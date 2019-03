Vollgas am Engpass: Beim 25. Mathaisemarktlauf starteten Hobby- und Profisportler ausnahmsweise zusammen, was für einen vollen Startbereich im Schulhof sorgte. Foto: Dorn

Schriesheim. (ze) "Das Wetter ist gut", stellt Michael Stang vom TV Schriesheim zu Beginn des 25. "engelhorn sports Mathaisemarktlaufs" erleichtert fest. Zwar ist der Himmel wolkenverhangen und ein frischer Wind pfeift durch die Straßen Schriesheims, aber die Strecke ist trocken. Ganz anders als im vergangenen Jahr. Da lag kurz vor Rennbeginn noch Schnee, was einige Stellen für die Läufer doch etwas rutschig machte. Zufrieden ist Stang auch mit der Leistung des Organisationsteams für den Mathaisemarktlauf, an dessen Spitze er steht. Die Marke von 1000 Teilnehmern soll trotz Ferien auch in diesem Jahr erreicht werden.

Wie gut die vielen Helfer alles im Griff haben, zeigt sich bei den Schüler-Staffel-Stadtmeisterschaften: "64 Staffeln haben sich dafür gemeldet, das ist Rekord", berichtet Stang den zahlreichen Zuschauern im Start- und Zielbereich im Unteren Schulhof. In drei Gruppen gehen die Staffeln an den Start, wobei das Feld der Klassen fünf und sechs mit 24 Staffeln besonders gut gefüllt ist.

Der Mathaisemarktlauf 2019 Moderation/Redaktion: Matthias Kehl / Kamera: Katharina Schröder / Produktion: Manuel Reinhardt

Dementsprechend groß ist der Andrang an Läufern vor der Startlinie. "Nicht auf die Startlinie treten", weist Stang einige Läufer zurecht und erklärt noch rasch das Startprozedere. Als die Hupe ertönt, sprinten die Läufer los. Nahezu reibungslos funktionieren die Übergaben der Staffelstäbe, die am Ende von den Helfern sofort eingesammelt werden. Nicht einmal eine halbe Stunde vergeht so, bis alle Staffeln absolviert sind.

So kann es nach einer Unterbrechung von nur wenigen Minuten mit dem "Volksbank Kurpfalz Lauf" und der "Kia Autohaus Doll Challenge" weitergehen. "Für die Challenge haben wir uns bemüht, gute Läufer zu bekommen", sagt Stang. Jedoch sei dies gar nicht so einfach gewesen, denn derzeit fänden an vielen anderen Orten ebenfalls Läufe statt. Wieder dabei sein will zwar der Vorjahressieger, Abdi Uya Hundessa, vom TSV Schott Mainz, der bei seinem ersten Start gleich den Streckenrekord brach. Allerdings steht er auf der Autobahn im Stau - und verpasst den Start.

Trotzdem wird rasch klar, wer die Favoriten bei diesem Rennen sind. Vorjahressiegerin Fabienne Amrhein (engelhorn sports team - MTG Mannheim) dominiert klar die Frauenkonkurrenz und gewinnt damit zum dritten Mal hintereinander. Bei den Männern hat Heiko Baier von der LG Braunschweig lange Zeit die Führung inne, ihm dicht auf den Fersen ist aber Lokalmatador Christophe Krech (engelhorn sports team - TV Schriesheim). Der übernimmt in der vierten Runde auch die Führung, doch am Ende siegt Baier in gut 31 Minuten mit rund drei Sekunden Vorsprung auf Krech.

"Das war nach langer Verletzungs- und Trainingspause mein erster Wettkampf, deshalb habe ich die ersten fünf, sechs Kilometer erst einmal geschaut was geht", berichtet Baier über seine Renntaktik. Damit konnte sich der 34-jährige Baier bei seiner nunmehr dritten Teilnahme am Mathaisemarktlauf erstmals in die Siegerliste eintragen.

Gut drei Minuten nach Baier kommt mit Stefan Burger-Scheidlin der erste Läufer des Hauptlaufs ins Ziel. Da fallen auch die ersten Regentropfen und so werden alle nachfolgenden Läufer, inklusive der Siegerin bei den Frauen, Verena Beatrice Bröstl, doch noch nass. Besonders viel Regen bekommen die drei Feuerwehrleute am Ende des Feldes ab, die in voller Ausrüstung die zehn Kilometer absolvieren.