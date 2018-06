Von Günther Grosch

Weinheim. Das "Markthaus Lebensmittel" ist aus der Weststadt nicht mehr wegzudenken, da ist sich die Kundschaft einig: "Wenn etwas nicht da ist, wird es besorgt", lobt eine ältere Dame, die "gleich um die Ecke wohnt". "Auf kleiner Fläche gibt es hier ein umfassendes Sortiment, das keine Wünsche offenlässt", bestätigt eine andere Kundin: "Das Familiäre hier macht den Unterschied gegenüber anderen Supermärkten." "Und es ist vor allem für ältere Menschen ein Zentrum der Kommunikation", ergänzt Elfriede Richter.

"Ansprechend." "Übersichtlich angeordnet." "Sauber." "Sozial." "Nah." "Frisch." Wovon viele Kunden schwärmen, ist der Nahversorger-Supermarkt "Markthaus Lebensmittel" in der Kurt-Schumacher-Straße, der kürzlich nach zweitägigen Renovierungs- und Umbaumaßnahmen zu einer kleinen Wiedereröffnungsfeier mit Sekt, Erdbeeren und Würfel-Gewinnspiel eingeladen hatte.

Rund 50.000 Euro hat das "Aufmöbeln" gekostet, finanziert wurde das Ganze aus dem Bundes-Förderprogramm der Inklusionsinitiative "Alle im Betrieb", die Abwicklung übernahm das Integrationsamt Baden-Württemberg.

Marktleiter Peter Gruber und Geschäftsführer Thomas Weichert nennen die Details: "Zur Energieeinsparung haben wir die zentrale Kühltechnik und die Kühlregale erneuert, welche die Stromkosten halbieren. Das Erscheinungsbild des Verkaufsraums wurde neu geordnet und aufgefrischt sowie der Obst- und Gemüsebereich neu und kundenfreundlicher gestaltet." Auf rund 310 Quadratmetern deckt der Vollsortimenter mit bis zu 12.000 Einzelartikeln "alles ab, was irgendwie geht und das Kundenherz begehrt und erfreut".

Stolz sind Weichert und Gruber darauf, dass das "Markthaus Lebensmittel" als anerkannter Integrationsbetrieb und größtes Inklusionsunternehmen der Region derzeit sechs Menschen mit Handicap einen sicheren Arbeitsplatz bietet. Als Verkäuferin der ersten Stunde seit neun Jahren von Anfang an mit dabei und stolz auf "ihren Markt" ist auch Antje Kuphal. Insgesamt beschäftigt das Markthaus Lebensmittel derzeit neun festangestellte Mitarbeiter und einen Auszubildenden.

Vor allem ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität kommen manchmal zwei- bis dreimal am Tag, nur um eine Kleinigkeit wie eine Packung Butter und Schichtkäse, Zucker oder ein paar Tomaten einzukaufen. "Weil sie mit anderen ins Gespräch kommen wollen", berichtet Kuphal: "So ist das Markthaus für viele auch zu einem beliebten Kommunikationszentrum geworden." Dieser Markt, dessen wichtigster gewerblicher Partner die Handelsgruppe Rewe Südwest ist, "war von Beginn an ein besonderer", erinnerte OB Heiner Bernhard an die Anfänge und "hitzige Debatten" im Vorfeld: "Viele Stadträte misstrauten dem Markt mit seinem integrativen Konzept."

Um die Regale füllen zu können, musste die Geschäftsführung 90.000 Euro aufbringen. Weil die Bank Sicherheiten verlangte, hatte sich Weichert mit der Bitte um eine Bürgschaft an die Stadt gewandt: "Der Erfolg des Konzepts gibt den Befürwortern im Nachhinein Recht." Mit dem Markthaus sei in der Weststadt, "die in ihrer sozialen Struktur nicht immer glattgebügelt ist", ein stabiles Geschäft und ein verlässlicher Partner für die Stadt entstanden, "dessen Geschäftsphilosophie beispielhaft ist", so Bernhard. 2009 war das Geschäft von der "Markthaus Mannheim eGmbH", die außer in Weinheim noch weitere Filialen in Wallstadt, Friedrichsfeld, Edingen-Neckarhausen, Nußloch und Lindenfels betreibt, zunächst als Franchise-Nehmer des Unternehmens "Bonus-Markt" eröffnet worden. Drei Jahre später wurde dieser Vertrag wieder aufgelöst.

"Seitdem strahlt der Stern des Markthauses Lebensmittel über der Weststadt", freuen sich die Geschäftsleitung, das Personal und die Kundschaft schon jetzt auf das "Zehnjährige" im kommenden Jahr.