Ladenburg. (krs) Ab Mittwoch sind die Schulen dicht. Seit der Beschlussfassung am Sonntag blieben den Ladenburger Schulen zwei Tage Vorbereitungszeit. Die RNZ hat sich umgehört, wie die Entscheidung bei den örtlichen Einrichtungen ankommt.

"Es macht Sinn", sagt Thomas Schneider, Rektor der Werkrealschule Unterer Neckar, schlicht zu den Schließungen. "Es gibt wenig Planungssicherheit im Moment, das kann man aber in diesen Zeiten auch nicht erwarten." Aktuell fragt er an der Werkrealschule den Bedarf der Eltern für die Notbetreuung ab. Bis einschließlich zur siebten Klasse wird eine Notbetreuung angeboten. "Bei den Achtklässlern geht man davon aus, dass sie allein sein können", erklärt der Rektor die aufgetragenen Regeln.

Etwa 60 Schüler sind aktuell in Abschlussklassen an der Werkrealschule. Für sie bereiten die Lehrkräfte derzeit Fernlernpakete vor. "Die Schüler bekommen sie über eine Plattform", führt Schneider aus. Wer kein Endgerät besitze, bekomme sie am Dienstag in der Schule oder per Post. In den Notgruppen – bei Kindern, deren Eltern die Betreuung nicht selbst leisten können – werde es angepassten Unterricht geben. "Aber die Kinder sollen sich nicht bestraft fühlen, denn die anderen Schüler zuhause haben ja vorgezogene Ferien", sagt Schneider. "Aber wir sind eben auch kein Hort, sondern eine Schule."

An der Merian-Realschule sieht es ähnlich aus. "Der Entschluss ist im Kontext der weiteren Beschlüsse richtig", findet Rektor Stefan Baust. Um das Wachstum der Infektionszahlen zu bremsen, müsse es Einschränkungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens geben. Am Montag und am Dienstag hält man noch regulären Unterricht nach Stundenplan. Die Schüler der Abschlussklassen bekommen Informationen zum Ablauf des Fernlernens.

Baust betont, dass es vom 16. bis 22. Dezember auch an der Merian-Realschule eine Notbetreuung geben wird, diese Zeit aber dazu gedacht ist, dass Schüler, falls möglich, zuhause bleiben sollen. Einen Anspruch auf die Notbetreuung haben demnach Schüler bis einschließlich zur siebten Klassen, wenn entweder beide Erziehungsberechtigten oder der alleinerziehende Elternteil von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.

Auch der stellvertretende Schulleiter des Carl-Benz-Gymnasiums, Falko Lohberger, sagt: "Bei einem harten Lockdown müssen alle ihren Beitrag leisten, auch die Schulen." Und er schließt eine Bitte an: "Ich wünsche mir, dass sich nun auch Weihnachten und Silvester alle an die Regeln halten und darüber hinaus verantwortungsvoll sind, damit die einschneidenden Maßnahmen schnell und nachhaltig die gewünschte Wirkung zeigen."

Die zwei Tage vor der Schließung nutzt das Gymnasium für Unterricht nach Plan und Organisation. Zum Beispiel müssten der Klausurentermine der Oberstufe angepasst werden. Das Fernlernkonzept stehe schon seit Beginn des Schuljahres und komme nun bei den Abschlussklassen erstmals zum Einsatz. An dieser Stelle übt Lohberger Kritik: "Wir hätten gerne nach all den Schulungen der Lehrkräfte und Schüler auch in der Unter- und Mittelstufe Fernunterrichtserfahrungen gesammelt."

Der Bedarf für die Notbetreuung werde gerade abgefragt, sei erfahrungsgemäß aber gering. "Als Betreuer kommen dann vornehmlich die Lehrkräfte zum Einsatz, die nicht im Fernlernen der Abschlussjahrgänge gebunden sind", erklärt Lohberger.