjährige Mathaisemarkt-Boxmatinee des Kraftsportvereins (KSV), eine Auswahl aus Irland, habe seine Reise nach Deutschland und damit auch zum Kampf in Schriesheim abgesagt.

"Es ist furchtbar", sagte Kranz am Nachmittag im Gespräch mit der RNZ und seufzte. "Wir waren dieses Jahr mit der Organisation so früh dran, jetzt können wir das alles wieder in die Tonne kloppen." Dem Vernehmen nach sei die Entscheidung vom irischen Gesundheitsministerium gefällt worden, eine entsprechende Tendenz habe sich schon am Donnerstagabend abgezeichnet.

Organisator Kranz: "Wir ziehen das jetzt durch"

Trotz des Frusts und Unverständnisses über die Absage solle die KSV-Boxmatinee aber wie geplant am Sonntag, 10. März, von 10.30 Uhr an im Hamel-Festzelt auf dem Mathaisemarkt-Gelände stattfinden, so Kranz. "Die Telefone laufen jetzt heiß." Unterstützung sei ihm bereits von den Landesboxverbänden in Hessen und Bayern zugesagt worden, ebenso von Michael Müller, dem Sportdirektor des Deutschen Boxverbands (DBV).

"Wir ziehen das jetzt durch", zeigte sich Kranz am Freitagnachmittag entschlossen. "Es kann sein, dass die Kämpfer aus ganz Deutschland oder aus unterschiedlichen Nationen kommen."

Durch die Absage der irischen Auswahl sind jetzt auch mehrere Frauen-Kämpfe geplant. Zudem stehe er mit dem polnischen Boxverband in Kontakt, sagte Kranz am Freitag. "Das ist aber nur der Anfang – also das Ergebnis dessen, was wir in wenigen Stunden tun konnten."

Die Gegner der baden-württembergischen Auswahl im Festzelt sollen aber spätestens Mitte kommender Woche feststehen. Dann könne auch entschieden werden, was mit der für das irische Team schon gebuchten Jugendherberge und dem Transfer vom Flughafen passiere, so Kranz. "Klar ist aber, dass das im Festzelt nicht einfach irgendeine Nachwuchsveranstaltung wird." Das Ziel sei weiterhin, dem Publikum hochklassigen Boxsport zu bieten – trotz der kurzfristigen Absage der Iren. "Ein Schriesheimer Kämpfer wird auch mit dabei sein", sagte Kranz. "Das war aber schon vor dieser Entscheidung so geplant."

Bezüglich des gesamten Mathaisemarkts wächst bei Kranz wie bei vielen Schriesheimern unterdessen ebenfalls die Sorge, das Fest könne womöglich komplett abgesagt werden. Das stand aber zumindest am Freitag nicht zur Diskussion. "Durch den ersten bestätigten Fall im Rhein-Neckar-Kreis hat sich für uns noch kein neuer Stand ergeben", sagte Ordnungsamtsleiter Achim Weitz auf Nachfrage der RNZ. Allerdings müsse man das Ende der Ferientage und die Entwicklung in Sachen Neuinfektionen abwarten, bevor man diesbezüglich eine Entscheidung treffe.

Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis, sagte am Freitagvormittag auf Nachfrage der RNZ lediglich, jede Großveranstaltung würde in dieser Hinsicht einzeln bewertet.