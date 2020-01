Schriesheim. (fjm) Günther Oettinger, ehemaliger EU-Kommissar und Ministerpräsident sowie Festredner bei der diesjährigen Mittelstandskundgebung auf dem Mathaisemarkt, hat sich zu seinem zweiten Auftritt im Festzelt nach 2006 geäußert: "Die Stadt Schriesheim wurde mir von Lothar Späth ans Herz gelegt", so der 66-Jährige. "Deswegen habe ich während meiner Zeit in der Landespolitik und auch in der Zeit als Kommissar immer Kontakt zur Stadt gehalten." Mit den jeweiligen Bürgermeistern habe er in dieser Zeit "viele gute Gespräche und Begegnungen" gehabt.

Ein Erlebnis ist dem "Stuttgarter Schwaben" besonders in Erinnerung geblieben: "Von Alt-Bürgermeister Peter Riehl habe ich vor über zwanzig Jahren ein Weinglas bekommen, mit dem man in jedem Gasthaus in Schriesheim kostenlos ein Glas Wein eingeschenkt bekommen hat", so Oettinger. "Leider ist es mir vor einigen Jahren im Kofferraum kaputtgegangen." Riehls Nachfolger Hansjörg Höfer sagte am Donnerstag, er freue sich auf ein Wiedersehen mit Oettinger am Montag, 9. März. "Wir haben auch noch ein Glas für ihn", sagte der Bürgermeister. "Und einen Wein können wir sowieso zusammen trinken."