Von Frederick Mersi

Schriesheim. Rundgang durch das Gewerbezelt, Schunkeln mit den "Montagsmädels", Wein statt Wasser bestellen: Wenn Günther Oettinger, Festredner der diesjährigen Mittelstandskundgebung des Bunds der Selbstständigen, am 9. März nach Schriesheim reist, weiß er ziemlich genau, was ihn erwartet.

Mit seiner Zusage, die der BDS-Landesverband am Mittwoch öffentlich machte, reiht sich der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs und EU-Kommissar in die Gruppe der "Mehrfachtäter" ein. 2006 war der damals 52-Jährige schon einmal auf dem Mathaisemarkt zu Gast – und bat am Ende seiner Rede darum, wiederkommen zu dürfen. "Damals gab es geteilte Meinungen über seinen Auftritt", erinnert sich Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Peter Riehl, der mit Oettinger seit Jahrzehnten befreundet ist. "Aber ich fand ihn gut und freue mich riesig, dass er dieses Jahr wiederkommt."

13 Jahre nach seiner ersten Festzelt-Rede in Schriesheim hat sich für Günther Oettinger viel geändert: Der inzwischen 66-Jährige hat sich nach insgesamt sieben Jahren als EU-Kommissar für Energie sowie Digitale Gesellschaft und Wirtschaft aus der Politik zurückgezogen und hat sich als Unternehmensberater selbstständig gemacht. "Für ihn ist das eine Art Abschiedsveranstaltung", sagt Rolf W. Edelmann, Vorsitzender des Schriesheimer BDS-Ortsverbands. Der Titel: "Quo vadis Europa?" Die fachliche Kompetenz bringe Oettinger durch seine Tätigkeit in der EU-Kommission mit, so Edelmann. "Und er hat eine hohe Affinität zu Schriesheim."

Seit Jahrzehnten befreundet: Günther Oettinger (l.) und Alt-Bürgermeister Peter Riehl (2.v.r.). Foto: Dorn

Das zeigt auch die Liste seiner Besuche in der Weinstadt. Ob als Ehrenpate des Madonnenbergvereins 2009, als Überraschungsgast beim Neujahrsempfang der CDU 2012 oder zur Deklaration eines Stammtisches als "Mitte der Welt" in der inzwischen geschlossenen Gaststätte Frank: Oettinger kam zu allen möglichen Anlässen immer wieder nach Schriesheim. "Die Fotos vom Stammtisch tragen die anderen noch heute mit sich rum", sagt Riehl und lacht.

Auch wegen dieser Verbundenheit des Ex-Politikers mit der Weinstadt ist die Freude bei Edelmann über Oettingers Zusage besonders groß: "Er ist in Schriesheim sehr beliebt." Da sei es auch nicht weiter schlimm, dass der Christdemokrat inzwischen kein politisches Amt mehr innehabe: "Da weiß ich schon im Vorfeld, er nimmt das Publikum mit."

Nach Schwierigkeiten bei der Rednersuche um vergangenen Jahr brauchte Edelmann laut eigener Aussage statt elf nur fünf Versuche. "Das lag aber auch daran, dass ich bei Bundesministern gar nicht angefragt habe", so der BDS-Vorsitzende. "Die haben zu dieser Zeit Sitzungswoche und Anwesenheitspflicht in den Ausschüssen." Die in Schriesheim in den vergangenen Jahren immer wieder geäußerte Skepsis, die Mittelstandskundgebung verliere ihre Strahlkraft, sei unbegründet: "Dass keiner mehr kommen will, stimmt nicht", sagt Edelmann. "Ich habe grundsätzlich immer etwa fünf Politiker, die das gern machen würden. Viel hängt aber vom Termin ab."

Dass ein Festredner beim Mathaisemarkt mehrfach auftritt, ist nicht ungewöhnlich: Spitzenreiter ist diesbezüglich Lothar Späth (CDU), der als baden-württembergischer Ministerpräsident während und nach seiner Amtszeit zwischen 1974 und 2005 sage und schreibe sechs Mal in Schriesheim zu Gast war. Die Veranstaltung in der Weinstadt ist eine von drei großen Kundgebungen des BDS pro Jahr, zur Liste der Redner zählen unter anderen der inzwischen verstorbene Altkanzler Helmut Kohl sowie die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Erwin Teufel (CDU).