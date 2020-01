Hirschberg-Leutershausen. (aste) Schnell ist es passiert. In der Familie, am Arbeitsplatz, unter Freunden – eine irgendwie flapsige Bemerkung stößt sauer auf. War das etwa eben ein Vorwurf? Schon gibt ein Wort das andere. Und Worte können verletzend sein. Wenn man dann hinterher genauer darüber nachdenkt, merkt man schnell, dass das Ganze viel weniger mit der Sache als mit den eigenen Gefühlen zu hatte.

"Da steckt ein ganz einfacher Mechanismus dahinter", sagt Wolfgang Hübner. Der systemische Berater und Heilpraktiker für Psychotherapie war mit seinem Vortrag "Wie Beziehungen gelingen" zu Gast in der gemeinsamen Gesundheitsreihe für Senioren von VHS, AWO und Gemeinde. Der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg hat ein System entwickelt, wie man in vier Schritten zu einer "gewaltfreien Kommunikation" finden kann. Oft ist es nämlich so, dass alles mit einer mehr oder weniger unbewussten persönlichen Bewertung seinen Lauf nimmt. "Man muss trennen zwischen der Beobachtung und der Bewertung", meint Rosenberg. Zu registrieren, dass die Küche nicht aufgeräumt wurde, muss allein noch keinen Konflikt bedeuten. Erst der Ärger darüber, dass die Küche nicht den eigenen Sauberkeitsvorstellungen entspricht, könnte zum Auslöser werden. Denn meist ist es der eigene Ärger, den der andere dann zu hören bekommt. "Hier sieht es schlampig aus" könnte so ein Kommentar sein, mit dem der andere sich natürlich angegriffen fühlt.

"Beobachtung und Bewertung vermischen wir sehr leicht", erklärt Hübner. Das heiße nun nicht, dass man nichts mehr bewerten dürfe, dennoch lautet Rosenbergs zweiter Schritt der gewaltfreien Kommunikation "Gefühle statt Vorwürfe". "Achten Sie in solchen Situationen mal auf Ihre eigenen Gefühle", empfiehlt Hübner. Denn so gibt man nicht automatisch dem anderen die Schuld, sondern übernimmt auch selbst Verantwortung für das Gesagte. Denn Gefühle wie Ärger haben in erster Linie etwas mit einem selbst zu tun und nur indirekt mit der äußeren Situation oder dem anderen.

Der dritte Schritt geht dann noch weiter, indem man überlegt, warum man überhaupt ärgerlich ist. Welches eigene Bedürfnis wurde denn nicht erfüllt? "Vielleicht sind Sie einfach sehr penibel, was die Sauberkeit Ihrer Küche angeht", erklärt Hübner. Und dann passiert es ganz schnell, dass der andere außer einem Vorwurf auch noch eine Drohung mitbekommt: "Wenn das hier nicht aufgeräumt wird, dann …"

Hier kann es helfen, statt einer Forderung oder Drohung eine Bitte zu formulieren. Welche die andere Person erfüllen, natürlich aber auch ablehnen kann. "Sie trennen aber die Situation an sich von Ihrer persönlichen Bewertung und akzeptieren, dass der andere vielleicht eine andere Sichtweise hat", so Hübner. Man könnte also versuchen zu erklären, dass einem die schmutzige Küche nicht gefällt, weil man eben sehr viel Wert auf Sauberkeit legt, und den anderen bitten, vielleicht etwas sorgfältiger zu sein. Das sei jetzt nur ein einfaches Beispiel, das aber verständlich mache, worum es geht.

"Natürlich kann und muss man nicht jedes kritische Wort hinterfragen", sagt Hübner. Vielmehr gehe es um eine Grundhaltung. "Wenn man die für sich annimmt, wird man im Laufe der Zeit automatisch anders kommunizieren", verspricht Hübner. Umgekehrt funktioniere das Prinzip der vier Schritte übrigens auch. Man könne sein Gegenüber natürlich auch selbst ansprechen, dass man das Gefühl habe, etwas gefällt ihm vielleicht nicht. So oder so geht es um Empathie – und die gebe beiden Seiten die Chance, das Gespräch in eine einander zugewandte Richtung zu lenken.