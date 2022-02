Der Firmensitz von „LQS“ ist im Gebäude des Mutterunternehmens „B&S“ in der Olbrichtstraße am Multring. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Weinheim. Luftfilter sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein Riesenthema. Vor allem in Schulen sollen die Reinigungsgeräte das Ansteckungsrisiko durch Viren in der Atemluft klein halten und Masken überflüssig machen.

Dass die Luftfilter nicht nur während der Pandemie, sondern auch danach noch ihre Berechtigung haben werden und dass saubere Luft generell einen höheren Stellenwert haben sollten, glaubt man bei der Weinheimer Firma "LQS", was für Luftqualitätssysteme steht. Das Unternehmen mit Sitz in der Olbrichtstraße am Multring wurde im Mai 2021 von Joachim Tangl gegründet. Diese Entscheidung war nicht willkürlich getroffen, sondern ein logischer Schritt, denn Tangl betreibt auch das Unternehmen "B&S Industrieservice", das Filter aller Art, wie beispielsweise für Autos oder auch Dunstabzugshauben, herstellt: "Ich wollte eigentlich nur eine sichere Arbeitsatmosphäre für meine Mitarbeiter schaffen. Als eine Studie von uns dann die Effizienz unserer Filterautomaten festgestellt hat und der Ruf nach den Geräten größer wurde, entschieden wir uns zur Gründung", erklärt Tangl gemeinsam mit Geschäftsleiterin Anke Herms.

In den Produktionsstätten von "B&S" wird auch ständig weiter geforscht. In einer Anlage wird beispielsweise Prüfgas gefiltert, um zu sehen, welche Beschichtungen, "Plissierungen" oder Materialien noch effizienter sein könnten. Die Prüfanlagen seien zwar teuer, sagt Tangl, die eigene Forschung zahle sich aber aus, da man dadurch extrem hochwertige Produkte herstellen könne und gut auf jedes Bedürfnis eingehen könne.

Eine Führung durch die Produktionsstätten, die auch Kaufinteressenten der Filteranlagen bekommen, macht dann klar, auf welchem Niveau die Filter hergestellt werden. Marius Herzinger aus dem Product Management von "B&S" erklärt eindrucksvoll, wie die Filter hergestellt, verbaut und verpackt werden, um Beschädigungen der empfindlichen Oberfläche zu vermeiden und jedem Bedarf gerecht zu werden: "Wir stellen ein breites Angebot an Filtern her, von der niedrigsten Feinstaubfilterklasse über die in antiviralen Lüftungsgeräten verbauten HEPA-Filter bis sogar zur höchsten ULPA-Filter-Klasse, die in Reinräumen der Mikrochipentwicklung und in Pharmafirmen genutzt werden."

Wichtig sei nicht nur der hohe Standard der Produktion, sondern auch die Kontrolle auf mögliche Fehler. Dafür gibt es zum einen den Dunkelraum, in dem ein "Disconebel"durch die Filter geleitet wird. Hat der Filter Löcher, sogenannte "Leckagen", kann man den Austritt des Nebels sehen. Um es noch genauer zu machen, gibt es eine weitere Prüfstelle, an der die Filter der höheren Klassen mit einer Maschine getestet werden, die auch so kleine Lecks erkennt, die mit dem Auge nicht mehr wahrnehmbar sind. "Wurden Fehler an den Filtern gefunden, werden diese vor dem Verpacken behoben, oder die Filter werden aussortiert", berichtet Tangl.

Bei den Luftfiltern, die im vergangenen Jahr zunehmend in den Schulen eingesetzt wurden, bemerkte der Filterexperte einen entscheidenden Nachteil: "Die Geräte sind oft sehr klein. Aber ein kleiner Luftreiniger bedeutet auch einen kleinen Filter." Das habe durchaus Nachteile. Zum einen seien die kleinen Geräte sehr laut, da sie, um eine größere Menge Luft zu filtern, den verbauten Ventilator sehr hochdrehen. Das führe wiederum dazu, dass der Stromverbrauch ansteige. Zudem würde die gefilterte Luft zu nah am Boden austreten und die Raumluft nicht komplett umwälzen.

So würde ein Großteil der Aerosole im Raum bleiben: "Viele Hersteller haben ein Gerät gebaut und dann einen Filter eingesetzt" sagt Herms. Bei "LQS" sei man genau andersherum vorgegangen und habe den Automaten um den Filter herum gebaut, um ihn bestmöglich verwenden zu können. Auch andere Aspekte wurden berücksichtigt, indem in das Display der Anlage auch ein Temperaturmesser, eine Luftfeuchtigkeitsanzeige und auch ein CO2-Sensor eingebaut wurden.

