Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (nip) Von Mannheim nach Heidelberg und zurück mit dem Rad - das soll bald ganz schnell und vor allem hindernisfrei möglich sein mit dem vom Regierungspräsidium in Karlsruhe (RP) geplanten Radschnellweg. Vor den Sommerferien hat das RP seine Entscheidung bekannt gegeben, über welche Städte und Gemeinden der Weg führen soll.

Jetzt lädt das RP zu mehreren Vor-Ort-Begehungen des Streckenverlaufs ein: Am Dienstag, 17. September, um 16 Uhr nach Ladenburg, tags darauf nach Edingen-Neckarhausen (16.30 Uhr). Bürger können teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Strecke des Radschnellwegs im Abschnitt Mannheim soll bis Ladenburg nördlich des Neckars verlaufen, dann den Neckar queren, entlang der derzeit im Bau befindlichen L 597 in Richtung Seckenheim weiterführen und schließlich über Edingen nach Heidelberg verlaufen. Aktuell wird die Detailplanung für die Vorzugsvariante erstellt, bei der es eine breit angelegte Öffentlichkeitsbeteiligung geben soll, wie es in einer Pressemeldung des RP heißt. Dabei werden zunächst alle Themen und Hinweise aus der Öffentlichkeit gesammelt, die für die weitere Planung wichtig sein könnten.

Das RP hat hierfür unter anderem eine Homepage unter www.radschnellweg-hd-ma.de eingerichtet. Diese informiert über das Projekt und ermöglicht Bürgern, noch bis Ende September ihre Ideen zum Radschnellweg über eine interaktive Karte einzubringen. Ergänzend dazu sind die Vor-Ort-Begehungen entlang von Teilabschnitten des zukünftigen Radschnellwegs geplant.

Dabei sollen die Teilnehmer Informationen darüber erhalten, wie der Radschnellweg an bestimmten Stellen aussehen könnte. Ebenso bestehe die Möglichkeit, Hinweise zu den jeweiligen Streckenabschnitten zu geben, heißt es in der Pressemeldung. Im Anschluss an die Vor-Ort-Begehungen wird von den Planern geprüft, inwieweit die Vorschläge in die Planung aufgenommen werden können.

Folgender Ablauf ist bei den Vor-Ort-Begehungen geplant:

> Ladenburg und Ilvesheim: Treffpunkt ist am Dienstag, 17. September, um 16 Uhr an der Wendeplatte der Siemensstraße bei Münzer Sanitär. Die Vor-Ort-Begehung ist aufgrund der relativ großen Distanzen als Radtour geplant. Zunächst gibt es einen allgemeinen Überblick über den geplanten Radschnellweg, dann wird die bevorzugte Straße in Richtung Westen erkundet. Entlang der Strecke wird darauf eingegangen, wie der geplante Radschnellweg an bestimmten Stellen aussehen könnte. Interessierte ohne Fahrrad haben die Möglichkeit, sich am Treffpunkt über das Vorhaben zu informieren. Veranstaltungsende ist gegen 18.30 Uhr.

> Edingen-Neckarhausen: Treffpunkt ist am Mittwoch, 18. September, um 16.30 Uhr am Parkplatz beim Blumenfeld gegenüber dem Edinger Bahnhof. Die Veranstaltung ist aufgrund der überschaubaren Distanzen als Begehung geplant. Zunächst gibt es wieder einen allgemeinen Überblick über den geplanten Radschnellweg. Dann wird die bevorzugte Straße in Richtung Westen erkundet. Entlang der Strecke wird darauf eingegangen, wie der geplante Radschnellweg aussehen könnte. Veranstaltungsende ist um etwa 18.30 Uhr.

Anschließend stellt das RP die Planung in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Edingen-Neckarhausen vor und steht danach für Fragen zur Verfügung. Die Gemeinderatssitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Edingen (Bürgersaal, 3. Obergeschoss).