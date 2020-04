Alljährlich lockt das Straßenfest ein paar Tausend Besucher nach Leutershausen. Am ersten Juli-Wochenende hätte es eigentlich zum 44. Mal gefeiert werden sollen. Eine Absage gab es in der Straßenfest-Geschichte bislang nicht. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Es ist schon schade", sagt der Organisator des "Heisemer Straßenfests", Walter Scholl, im RNZ-Gespräch. Das 44. Straßenfest, das alljährlich ein paar Tausend Besucher in die Gassen und Straßen Leutershausens lockt, hätte eigentlich vom 3. bis 5. Juli über die Bühne gehen sollen. "Wahrscheinlich findet es nicht statt, es sei denn, es passiert noch ein Wunder", sagt Scholl. Am Mittwochnachmittag hat Kanzlerin Angela Merkel bekannt gegeben, dass aufgrund der Corona-Pandemie Großveranstaltungen, darunter auch Volksfeste, bis Ende August nicht stattfinden dürfen. Somit ist auch das Straßenfest betroffen.

Scholl will nun die Vereine per E-Mail kontaktieren und um ihre Meinung bitten. Es wird dabei nicht nur um die Absage des Festes gehen, sondern auch darum, ob man eventuell das Fest nachholt. Aber der Organisator dämpft zugleich die Hoffnung: "Wir wissen ja gar nicht, wie sich die Lage entwickelt und wie es beispielsweise im Herbst aussieht", so Scholl. "Falls es dieses Jahr nicht klappt, dann feiern wir das 44. Straßenfest eben 2021", sagt Scholl. 43 Mal hat es schon stattgefunden, bislang musste es nie abgesagt werden.

"Aber Gesundheit für alle geht eben vor", betont der Organisator. Schließlich hätten er und die Vereine als Veranstalter auch die Verantwortung und wollten kein Risiko eingehen. Schon vor drei Wochen hatte Scholl so seine Zweifel, ob das Fest überhaupt stattfinden kann.

Nun liegt auf seinem Tisch eine Liste mit Organisatorischem, um das er sich jetzt kümmern muss, je nachdem was ihm die Vereine schreiben. Da gilt es das Unternehmen zu kontaktieren, das den Toilettenwagen stellt, ebenso wie die Schausteller, die den Vergnügungspark gestalten. Die Vereine müssen darüber informiert werden, dass die nächste Straßenfest-Sitzung, die für Ende April geplant war, abgesagt ist. Also allerhand zu tun für den rührigen Organisator – und das nach monatelanger Planung für das Fest. In den nächsten Tagen will Scholl noch mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gehen, sobald er die Rückmeldungen von den Vereinen hat.

Sie sind es nämlich, die das Fest schließlich tragen, und ihnen will der Organisator auch nicht vorgreifen.