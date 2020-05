Hirschberg. (ze) "In dieser Deutlichkeit und Klarheit hätten wir uns das früher gewünscht", lobte Oliver Reisig (FDP) bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag den Bericht der Projektsteuerer Astrid Fath und Thomas Thiele. Sie sprachen über die Kosten und den Fortschritt des Neubaus des evangelischen Kindergartens in Leutershausen. Mit diesem Lob war sich Reisig einig mit allen anderen Fraktionen. "Jetzt kommt Klarheit rein", hatte ebenso Thomas Götz (CDU) festgestellt. "Der Bericht erleichtert es uns, Dinge nachzuvollziehen", war genauso Monika Maul-Vogt (GLH) vom Nutzen der Projektsteuerung durch die beiden Architekten überzeugt.

Vor allem hatten Fath und Thiele die Kosten für den Neubau neu berechnet. Denn die letzte Berechnung stammte aus dem November 2018 und wies alleine für den Bau des Gebäudes Kosten von 5,82 Millionen Euro aus. In der Zwischenzeit haben sich die Baupreise jedoch deutlich erhöht. Die beiden Architekten gehen von einer Steigerung von sieben Prozent aus, wodurch für den Neubau nun 6,23 Millionen Euro veranschlagt werden. Dazu kommt der Kaufpreis für das Grundstück in Höhe von fast 980.000 Euro, der Abriss des alten Kindergartens schlägt mit 292.000 Euro zu Buche und der Architektenwettbewerb mit 100.000 Euro. Außerdem wird das Blockheizkraftwerk miteingerechnet, das auch andere kommunale Gebäude in der Umgebung versorgt und voraussichtlich 138.000 Euro kostet. Insgesamt ergibt sich so eine Summe von 7,86 Millionen Euro. Abzüglich der Zuschüsse, etwa vom Land, hat davon die Gemeinde 5,9 Millionen Euro zu tragen.

Positiv habe sich die Vergabe der Bauhauptgewerke entwickelt, die im Rahmen der Kostenschätzung geblieben seien, so Fath. Hier hatte man befürchtet, überteuerte Angebote oder überhaupt keine zu bekommen, da das Baugewerbe derzeit volle Auftragsbücher hat. Allerdings bezeichnete Fath die vorgelegten Zahlen nicht als "verlässlich". So gebe es noch "Aufklärungspunkte" im Zahlenwerk. "Wir müssen noch Dinge in der Kostenzuordnung klären und aufarbeiten", erläuterte sie. So sind die Baunebenkosten in der Aufstellung laut Thiele noch pauschaliert. Hierin enthalten sind etwa die Honorare der Planer, die sich nach den Baukosten richten.

Ein Problem sah Werner Volk (Freie Wähler) bei den Außenanlagen, die 460.000 Euro teuer werden sollen. Hier bestehe noch Handlungs- und Erklärungsbedarf, so Volk. Etwas verwundert zeigte sich Monika Maul-Vogt (GLH) über die Position "Ausstattung/Kunstwerke" in der Aufstellung, die mit Null Euro angegeben war. Hierfür gibt es laut Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter eine gesonderte Kostenstelle.

Auf Nachfrage von Eva-Marie Pfefferle (SPD) bestätigte Fath zudem, dass der Zeitplan für den Neubau eingehalten werden könne. Im Juni würden die Arbeiten für den Rohbau beginnen und Ende kommenden Jahres werde mit der Fertigstellung des Gebäudes gerechnet. Ebenso sei der Terminplan für die Vergabe der Gewerke plausibel, und der Vergabestand entspreche diesem Plan. Es gelte jedoch, im baubegleitenden Ausschuss die letzten kleinen Punkte wie etwa die Bodenbeläge für die Ausschreibungen festzulegen.

Bis zum Herbst soll außerdem die Planung der Außenanlagen abgeschlossen sein, damit Ende des Jahres die Ausschreibung dafür erfolgen könne. Die Arbeiten für die Außenanlagen sollen im Frühjahr 2021 beginnen.