Die Post wandert vom Backwarenverkauf in der Schloßgasse in die frühere Fahrschule in der Weinheimer Straße. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Weinheim-Lützelsachsen. Lange gesucht, endlich gefunden. Und doch ist der Wechsel mit Fragezeichen versehen. Die Postfiliale in Lützelsachsen wandert von der Schloßgasse in die Weinheimer Straße. Am heutigen Freitag können in der Bäckerei Hundemer neben dem Kauf von Brot und Brötchen zum letzten Mal auch Einschreiben und Pakete abgegeben beziehungsweise abgeholt werden. Wann genau die neue Filiale in den einstigen Räumen der Fahrschule Müller öffnet, ist noch ungewiss. Klar ist nur, dass es sich um eine Interimslösung handelt, die Post also in absehbarer Zukunft erneut auf Wanderschaft gehen wird.

"Nachdem der bisherige Filial-Partner den Kooperationsvertrag fristgerecht zum Ende Januar 2020 gekündigt hat, ist es uns leider nicht gelungen, eines der ortsansässigen Geschäfte als neuen Betreiber einer Partnerfiliale zu gewinnen", verrät Marc Mombauer von der Pressestelle Süd der Deutsche-Post-DHL-Gruppe auf Nachfrage.

"Mitarbeiterin hat kurzfristig abgesagt"

Um die Versorgung mit Postdienstleistungen in Weinheim-Lützelsachsen weiter sicherzustellen, hätten sich die Verantwortlichen nun für die Einrichtung einer Interimsfiliale entschieden. Die Vertriebsleitung habe mit dem leer stehenden Gebäude in der Weinheimer Straße 37 einen geeigneten Ersatzstandort gefunden. Sogar einen geografisch idealen, liegt die neue Filiale doch nur eine Parallelstraße vom alten Standort entfernt, quasi auf der Rückseite des bisherigen Domizils.

Doch einen Haken gibt es. "Ein reibungsloser Wechsel ist leider nicht möglich, weil uns eine Mitarbeiterin für die Interimsfiliale kurzfristig abgesagt hat. Es liegen jedoch bereits weitere Bewerbungen vor", so Mombauer. Wann genau also die neue Poststelle die Pforten öffnet, ist noch unklar. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir dazu leider noch keine validen Angaben machen", so Mombauer.

Vom Supermarkt bis zum Schreibwarenladen: "Es wurden viele Geschäfte und potenzielle Post-Partner angesprochen", erinnert sich Doris Falter an die mühsame Suche in den letzten Wochen und Monaten. Die Ortsvorsteherin ist froh, dass nun nach einem langen Hin und Her zumindest eine Zwischenlösung gefunden wurde. "Die Post ist sehr wichtig für unseren Ort. Gerade ältere Menschen sind nicht mehr so mobil, sie können nicht so leicht in die Kernstadt ausweichen", weiß Falter, und hofft auf eine zeitnahe Eröffnung. Und auch die umliegenden Orte profitieren vom Standort Lützelsachsen, schließlich zählen auch Bewohner aus Hohensachsen zu den Kunden.

Inwiefern aber die Post vom Standortwechsel profitiert, auch darüber schweben Fragezeichen. Der Umzug ist eher Pflicht als Kür: Denn nach den für die Post geltenden Vorgaben muss die "Gelbe Riesin" in selbstständigen Gemeinden sowie in Ortsteilen mit mehr als 2000 Einwohnern eine stationäre Poststelle betreiben. Also auch in Lützelsachsen, das inzwischen auf 6000 Bewohner gewachsen ist – Tendenz steigend. In größeren zusammenhängend bebauten Gebieten müsse sogar gewährleistet sein, dass eine Filiale in einer Entfernung von maximal 2000 Metern erreichbar ist. "In Orten, in denen wir von den geltenden Vorgaben her vertreten sein müssen, in denen aber kein geeigneter Betreiber für eine Filiale gefunden werden kann, betreiben wir Filialen vorübergehend mit eigenem Personal. Solche Interimsfilialen sind – für die Kunden und auch für uns - keine ideale Lösung, denn sie können meist nicht wirtschaftlich betrieben werden und auch nicht die Öffnungszeiten bieten, die eine von einem Einzelhändler in seinem Geschäft betriebene Filiale bieten kann", kommentiert Mombauer. Als Fernziel werde man weiterhin Ausschau nach potenziellen Postagenturen und Partnerfilialen halten.

Knapp 20 Jahre lang war die Post in der Schloßgasse. Zuvor betrieb die Post eine eigene Filiale direkt gegenüber vom Alten Rathaus. Heute befindet sich dort eine Änderungsschneiderei.