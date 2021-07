Weinheim. (RNZ) Jedes Kind kennt ihn, den Grüffelo, jenes struppige Monster aus der Welt der Kinderbücher. Seit zwei Jahren steht eine überlebensgroße Holzfigur auf dem Weg zur Windeck. Ende September bekommt der schaurig-pelzige Geselle nun Besuch von seinem Schöpfer: dem Grafiker, Zeichner und Illustrator Axel Scheffler (63). Er ist der literarische Zeichenpartner der britischen Autorin Julia Donaldson, von der die Grüffelo-Geschichten stammen.

Scheffler gestaltet am Montag, 27. September, auf Einladung des Beltz-Verlags eine Grüffelo-Show in der Stadthalle. Die Show richtet sich an Familien mit Kindern, daher ist der Eintrittspreis günstig kalkuliert: Die Karten kosten 7 Euro pro Besucher, egal welchen Alters. Grund der Veranstaltung: Der Beltz Kinder- und Jugendbuchverlag feiert mit seinem Programm Beltz und Gelberg das 50-jährige Bestehen. Seit 1971 verlegt die Beltz-Sparte mit Sitz in Weinheim Bilderbücher, Kinderbücher und Jugendliteratur. Der Verlag besitzt in Deutschland die Rechte zur Herausgabe der Grüffelo-Bücher. Zusammen mit der Stadt organisiert er die Show.

In seiner Show liest Scheffler aus seinen Lieblingsbüchern und lässt in Echtzeit auf der Bühne seine Figuren entstehen: So zeichnet er Grüffelo, Maus, Fuchs, Eule und Schlange und tritt mit den Kindern in Austausch. Die Show beginnt um 16 Uhr. Schon um 14.30 Uhr startet ein Jubiläums-Special. Scheffler wird begleitet vom Entertainer-Duo Friedrich und Bo mit ihrem Jubiläumsbus, der direkt vor der Stadthalle hält. Die Zahl der Besucher richtet sich nach der Ende September geltenden Coronaverordnung.

Nach einem Studium der Kunstgeschichte in Hamburg ging Scheffler 1982 nach England, um Grafik zu studieren. "Der Grüffelo" verkaufte sich bis heute weltweit mehr als 10,5 Millionen Mal und wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Scheffler wohnt und arbeitet in London.

Info: Tickets für 7 Euro gibt es ab sofort unter www.reservix.de