Hirschberg. (pol/mün) Die Polizei geht von Unachtsamkeit aus, die am Samstagabend zu einem Unfall zwischen Leutershausen und Heddesheim führte. Eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin kam gegen 22 Uhr am Ortsausgang Leutershausen auf die Gegenspur. Dort streifte sie einen entgegenkommenden BMW und geriet nach rechts in die Leitplanke.

Der 33 Jahre alte BMW-Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, so die Polizei.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.