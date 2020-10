Von Philipp Weber

Weinheim. Es bleibt dabei: Regisseur Michael Verhoeven kommt am Wochenende in die Region. Das teilte Kinobetreiber Alfred Speiser am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mit. Verhoeven wird am Samstagabend, 20 Uhr, dabei sein, wenn im "Modernen Theater" sein Lieblingsfilm "Schlaraffenland" gezeigt wird. Und am Sonntag, 11 Uhr, kommt er ins Hemsbacher Programmkino "Brennessel". Im Anschluss an eine von zwei geplanten Vorführungen des Skandalfilms "O.K." wird ihm dort die "Bronzene Brennessel" verliehen. "Professor Verhoeven hat zugesagt, dass er von München aus hierherkommt", freut sich Speiser.

Selbstverständlich ist das nicht. Der prominente Gast hätte angesichts der derzeitigen Corona-Lage leicht auf die geplanten Auftritte verzichten können. "Aber er ist da konsequent."

Die beiden Veranstaltungen mit einem der bekanntesten deutschen Regisseure läuten gewissermaßen den Lockdown ein. Schließlich müssen auch Kinobetriebe vom kommenden Montag an bis Ende November schließen. Kinobetreiber Speiser will dazu noch nicht ausführlich Stellung nehmen. Er möchte abwarten, wie das Land Baden-Württemberg das Berliner Konferenzergebnis von Mittwochabend umsetzt. Genaueres wisse er erst, wenn die konkreten Richtlinien aus Stuttgart eintreffen, betont er.

"Stinksauer" ist er indes schon jetzt. Die Kino-Branche habe "gekämpft ohne Ende" und die bisherigen Vorgaben umgesetzt. Der Lockdown falle dazu in eine Jahreszeit, in der normalerweise wieder mehr Menschen in die Lichtspielsäle strömen. "Dabei ist – nach meinem Kenntnisstand – bisher keine Infektion durch einen Kinobesuch bekannt geworden, in ganz Europa nicht", sagt der begeisterte Cineast.

Auch ihn hat der erste Lockdown im Frühjahr getroffen: Schon damals hatte Speiser nicht mit Kritik hinterm Berg gehalten. Als er seine Lichtspielhäuser endlich wieder öffnen durfte, fiel die Bilanz gemischt aus. Im Programmkino "Brennessel" waren die Monate August und September eher durchwachsen. Das lag unter anderem an dem konkurrierenden Filmfestival in Ludwigshafen (Open-Air) und dem eher älteren Stammpublikum. Im "Modernen Theater" in Weinheim lief es besser: Dort ging es stetig bergauf, auch wenn der Berg "nicht besonders hoch" war. Immerhin waren einige Vorstellungen ausverkauft, "Jim Knopf und die wilde 13" lockte die Familien. Die hatten offenbar Lust aufs gemeinsame Kinoerlebnis – und fürchteten das Virus auch weniger als andere Zielgruppen. Der neue James-Bond-Streifen wäre dagegen auch ohne den zweiten Lockdown nicht am 12. November angelaufen. Auf das Datum war der Filmstart zunächst verlegt worden, ehe er dann auf 2021 verschoben wurde. Laut Speiser gab die Pandemieentwicklung in den USA den Ausschlag. Dort waren die Infektionszahlen schon früher in die Höhe geschnellt.

Wenn Speiser von "ausverkauft" spricht, meint er indes keine vollen Säle. Zuletzt konnte er dem Publikum nur 26 Prozent der eigentlich vorhandenen Plätze anbieten, erklärte er unlängst im Gespräch. Das hänge vor allem damit zusammen, dass jede zweite Sitzreihe komplett gesperrt werden musste. Anders war die Eineinhalb-Meter-Abstandsregel nicht einzuhalten. Speiser und andere Kinobetreiber setzten sich dafür ein, den Mindestabstand im Kino zu verringern: auf einen Meter. Immerhin strenge sich dort kein Mensch körperlich an, gesungen und gesprochen werde auch nicht.

Doch was sind die Debatten von gestern – die "Heizpilz-Frage" lässt grüßen – angesichts der Entwicklungen von heute? Immerhin: Verhoeven kann noch kommen.