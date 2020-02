Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Acht Monate sind vergangen, seit sich die Initiativgruppe der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin an der Aktionswoche "Maria 2.0" beteiligt hat. Mit dieser aus der Gemeinde Heilig Kreuz in Münster ausgehenden Initiative protestierten vor allem Frauen gegen die vielen Missbrauchsfälle in der römisch-katholischen Kirche und deren Vertuschung durch die Amtsträger.

Ihre Forderungen: Kein Täter sowie diejenigen, die sie schützten, dürfen jemals wieder ein kirchliches Amt ausüben und sie sollen weltlichen Gerichten überstellt werden. Weitere Forderungen sind die Aufhebung des Pflichtzölibats und der Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche.

Zur Auftaktveranstaltung vor der katholischen Kirche St. Andreas in Neckarhausen kamen mehr Besucher als zum zeitgleich im Gotteshaus stattfindenden Gottesdienst. Viele Unterstützer, weibliche und männliche, trugen zum Zeichen der Erneuerung weiße Kleidung. Was ist seitdem geschehen?

"Das Gute waren und sind die vielen Einzelgespräche", sagt Kirsten Jeske, gemeinsam mit Ideengeberin Silvia Wehrle, Gemeindereferentin Cordula Mlynski, Elisabeth Kohm, Cordula Beutner, Hedwig Spratte und Roswitha Legat Teil der Initiativgruppe der Seelsorgeeinheit. "Es kamen viele, die noch nicht recht Bescheid wussten. Sie haben aber die Gottesdienste wahrgenommen, um sich über die Aktion und den Inhalt von Maria 2.0 zu informieren", sagt Wehrle.

An jedem Tag der Aktionswoche fanden in einer anderen der vier Pfarrgemeinden in Friedrichsfeld, Edingen, Neckarhausen und Seckenheim Gottesdienste vor den Kirchen statt. Über die Seelsorgeeinheit hinaus hatten diese Angebote Strahlkraft. "Es kamen auch immer wieder Menschen, die selbst betroffen waren, die über erfahrene Grenzüberschreitungen berichtet haben", schildert Mlynski. "In Edingen hat mir eine ältere Dame so um die 80 gesagt, das hätte man schon vor 50 Jahren machen sollen", ergänzt Kirsten Jeske.

Seit dem Start der Initiative haben sie es geschafft, einmal im Monat das Donnerstagsgebet aufrechtzuerhalten. "Um die 20 Leute sind immer da. Auch immer mindestens ein Mann und immer wieder neue", sagt Kirsten Jeske. Einer habe gesagt, es gebe noch viel mehr Menschen "hintendran", die diese Aktion gut finden, aber sich eine Beteiligung nicht zutrauen würden. "Das Ganze ist zum Thema geworden und präsent", meint Elisabeth Kohm. Die Kirche erkenne, dass man die Opfer schützen müsse und nicht die Täter. Sie habe den Eindruck, dass die Frauenfrage mehr in den Köpfen angekommen sei als die Zölibatsfrage, meint Cordula Beutner.

Elisabeth Kohm findet diese Reduzierung schade. Der Psychotherapeut und Theologe Wunibald Müller erklärte bei einem Vortrag in Seckenheim die Zusammenhänge: Ohne Pflichtzölibat könnten Priester künftig offener, realistischer und ehrlicher mit ihrer Sexualität umgehen. "Diese muss dann nicht länger in einem Dunkelbereich gelebt werden, was sie anfällig macht für ein unreifes und missbräuchliches sexuelles Verhalten."

Die Initiativgruppe weiß, dass ihr Weg einer der kleinen Schritte ist. "Schritt für Schritt" sind dementsprechend auch die Donnerstagsgebete betitelt. Aber es tut sich etwas, denn an der Basis brodelt es. "Wer dachte, dass sich die Frauen bald wieder beruhigen könnten, sah sich getäuscht", kommentiert Elisabeth Kohm. Es gebe bei den Ordensfrauen große Veränderungen, schildert Cordula Mlynski. Sie schlössen sich zusammen und äußerten sich verstärkt.

Das gelte auch für die Frauenverbände, wobei die Thematik in den Kfd-Gruppen unterschiedlich aufgeschlagen sei. "Viele ältere Frauen brechen jetzt ihr Schweigen. Das ist auch unser Ziel", so Kohm weiter. Wichtig ist ihnen auch der Rückhalt aus der Seelsorgeeinheit. Deren Leiter, Pfarrer Markus Miles, stehe hinter ihnen. Eine Spaltung wollen sie nicht.

Die Frauen haben in der Zwischenzeit Vorträge besucht und unter anderem am Frauenkirchenkongress teilgenommen. Verschiedene weitere Aktionen sind geplant. Am 16. Februar fahren sie zunächst nach Freiburg zum "Aufwachtermin", wo die Initiativgruppe die Aufwachzeit von 11 bis 11.30 Uhr bei der Alten Wache gegenüber dem Münster übernommen hat. Im Bus sind noch wenige Plätze frei.

Info: Start für die Fahrt nach Freiburg am Sonntag, 16. Februar, ist um 8.15 Uhr am Schloss in Neckarhausen und um etwa 8.30 Uhr in Seckenheim am OEG-Bahnhof. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Elisabeth Kohm, per E-Mail an elisabeth.kohm@gmx.de oder unter Telefon 0 1 75 / 9 40 75 47.