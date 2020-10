Weinheim. (web) Immerhin: Seinen Humor hat Gerald Haas nicht verloren. "Sie melden sich sicher, um sich nach den Öffnungszeiten kommende Woche zu erkundigen?", fragt der Diebsloch-Wirt, als die RNZ anruft. Das ist natürlich bittere Ironie: Haas und seine Mitarbeiter sind von dem Anfang nächster Woche beginnenden Lockdown ebenso betroffen wie alle anderen Gastronomen am Marktplatz.

"Die Stimmung ist katastrophal", beschreibt Haas, was am Donnerstag im Herzen Weinheims passiert. Er will nicht über die Corona-Politik an sich diskutieren: "Ich bin da kein Entscheider." Aber für sich und seine Gastronomie nimmt er durchaus in Anspruch, die bisherigen Entscheidungen der Politik umgesetzt zu haben. "Wir haben die Gäste aufgefordert, sich erst dann hinzusetzen, wenn die Plätze desinfiziert sind. Wir haben sie daran erinnert, dass sie möglichst sitzen bleiben sollen – oder dass sie Masken tragen müssen, wenn sie aufstehen", sagt Haas. Zudem seien Luftreiniger angeschafft und Trennwände aufgebaut worden. Dennoch musste das "Diebsloch" nach Ende des ersten Lockdowns im Frühjahr auf 30 Prozent seiner Plätze verzichten. Schließlich lassen sich die Gastro-Flächen auf dem Marktplatz nicht beliebig vergrößern.

Nun der zweite Lockdown: "Wir versuchen, auch dies umzusetzen und dabei zu überleben", so Haas. "Weder haben wir Gastronomen im Sommer den großen Reibach gemacht, noch bringen uns die nun angekündigten Ausgleichszahlungen einen unverhofften Urlaub. Ich würde gern meine Arbeit machen, kann es aber nicht", stellt er klar. Viele Kosten liefen zu 100 Prozent weiter: "Außerdem hängen allein bei mir 28 Menschen davon ab, dass der Laden läuft." Dennoch: "Für mich ist das Virus schuld, nicht die Politik." Haas will nun – wie andere Wirte auch – den Gästen Speisen für den Verzehr zu Hause anbieten. Aber auch der Aufbau eines solchen Services kostet Geld: "Und wenn um die 20 Wirte auf Abhol- und Lieferservices setzen, wird der Wettbewerb groß." Ob der Lockdown Ende November endet? Haas ist da eher skeptisch: "Auch als die 23-Uhr-Sperrstunde kam, habe ich geahnt, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist."

Ein Stück den Marktplatz hinunter befindet sich das Hotel-Restaurant "Tafelspitz". Auch hier äußerst man sich zurückhaltend über die aktuelle Corona-Politik – während die geschäftliche Lage in aller Deutlichkeit geschildert wird: "Der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass der zweite Lockdown keine falsche Entscheidung ist. Aber betrieblich stellt er für uns ein Horrorszenario dar", so Restaurantleiter Benjamin Ofenloch. Auch diesem Betrieb liegt der Corona-Lockdown vom Frühjahr noch schwer im Magen.

Jetzt müssen Restaurant und Hotel erneut schließen – abgesehen vom Abholservice (Restaurant) und den verbliebenen Geschäftsreisenden (Hotel). Nicht zu vergessen: Private Übernachtungsgäste, die dringende Reisegründe geltend machen – etwa sterbenskranke Verwandte. "Wie wir das überprüfen sollen, wissen wir noch nicht", so Ofenloch. Auch hier wird es nicht ohne Kurzarbeit gehen, der Betrieb wird dann von Mitgliedern der Familie Ofenloch aufrechterhalten. Die beraten nun, ob die Hotelgäste weiter das übliche Frühstück bekommen – oder ob sie demnächst mit Lunchpaketen versorgt werden.