SGL braucht Übungsleiter

(krs) "Wir können stolz sein auf unsere Jugend", fand Rüdiger Kanzler, Vorsitzender der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), bei der Generalversammlung. Er war zufrieden mit den sportlichen Leistungen und den wachsenden Mitgliederzahlen. Aktuell hat die SGL 1224 Mitglieder, das seien 200 mehr als noch vor vier Jahren, freute sich der Vorstand. Abteilungsübergreifend machte die SGL auf den Mangel an Übungsleitern und Trainern aufmerksam und sprach die schwierige Hallensituation an.

Uli Roth brachte die Anwesenden auf den Stand der Dinge bei der Handball GmbH. "Ich freue mich wahnsinnig, dass wir in der letzten Saison so viele gute Entscheidungen getroffen haben", sagte er und lobte die "erstklassige Trainerwahl". Die Herren 1b holten in der vergangenen Saison den Meistertitel und stiegen in die Badenliga auf. "Wer die Meisterschaft ein bisschen verfolgt hat, weiß, was das bedeutet." Für die Erste Mannschaft habe die SGL drei neue Spieler verpflichtet. "Wir können uns auf die Saison freuen", kündigte Roth an. Sven Glander sprach von der Erfolgen bei den jungen Handballern. Insbesondere den Erfolg der A-Jugend habe man so nicht erwartet. "Wir sind auf einem guten Weg mit der Jugend."

In der Abteilung Judo besteht durch die Kooperation mit dem BC Hemsbach nach wie vor die Möglichkeit, dienstags und donnerstags auch in Hemsbach zu trainieren. Trainer Dominik Riedel verließ die Abteilung, um in Hessen Landestrainer zu werden. Pia Hofmann machte den ersten Schritt zur Übungsleiterin.

Neues aus der Leichtathletikabteilung kam von Jürgen Geweniger. Die Abteilung war mit den Kindern auf vielen regionalen Sportfesten, für die erwachsenen Läufer gab es die Frühjahrswanderung. Die Möglichkeit, das Sportabzeichen mit der Abteilung zu machen, werde rege genutzt. Das sei prinzipiell gut, Geweniger störe nur, dass die SGL für die Nutzung von Kabinen und Toiletten im Sportzentrum, "die in 26 Jahren noch nie genutzt wurden", pro Teilnehmer einen Betrag an die Gemeinde zahlen müsse. Das sei vor allem deswegen schwierig, weil das Sportabzeichen auch für Nicht-Mitglieder sei.

Melanie Hofmann berichtete aus den Abteilungen Turnen, Fitness und Gymnastik. Die Programme für Kinder unter zehn Jahren würden gut angenommen. "Sogar so gut, dass es womöglich bald einen Aufnahmestopp gibt", sagte Hofmann. Auch in diesen Abteilungen fehlen Übungsleiter. So wurde der Zirkus Salazar, der in Kooperation mit dem Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen veranstaltet wurde, im letzten Sommer mangels Übungsleiter eingestellt. Das Kinderyoga gebe es momentan auch nicht, da die Trainerin schwanger sei und es keinen Raum gebe, in dem sie nicht gezwungen wäre, schwere Tische verrücken zu müssen. Ansonsten bleibt das Progam der Abteilungen gewohnt vielfältig. "Wir sind stolz, euch so ein reichhaltiges Angebot bieten zu können", sagte Hofmann.

