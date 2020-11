Hirschberg. (ans) Seit über 35 Jahren organisiert Walter Brand am ersten Advent den Leutershausener Weihnachtsmarkt. Und auch in diesem Jahr hätte er gerne die Besucher unter dem Dach der alten Markthalle begrüßt. Wie es ihm nun mit der coronabedingten Absage geht und was er für den Sonntag geplant hat, erzählt er im RNZ-Gespräch.

Herr Brand, wie geht es Ihnen angesichts des abgesagten Weihnachtsmarktes?

Ich habe ein ganz flaues Gefühl im Magen. Wenn man für die Organisation vom Weihnachtsmarkt weit über drei Jahrzehnte Verantwortung trägt, dann geht einem die Absage schon unter die Haut. Aber man muss es aufgrund der gegebenen Situation auch akzeptieren. Letztlich habe ich ja noch alles versucht und durchgedacht – mit Einbahnstraßenregelungen, Entzerren der einzelnen Stände und einem Hygiene-Konzept –, aber es hätte nicht funktioniert. Das hätten wir als kleines Organisationsteam gar nicht stemmen und kontrollieren können.

Sie haben sich schon recht früh für eine Absage entschieden. Viele weitere Absagen von Weihnachtsmärkten folgten. Sehen Sie sich dadurch in Ihrer Entscheidung bestätigt?

Auf jeden Fall. Jetzt muss man sehen, wie es pandemiemäßig weitergeht und wie erfolgreich eine Schutzimpfung in den kommenden Monaten sein wird.

Was machen denn die Teilnehmer jetzt mit ihren Waren?

Diejenigen, die stricken, stricken weiter; diejenigen, die Krippenfiguren herstellen, schnitzen weiter – eben nur nicht in so großen Mengen. Und wenn ich telefonische Anfragen zu bestimmten Hobbykünstlern bekomme, auch mitunter unter dem Jahr, dann gebe ich die Kontaktadresse einfach direkt an die Teilnehmer weiter. Das hat sich bewährt. Bedauern muss man die Vereine und Gruppen, die für das leibliche Wohl sorgen und mit einem Teil ihrer Einnahmen ihr Jahresprogramm finanzieren. Das bleibt nun aus. Bis zur Absage des Weihnachtsmarktes hatte ich acht Anmeldungen vorliegen; bei Tobias Rell lagen bis Ende August bereits die Zusagen von vier Teilnehmern aus dem Rhein-Neckar-Raum vor. In der Regel sind es um die 30 Teilnehmer, die jährlich beim Weihnachtsmarkt mit dabei sind. Manche schon über 20 Jahre.

Eigentlich hätte Tobias Rell ja seine offizielle Premiere am Sonntag feiern können und mit Ihnen gemeinsam erstmals den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Wie ist das für Sie beide?

Das ist schon eine krasse Situation. Er hat mir letztes Jahr sein Ja-Wort gegeben und wollte sich dieses Jahr verstärkt miteinbringen – das ist jetzt leider ins Wasser gefallen.

Wie lange wollen Sie denn den Weihnachtsmarkt noch organisieren?

Eigentlich wollte ich ja schon aufhören, aber Tobias Rell und ich haben gemeinsam beschlossen, dass es einen sanften Übergang geben soll. Ich bin noch mit dabei, solange das auch gesundheitlich geht und ich von meiner Familie weiterhin unterstützt werde.

Wann beginnen Sie mit der Organisation des Weihnachtsmarkts 2021?

Bereits zu Jahresanfang, meist im Januar, läuft für den Organisator das Projekt Leutershausener Weihnachtsmarkt wieder an. Außerdem finden im Januar erste Treffen oder Telefonate mit einzelnen Marktteilnehmern statt. Hierbei wird unter anderem besprochen, was gut gelaufen ist und was man eventuell besser machen könnte. Erste Anfragen von interessierten Teilnehmern gibt es zum Jahresbeginn sehr oft. Manche haben den Weihnachtsmarkt besucht und wollen aufgrund der gemütlichen Atmosphäre gerne selbst beim kommenden Markt mitmachen. Ich verweise allerdings dann immer auf den offiziellen Anmeldezeitraum ab September. Für das Jahr 2021 planen wir allerdings noch nichts. Sollte am ersten Advent 2021 wieder ein Weihnachtsmarkt in Leutershausen möglich sein, so hoffen wir, dass uns die Bürger mit ihrem Besuch wieder zahlreich unterstützen.

Was werden Sie denn jetzt am Sonntag machen?

Ich werde überwiegend zu Hause sein. Auf dem Programm steht am Nachmittag das Sichten und Abhören alter Choraufnahmen örtlicher Vereine. Bei Dunkelheit werde ich mir einige Weihnachtsdekorationen im Haus und in der Nachbarschaft anschauen. Gewöhnlich kehren wir nach Beendigung vom Weihnachtsmarkt in ein örtliches Gasthaus ein. Dieser schon traditionelle Besuch muss in diesem Jahr aber ausfallen.