Kevin Wagner (28) am RNV-Bahnhof in Leutershausen. Der Edeka-Mitarbeiter holte von hier den Rucksack eines Iraners, der ihn dort vergessen hatte, und brachte ihn im Supermarkt in Sicherheit. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Für einen jungen Arzt aus dem Iran hätte sich in der Vorweihnachtszeit beinahe eine Katastrophe ereignet. Wäre da nicht Kevin Wagner gewesen, ein hilfsbereiter Mitarbeiter des Edeka-Markts Kuzu in Leutershausen.

Der 28-jährige Iraner, der sich gerade auf seine Anerkennungsprüfung in Deutschland vorbereitet, war in Leutershausen zu Besuch. Dort hilft ihm der pensionierte Lehrer Klaus Reinhard, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er versorgte sich im Edeka-Markt noch schnell mit ein paar Zutaten für sein Abendessen, bevor er mit der RNV-Linie 5 an seinen Wohnort Dossenheim zurückfahren wollte.

„Ich war ganz in Gedanken, weil ich auf wichtige Prüfungsergebnisse wartete und mir Gedanken wegen meiner Wohnsituation machte“, erzählt der Arzt. Und da passierte es: Er nahm zwar seine Supermarkttüte mit, vergaß aber seinen Rucksack an der Haltestelle – mit wichtigem Inhalt: Darin befand sich nämlich sein Laptop mit sämtlichen Prüfungsunterlagen, die er für die Anerkennung als Arzt benötigt.

Anruf beim Edeka-Markt

„Das wäre eine sehr große Katastrophe gewesen, wenn der weggewesen wäre“, sagt er rückblickend. Kurzerhand schnappte sich der 28-Jährige sein Telefon und rief beim Edeka-Markt in Leutershausen an. Da hatte er den gleichaltrigen Mitarbeiter Kevin Wagner an der Strippe, der seine Arbeit sofort unterbrach, den Rucksack an der Haltestelle entdeckte und im Büro sicher für den iranischen Arzt verwahrte. Der machte sich abends noch auf den Weg, um sein vergessenes Gepäck im Edeka-Markt abzuholen. „Er hat mich fünf-, sechsmal umarmt“, erzählt Kevin Wagner schmunzelnd. Für ihn ist sein Einsatz gar nicht groß der Rede wert, denn er helfe einfach gerne Menschen: „Mich macht es glücklich, andere glücklich zu machen“, sagt er zufrieden. Der Iraner habe ihn noch gefragt, ob er ihm etwas für seine Aktion geben könne, „aber ich bin wunschlos glücklich“. Mit seiner Aktion hat der sympathische Mann ein Stück Glück an den iranischen Arzt weitergegeben, der ihm sehr dankbar ist.

So dankbar, dass er gemeinsam mit seinem Nachhilfelehrer eine Mail an die RNZ verfasste, in der sie die Geschichte schilderten. Ihnen beiden war es wichtig, auf diesem Weg auf den hilfsbereiten jungen Mann aus Leutershausen aufmerksam zu machen. Der iranische Arzt erhielt übrigens kurze Zeit nach dem für ihn nervenaufreibenden Tag die von ihm so sehnlichst erwarteten Prüfungsergebnisse. Und er hatte bestanden.

Jetzt bereitet er sich auf die zweite Prüfung im Rahmen seiner Anerkennung vor. Da dürften ihm sicherlich mindestens zwei Leutershausener ganz fest die Daumen drücken – sein Nachhilfelehrer und sein Retter.