Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Im Verkehrs- und Heimatverein Lützelsachsen kommt der Motor wieder auf Touren. Zwei Jahre lang hatte Corona alle Aktivitäten ausgebremst. Die gewählte Winzerkönigin und ihre Prinzessinnen warteten ebenso vergeblich darauf, sich ihrem Volk zeigen zu können, wie das alljährliche Winzerfest zum Erliegen kam. Jetzt signalisierte Vorstandsvorsitzender Stefan Kilian "grünes Licht" für ein neuerliches Durchstarten. Eine nochmalige Absage des Bergsträßer Winzerfests hätte den "Super-GAU" dargestellt, war man sich in den Reihen der Vorstandschaft einig: Feiert der Verkehrs- und Heimatverein doch in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag.

Zwei Jubiläumsweine – ein Grauburgunder und ein Spätburgunder aus dem Weingut Raffl – sind bereits etikettiert und in Flaschen abgefüllt. Sie können ab August auf dem Weingut erworben werden. "Und auch die neue Winzerkönigin und ihre beiden Prinzessinnen, die am 1. Oktober gekrönt werden sollen, sind bereits gefunden", lautete die nächste frohe Kunde von Kilian in Bezug auf das drei Tage dauernde Fest. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit der Winzerfest-Kultband "Allgäu-Power".

Dass der Rechenschaftsbericht des Ersten Vorsitzenden angesichts der lange Zeit nicht möglichen Aktivitäten dürftig ausfiel, störte da niemanden mehr. Lediglich eine Schifffahrt nach Neckarsteinach mit anschließender Einkehr in der "Alten Pfalz" schlug zu Buche. Stabil zeigt sich die Zahl der Vereinsmitglieder mit unverändert 235 Menschen.

Keinen Anlass zu Sorge oder Kritik bietet die gut gefüllte Vereinskasse. "Nächstes Jahr gibt es hoffentlich wieder mehr zu berichten", schlossen Kilian und Schatzmeisterin Sabine Zeiss-Stahl ihre coronabedingt "abgespeckten" Ausführungen, während sich Kassenprüferin Nadja Weiss über "die kürzeste Kassenprüfung ever" freute. Lob kam von Ortsvorsteherin Doris Falter gegenüber dem von der Vorstandschaft gezeigten "Durchhaltevermögen".

Größeren Raum nahm die Ehrung der Jubilare ein. Gleich 27 Frauen und Männer wurden für ihre 25-jährige Treue zum Verein mit einer Urkunde ausgezeichnet. Die anwesenden Silber-Jubilare waren auch die ersten, die sich ein Paket mit dem Jubiläumswein mit nach Hause nehmen durften. "Wer nicht da ist, kriegt nur die Urkunde zugeschickt, aber kein Weinpräsent", beschied Kilian den Abwesenden noch.

"Urgestein" Hans-Joachim Klimisch berichtete, warum er dem Verkehrs- und Heimatverein beigetreten war. Als seinerzeit die Dorfkirche renoviert werden musste, war er mit einem alten, morschen Holzbalken auch bei den damaligen Vorstandsmitgliedern auf "Betteltour" gegangen. "Und alle haben über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut und als Zeichen ihrer Heimatverbundenheit etwas gestiftet", so Klimisch: "Deshalb bin ich Mitglied geworden und habe es nicht bereut."

Nach 18 Jahren Vorstandstätigkeit schied Walter Weidner auf eigenen Wunsch aus der aktiven Vorstandschaft aus. Zu seiner Nachfolgerin wählten die 40 Anwesenden die bisherige Schriftführerin Rita Niedermayer. Ihren Posten übernahm Aline Meyer, deren Stellvertreterin ist Franziska Etsch. Neu im Amt des Technischen Leiters ist Karl Müller, als Werbeleiterin fungiert künftig Leonie Meyer. Das "Abschiedsgeschenk" von Walter Weidner bildete die Vorschau auf den in diesem Jahr wieder stattfindenden Vereinsausflug, der diesmal Richtung Unterfranken mit Zwischenstationen in Miltenberg, Amorbach und Zwingenberg geht und eine Schifffahrt sowie eine Brauereibesichtigung einschließt.

> Der Verein zeichnete folgende langjährige Mitglieder aus: Dorothea Ahrens, Heinrich Amann, Heidi-Luzi Brunner, Herbert Burk, Ursula Etsch, Bernd Flößer, Barbara Gaber, Friedrich Gillich, Werner Hörr, Hermann Huppert, Hans-Joachim Klimisch, Rolf Krebs, Hans und Irma Kreis, Arno Kunzig, Bernd Mayer, Helmut Münd, Dieter und Barbara Onderka, Uta Peter, Waltraud Rippel, Werner und Karl Sporer, Christel Stuckert, Nadja Weiss, Ernst Werner und Peter Zumbach. (keke)