Hirschberg. (bk/mün/anba) Das hat man in Leutershausen noch nicht erlebt. Am Samstagmorgen standen mehrere Hundert Menschen in einer Schlange rund um die Heinrich-Beck-Halle. Der Grund: Sie wollten ab 11 Uhr eine Covid-19-Impfung ergattern. Doch 200 bis 300 Menschen mussten wieder heimgeschickt werden. Entsprechend groß war der Unmut vor Ort.

Die Impfaktion sollte ohne Anmeldung eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung ermöglichen. Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Johnson & Johnson wurden vor Ort gebracht.

Aber nicht nur diejenigen, die leer ausgingen, waren alles andere als gut gelaunt.

Dem Deutschen Rote Kreuz und dem Mobilen Impfteam des Kreises standen nur 120 Impfdosen zur Verfügung. Und gleichzeitig war man nur darauf eingerichtet, 20 Menschen pro Stunde zu impfen. Für diejenigen, die in der Schlange standen und drankommen, bedeutete das teilweise stundenlanges Warten.

Schlange bei Impfaktion in Leutershausen - Fotogalerie











Auch nach 12 Uhr stellten sich vereinzelt immer noch Menschen an, um sich spontan impfen zu lassen.

Die Schlange der Wartenden zog sich bis in die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Vorn am Eingang sah man einzelne Gruppen, die sich Kaffee brachten und noch lachen konnten – zum Ende der Schlange überwog aber der Unmut.

Denn wo genau lag die Grenze derjenigen, die noch geimpft werden konnten? Die Nachricht, dass die Impfkapazität nur für eine begrenzte Personenzahl reichte, hatte sich nach und nach verbreitet. Gewissheit, ob man noch eine der begehrten Impfdosen bekam, gab es nicht. "Lohnt sich das überhaupt noch?", fragte eine Wartende. Sie bemängelte, dass niemand kam und mitteilte, wie viel Dosen noch vorhanden waren. Von einem Helfer, der gegen viertel nach elf die Schlange durchgezählt habe, habe sie nichts mitbekommen. Nach RNZ-Informationen von anderen Wartenden habe es aber einen gegeben.

"Schlecht organisiert", fand eine weitere Wartende. Sie hatte kein Verständnis dafür, weshalb der Kreis erst mit Impfdosen lockte, wenn nicht sicher war, ob alle eine erhalten könnten. Einen Tag zuvor, am 5. November, teilte der Kreis in einer Pressemitteilung mit, dass es bereits in anderen Kommunen eine hohe Nachfrage besonders an Auffrischungsimpfungen gab – den Drittimpfungen also. Generell sei wegen der Gesamtnachfrage nicht immer zu gewährleisten, dass auch alle Interessierten eine Impfung erhielten.

Die Tendenz der hohen Nachfrage war am Samstag offensichtlich, und auch der Impfarzt Dr. Ben Mrad bestätigte: Viele Menschen kämen zur Auffrischungsimpfung, darunter viele Ältere. In den ersten zwei Stunden wären acht von zehn Dosen darauf verwendet worden; jeweils eine fiel an die Erst- oder Zweitimpfung. Ein Problem, denn ursprünglich seien die mobilen Impfteams für eben jene gedacht gewesen. Am Impfstoff liege es nicht, der sei zur Genüge vorhanden; mehr an der Zeit und an Personenzahl der Impfteams. Derzeit sind es vier Teams, die den gesamten Kreis bespielten.

Fünf Stunden Einsatz, pro Stunde im Schnitt 20 Impfungen. Die Kapazität von 100 Impfungen wurde demnach nochmal um weitere 20 und damit eine weitere Stunde Einsatz aufgestockt. Dann aber sei Schluss, so Ben Mrad. Insgesamt sieben Helfer waren im Einsatz.

Immerhin eine Freiwillige teilte draußen Anamnesebogen aus. Diejenigen, die einen bekamen, konnten sich glücklich schätzen: Für sie war auch sicher eine Impfung drin. Andere gingen direkt wieder, so ein Mann, der es gegen ein Uhr nach kurzem Warten noch sportlich nahm. Dazwischen gab es aber auch jene, die nagende Ungewissheit spürten. Denn die gesicherte Nachricht ließ weiter auf sich warten.

Update: Samstag, 6. November 2021, 14.46 Uhr