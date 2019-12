Vorsitzender Richard May (l.) gratulierte den 20 Sportabzeichen-Absolventen bei der Winterfeier des Laufsportvereins am Samstag. Foto: Kreutzer

Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Mit der Winterfeier im Gasthaus „Zum Löwen“ endet traditionell das Vereinsjahr beim Laufsportverein LSP, der sein 30-jähriges Bestehen feiert. Das beging er bereits mit einigen Veranstaltungen, die in das Jubiläum eingebunden waren. Eröffnet wurde das Jahr 2019 mit dem Neujahrsempfang im Schützenhaus. Es folgten die Jahreshauptversammlung und der Jubiläums-Frühlingslauf sowie das Handkäsfest. Erstmals hatten die Verantwortlichen ein Boule-Jubiläumsturnier mit 16 vereinseigenen Doublette-Mannschaften arrangiert, das sehr guten Anklang fand. Jetzt endete das Jubiläumsjahr mit der Übergabe der Sportabzeichen bei der Winterfeier als Höhepunkt. Mit Bürgermeister Ralf Gänshirt, Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf und Gemeinderat Jürgen Steinle waren neben den drei LSP-Ehrenmitgliedern Manfred Berninger, Wolfgang Spangenberg und Konrad Klingenfuß auch die Erwerber des Sportabzeichens gekommen, um ihre Urkunden und Anstecknadeln sowie die Glückwünsche der Führungsspitze des Laufsportvereins entgegenzunehmen.

Vorsitzender Richard May appellierte an die Menschen, die wahre Bedeutung von Weihnachten nicht zu vergessen. Man sollte es mit der ganzen Familie feiern und die Geschenke nicht in den Vordergrund stellen. May erläuterte seine Gedanken anhand einer Geschichte über vier Adventskranz-Kerzen. Die Erste seufze: „Ich erkenne keinen Frieden mehr bei den Menschen.“ Und die Zweite meinte: „Ich glaube nicht, dass die Menschen von Gott etwas wissen wollen.“ Traurig und leise meldete sich die dritte Kerze: „Die Menschen sehen nur noch sich selbst und nicht die anderen.“ Auch diese Kerze erlosch. Dann kam ein Kind und weinte. Die vierte Kerze meldete sich: „Habe keine Angst! Solange ich brenne, kann man die anderen Kerzen wieder anzünden.“ Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitgliedern, den Übungsleiterinnen Claudia Stöhr-Kossmann und Sportabzeichenprüferin Brigitte Bohr für ihren Einsatz im Laufsportverein.

Grußworte kamen vom neuen Bürgermeister, Ralf Gänshirt. Nicht immer verlaufe alles nach den Wünschen der vielen Vereine in der Gemeinde, aber man hätte immer eine gute Lösung finden können. Gänshirt dankte dem Laufsportverein für sein Engagement bei Veranstaltungen in Hirschberg.

Zuvor hatte die Zweite Vorsitzende, Ursula Kohl, eine Geschichte zum Schmunzeln erzählt. Die „Räuberband“ der Musikschule Schriesheim erfreute die Gäste mit flotten Weisen aus verschiedenen Ländern. Nach dem Dank an die Übungsleiter und Präsenten durch den Vorsitzenden gab es rege Gespräche unter den Besuchern, die auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurückblickten.