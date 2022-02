Jetzt wird in der Markthalle weiter für die Ukraine gesammelt, die Menschen kamen am Sonntag zahlreich. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Menschen hierzulande. In Leutershausen können ab sofort Sachspenden in der Markthalle abgegeben werden, die dann in die Krisengebiete geliefert werden. Die Resonanz auf den Spendenaufruf ist groß, den zwei Hirschbergerinnen mit ukrainischen Wurzeln gestartet haben.

Als Oxana Klohr, die seit 30 Jahren an der Bergstraße lebt, am Donnerstagmorgen einen Anruf ihrer Familie aus Ivano-Frankivsk in der Westukraine bekam, dass Russland das Land angegriffen habe, konnte sie es erst mal nicht glauben: "Ich habe gesagt: Beruhigt euch, Putin wird das nicht machen, und der Westen wird das nicht zulassen." Wenige Stunden später war klar, dass das russische Militär ins von Deutschland nur 2000 Kilometer entfernte Land einmarschiert war. Freunde aus der Nachbarschaft boten sofort an, 20 Flüchtende aufzunehmen, was Klohr ihrer Familie mitteilte.

Das Problem: Die Männer dürfen seit Donnerstagnachmittag nicht mehr ausreisen, und die Familien wollten nicht ohne ihre Ehemänner und Väter fliehen. Das Gebiet, in dem Klohrs Familie lebt, ist zwar kein zentraler Schauplatz der Kampfhandlungen, es gebe dort aber viele alte Militärstützpunkte aus der Zeit der Sowjetunion, die gezielt beschossen würden. Aus diesem Grund musste Klohrs Nichte schon mehrfach mit ihrer vierjährigen Tochter einen Luftschutzbunker aufsuchen. Also fragte sie ihre Nichte, was die Menschen in den Bunkern benötigten: "Die Leute dort sind nicht arm. Jeder hat genug Kleidung, aber die Lieferketten werden zunehmend unterbrochen, und viele Dinge werden schon knapp", berichtet Klohr. Auch das Strom- und Gasnetz könnte durch Bombenangriffe ausfallen.

Also fertigte sie eine Liste an, was am dringendsten benötigt wird. Darauf stehen: Dicke Kerzen, Streichhölzer, batteriebetriebene Kerzen, Taschenlampen, Batterien, Thermoskannen, Campingkocher, Gaskartuschen, warme Decken, Reisekissen, Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Papiertaschentücher, Proviantdosen mit Dauergebäck, Traubenzucker, Nüsse, Rosinen, Energieriegel, Schokolade für Kinder, Leckerlis für Haustiere, Schlafsäcke, Isomatten. Kleiderspenden oder Geld werden nicht angenommen, da es vor Ort aktuell dafür keinen Bedarf gebe. Um es den Menschen möglichst einfach zu machen, plante Klohr, die Gegenstände in Rucksäcke zu packen, wodurch der Name "Rucksack für den Bunker" entstand. Wie sollten die Spenden aber in die betroffenen Gebiete gelangen?

Hier kam Inna Göhrig ins Spiel, die in der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft (DUG) in Heidelberg aktiv ist und ebenfalls in Leutershausen wohnt. Auch sie wollte helfen: "Ich habe den ganzen Donnerstagvormittag nur geweint, weil ich Angst um meine Familie habe, aber dann wurde mir klar, dass ich etwas machen muss, um den Menschen zu helfen", erklärt sie. Sie und ihr Mann Claus Göhrig kontaktierten die DUG, die sich sofort anbot, die Spenden anzunehmen und zu transportieren. Die Organisation hat Kontakt zu Grenzleuten der Ukraine, zu Organisationen und Einzelpersonen vor Ort, die die Spenden verteilen können. Auch viele Freiwillige aus der Region würden mit dem eigenen Pkw über Polen an die ukrainische Grenze fahren, um Spenden zu übergeben, die dann in stark betroffene Gebiete wie Kiew und Odessa gebracht würden.

Familie Göhrig begann sofort einzukaufen und Spenden zu sammeln. Am Abend verließ der erste Lkw des DUG Heidelberg mit insgesamt 22 Tonnen an Sachspenden aus der ganzen Region in Richtung Ungarn. In Budapest würden die Spenden umgepackt und dann über die Grenze gebracht, sagt Göhrig.

Klohr und Göhrig boten zudem im Freundeskreis an, dass man Spenden in ihre Garage bringen könne und sie diese dann an die DUG übergeben könnten. Um die Aktion weiter anzutreiben, verfassten sie am Freitag einen Text, der dann über WhatsApp geteilt wurde. Unter anderem auch mit dem Vorsitzenden der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), Rüdiger Kanzler, Getränkehändler Max Ost, Fadime Tuncer von der Grünen Liste in Schriesheim und Annette von Gehmen, die das Foodsharing in Schriesheim organisiert, die den Aufruf ebenfalls verbreiteten.

Die Resonanz sei daraufhin überwältigend gewesen, bis spät in die Nacht habe das Telefon geklingelt, berichten die beiden Organisatorinnen. Schnell wurde klar, dass die Garagen nicht mehr ausreichen würden. Ost kontaktierte Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Treiber und die Feuerwehr und fragte an, ob die beiden die Markthalle zum Sammeln der Spenden benutzen könnten. Das wurde zugesagt, und seit Samstagabend türmen sich im Inneren Decken, Kocher und weitere Utensilien der Liste. Ununterbrochen strömen Spendenwillige, die von der Aktion erfahren haben, in die Halle und liefern ab, was sie haben. Das Unternehmen "Schulz Kälte- und Klimatechnik" aus Heddesheim spendete 100 Rucksäcke, 100 Taschenlampen und 100 Paar warme Socken. Sollten die Rucksäcke ausgehen, rechnet Klohr fest mit Nachschub.

Dagmar Sülzner, Inhaberin der Hirschberg-Apotheke, spendete ein großes Paket mit medizinischen Utensilien, die auch noch dringend gebraucht werden: Einmalhandschuhe, Infusionsbesteck, Thermodecken oder Druckverbände. Familie Volk-Gölz, die den Gasthof "Zum Löwen" betreibt, bot zudem an, bei Bedarf Flüchtende aufzunehmen.

Aus Schriesheim kamen so viele Spenden, dass Tuncer nun ein eigenes Annahmezentrum in der Stadt auf die Beine stellen möchte. Klohr und Göhrig sind angespannt, aber froh, um die Spendenbereitschaft. Klohr sagt: "Mein Kopf ist so voll, ich kann gerade gar nicht sagen, wie es mir geht. Ich habe einfach nur Angst, dass der Anruf kommt, der mir sagt, dass jemand aus meiner Familie gestorben ist." Göhrig erklärt: "Ich habe viel geweint, aber das bringt nichts. Wir wollen etwas organisieren und dazu beitragen, dass es wieder Frieden gibt."

Info: Sachspenden können jeden Tag von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr in der Markthalle abgegeben werden.