Mit zwei Metern Höhe ist der "Air Care" zwar ein Riese, dafür ist er sehr leise. Die Luft wird am Boden eingesaugt und trifft zunächst auf vier Vorfilter. "Damit kontrollieren wir die Putzkräfte", sagt Herms und lacht, denn auch Haare und Flusen werden angesaugt. Nach dem Vorfilter wird die Luft zum Kernstück des "Air Care" geleitet. Das ist ein Filter der Klasse HEPA-H14 "der auch in Operationssälen und in der Mikrochipherstellung eingesetzt wird", wie Tangl erklärt. Der Filter nach deutscher Prüfnorm hat durch seine vielen Faltungen eine Oberfläche von 48 Quadratmetern. Die spezielle Art der Faltung lässt die Luft "widerstandsarm" durch den Filter fließen. Dadurch ist er sehr leise und verbraucht in der Werkseinstellung im Monat nur Strom für fünf Euro, sagt Herms. An der Oberseite des "Air Care" wird die gereinigte Luft dann wieder ausgespuckt.

Weil das Gerät hoch ist, entsteht kein unangenehmer Luftzug, und die saubere Luft verteilt sich im Raum. Das könnten kleinere, billigere Geräte nicht leisten, sagt Tangl, den die Ignoranz und Hektik bei der Anschaffung der kleineren Geräte nervt. Über die Ermittlung des Raumvolumens wird von "LQS" bei Aufstellung des "Air Care" eingestellt, wie viel Luft in der Stunde gefiltert werden soll. Dabei wird berücksichtigt, dass die Raumluft in jeder Stunde mindestens sechs Mal komplett gefiltert wird, so Herms.

Das Lüften kann das Gerät allerdings nicht ersetzen: "Der ‚Air Care‘ kann natürlich nicht selbst Sauerstoff erzeugen", sagt Herms. Deshalb müssen die Fenster trotzdem geöffnet werden, um neuen Sauerstoff reinzulassen. Das helfe aber wenig gegen Viren, da für einen wirklichen Luftaustausch auch die Fenster auf der gegenüberliegenden Raumseite geöffnet werden müssten – diese gibt es häufig nicht, und Viren auf den Gang lüften, ist auch keine Alternative. Außerdem funktioniert Lüften nur bei deutlich unterschiedlichen Temperaturen im Innenraum und im Freien sowie bei einem Luftzug. Das wird auch in einem Video auf der Internetseite von "LQS" deutlich, wo ein Prüfaerosol durch den Filter schnell verschwindet, während es beim Lüften noch sehr lang im Raum bleibt. Wartung und Filterwechsel, der bei normaler Raumluft ungefähr einmal jährlich fällig wird, bietet "LQS" zusätzlich an.

Doch nicht nur Coronaviren werden durch den Filter aus der Raumluft entfernt. Auch andere Erreger, unangenehme Gerüche und Pollen lässt der "Air Care" nicht durch. Dadurch hätten die rund 5000 Euro teuren Automaten auch in Zukunft noch ihre Berechtigung: "Unsere Zielgruppe waren erst mal Bildungseinrichtungen, um dort möglichst schnell wieder Normalität einkehren zu lassen" sagt Herms. In Zukunft könnten aber auch Gastronomie, Geschäfte oder Pflegeeinrichtungen von den Filteranlagen profitieren. Dazu würden gerade auch Modelle geprüft, die in die Zimmerdecke eingelassen werden können und somit auch kleinste Räume oder einzelne Arbeitsplätze mit sauberer Luft versorgen könnten.

Dabei hoffen Tangl und Herms auch auf ein stärkeres Bewusstsein für den Wert von guter Luft: "Es dreht sich so viel um Ernährung und Gesundheit, aber über Luft spricht man wenig", findet Herms. Dabei könnte gerade für Allergiker oder anfällige Menschen gereinigte Luft Vorteile bringen. Das Argument, dass das Immunsystem leide, wenn man es immerzu schützen würde, kann die Geschäftsleiterin nicht nachvollziehen: "Gerade Kinder sitzen in der Schule so eng beieinander und sind auch in der Freizeit immer mit Viren konfrontiert, sodass das Immunsystem noch genügend zu tun hat. Die Ausfälle durch Krankheit sind bekannt. Das könnte man durch gereinigte Luft viel besser in den Griff kriegen."