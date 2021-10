Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Vergangenes Jahr haben die Gespenster und schauerlichen Gestalten im Beinpfad coronabedingt noch Urlaub gemacht, aber jetzt sind sie zu Halloween wieder da! Auf drei Grundstücken treiben sie am Sonntag, 31. Oktober, ihr Unwesen. Allerdings gilt in diesem Jahr coronabedingt noch: "Nur schauen, nicht anfassen." Zwar haben sich die Nachbarn wieder einiges einfallen lassen, aber Menschenansammlungen wollen sie vermeiden. Auch einen Parcours, der sonst auf dem Grundstück von Martin Mosetter lockt, gibt es in diesem Jahr noch nicht wieder, wie Axel Ahl namens der Organisatoren berichtet.

Ahl wohnt eigentlich in Mannheim, ist aber bei dem Spukspaß, den es schon seit sieben, acht Jahren im Beinpfad gibt, jedes Mal gerne dabei. "Wir machen das zum einen für uns, um Spaß zu haben, und weil wir den Kindern Spaß bereiten wollen." Er und die Anwohner aus dem Beinpfad würden aber nicht wie andere monatelang planen, sondern sich erst ein, zwei Wochen vorher treffen und dann anfangen zu planen. "Vieles ergibt sich dann erst beim Aufbau", erzählt Ahl, der seit 30 Jahren mit Mosetter befreundet ist und daher die gemeinschaftlichen Vorbereitungen schätzt.

Via Süßigkeitenrutsche kommen Naschereien im Beinpfad 1 kontaktlos zu den Kindern. Foto: Ahl/Mosetter

Trotz des doch recht spontanen Aufbaus der Truppe, gibt es schon zahlreiche Ideen für die Halloween-Nacht: So wird es zwar im Hof von Mosetter in diesem Jahr keine Aufbauten geben, aber im Vorgarten und in der Einfahrt gibt es einiges zu sehen. Die Einfahrt soll durch UV-Schnüre, die dank Schwarzlicht leuchten, abgesperrt werden, und zwar in Form eines großen Spinnennetzes. Vor zwei Jahren dienten sie gemeinsam mit Latten noch für einen ein Laser-Parcours – nun eben zur Absperrung. "Leider", wie Ahl anmerkt. Aber: Trotz Corona dürfen auch die klassischen Süßigkeiten zu Halloween nicht fehlen. Da haben sich die Macher etwas ganz Besonderes ausgedacht. So soll es eine kontaktlose Übergabe geben – und zwar wie schon im vergangenen Jahr via Süßigkeitenrutsche, die aus einer umgebauten Regenrinne besteht.

Diese Leuchtschnur wartet auf ihren Einsatz. Foto: Ahl/Mosetter

Auch singende Kürbisse soll es zu bestaunen geben, und fast schon Tradition hat, dass das Mosetter-Haus in beeindruckenden Video-Installationen erstrahlt. Neu ist, dass die Halloween-Künstler auch ein eingezäuntes Nachbargrundstück zur Verfügung haben, das im kommenden Jahr bebaut werden soll. Über dieses Areal werden Skelette in 3 D-Effekt tanzen. "Eventuell bauen wie hier auch, wenn wir es noch schaffen, einen Friedhof auf", verrät Ahl. Bei einem weiteren Nachbarn werden Gruselpuppen ihr Unwesen treiben. Aber auch hier wird abgesperrt. Gucken mit Abstand ist natürlich erlaubt und sogar gern gesehen. Was die Halloween-Macher mit weiteren 100 Metern Leuchtschnur vorhaben, wollen sie noch nicht verraten. Es wird sicher wieder schaurig-schön, jetzt wo die Gespenster wieder da sind.

Info: Halloween im Beinpfad, Hirschberg-Leutershausen, am Sonntag, 31. Oktober, ab 18 bis 20 Uhr. Später kommen lohnt sich nicht, weil direkt danach der Abbau beginnt.