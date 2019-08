Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. In der heutigen Zeit kommt es nicht mehr so oft vor, dass ein Handwerksbetrieb nach Jahrzehnten noch als Familienbetrieb existiert. Auf sogar 100 Jahre Firmengeschichte kann aber in Leutershausen der Zimmereibetrieb Götz zurückblicken.

Anfang September 1919 gründete Zimmerermeister Franz Götz, der von 1887 bis 1900 in Achern sein Handwerk erlernte, mit seiner Ehefrau Anna einen Zimmereibetrieb mit Wohnung an der Landstraße (B 3). Im Laufe der Jahre verschaffte sich der Handwerker nicht nur im Ort, sondern auch darüber hinaus einen guten Ruf.

Zu dieser Zeit gab es immer wieder Schwierigkeiten, als Ausbildungsbetrieb die Gesellen zu halten. So entstanden manche Engpässe im Zimmereibetrieb. Durch die Mitarbeit der "Meisterin", die als Schneiderin zur Nadel griff und im Betrieb auch Sägearbeiten erledigte, konnte man sich über Wasser halten. Schließlich hatte die Familie noch zwei Jungen und drei Mädchen zu versorgen.

Der älteste Sohn, Josef Götz, sollte einmal den elterlichen Betrieb übernehmen, doch er verlor bei der Schlacht um Stalingrad sein junges Leben. Nach diesem schweren Verlust des Bruders erlernte Richard Götz das Zimmererhandwerk. Im Juli 1953 legte er die Meisterprüfung ab. Nachdem Vater Franz plötzlich verstarb, übernahm er am 3. April 1955 den Betrieb. Am 16. Juli 1955 läuteten für Richard Götz und seine Frau Martha die Hochzeitsglocken. Aus dieser Ehe gingen die Söhne Thomas, Franz und Bernhard hervor.

Eine rege Bautätigkeit im Ort und die Tatkraft des jungen Meisters gaben dem Geschäft Auftrieb. In dieser Zeit wurde die Zimmerei auf ein großes Grundstück an die Beethovenstraße verlegt. Dies war auch die Grundlage, um dem veränderten Wettbewerb gerecht zu werden.

In einer vor 45 Jahren erbauten Werkshalle, ausgestattet mit modernen Maschinen und einer Hängekrananlage, hat sich die Zimmerei mit Gerüstbau dem allgemeinen Fortschritt angepasst. Zum Zimmereibetrieb gehören bis heute neben der klassischen Fertigung von Dachstühlen und Dacheindeckungen auch der Einbau von Gauben, Dach- und Dachflächenfenstern.

Ein ehrwürdiges Fachwerkhaus der "Riesen" in Miltenberg lag in den 1970er Jahren Richard Götz besonders am Herzen. Das Gebäude wurde 1411 erbaut und zählt zu den ältesten Gasthäusern Deutschlands. Innerhalb von drei Jahren fielen am Fachwerkbau spezielle Zimmerer-Arbeiten im Dach-, Außen- und Innenbereich an, die Richard Götz mit seinem Team vor Ort erledigte.

Die Arbeiten an der Holzkonstruktion waren für den Handwerksmeister, der im Jahr 2003 den Goldenen Meisterbrief von der Handwerkskammer Mannheim bekam, eine große Herausforderung, die ihm selbst nicht nur Arbeit, sondern auch viel Freude bereitete. Dem Besitzer erstellte er damals für seine erbrachten Leistungen keine Rechnung.

In den Jahren 1978 bis 1981 erlernte sein Sohn Bernhard das Zimmerer-Handwerk und legte ebenfalls mit Erfolg die Meisterprüfung ab. Nach der Heirat mit Ehefrau Heike, geb. Volk, die für die Buchhaltung zuständig ist, ging die Führung der Zimmerei am 1. Januar 1991 auf Bernhard Götz über.

Der Beruf des Zimmermanns war seit Kindheitstagen sein Traumberuf und ist es bis heute geblieben. Die Faszination liegt für ihn darin, dass das Tagwerk zum Feierabend sichtbar ist und viele Jahre bestehen bleibt. Lange Zeit stand Vater Richard, bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2011 immer noch "Gewehr bei Fuß", wenn es um besonders knifflige Aufträge ging.

Es gehört zur Philosophie des Innungsbetriebes, jungen Menschen eine solide Berufsausbildung zu ermöglichen. Viele Lehrlinge, die hier in der Ausbildung waren, haben ihren Weg später auch zur Selbstständigkeit gefunden. In einem Handwerksberuf gibt es Aufs und Abs, je nach Konjunkturlage. Diese Tiefen und Höhen bekam Bernhard Götz in Leutershausen immer mal wieder zu spüren. Doch im Familienbetrieb herrscht weiter Optimismus vor.

Zimmermeister Bernhard Götz hält nicht nur seine Handwerkszunft in Ehren, sondern engagiert sich zudem in Vereinen, Organisationen und im kirchlichen Bereich.

Gebührend gefeiert wird das Jubiläum am kommenden Freitag. Ein musikalisches Geburtstagsständchen kann sich die Familie Götz wohl selbst geben: Mit Mutter Heike, den Töchtern Johanna und Henriette, alles ausgebildete Sopranistinnen, und Vater Bernhard, der beim MGV 1884 im ersten Tenor singt, dürfte das kein Problem sein.